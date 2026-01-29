Arasan anuncia la disponibilidad inmediata de la primera IP física combinada xSPI NOR + eMMC NAND del sector

¿NOR o NAND Flash? ¡Licencia AND! Arasan anuncia la IP física combinada xSPI NOR y eMMC NAND, integrada a la perfección con su IP controladora combinada xSPI + eMMC

SAN JOSÉ, California, 29 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, proveedor líder de propiedad intelectual (PI) de semiconductores para SoC móviles y de automóviles, anunció hoy la disponibilidad inmediata de su IP xSPI + eMMC Combo PHY. Esta IP integra xSPI y eMMC 5.1 PHY en una única solución unificada, lo que permite la compatibilidad con dos protocolos de memoria distintos dentro de la misma IP. La IP xSPI + eMMC Combo PHY está dirigida a aplicaciones de misión crítica en las industrias de defensa y aeroespacial para SoC que requieren la fiabilidad de la memoria flash NOR y las capacidades de almacenamiento masivo de datos, así como las ventajas de coste de la memoria flash NAND. Esta IP también puede utilizarse en aplicaciones que ponen en peligro la vida, como dispositivos médicos, donde la fiabilidad es fundamental.

La IP xSPI + eMMC Combo PHY está diseñada para satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de alto rendimiento y eficientes en el uso del área en aplicaciones integradas y de arranque. Al aprovechar una arquitectura de E/S compartida y un front-end analógico, el diseño reduce significativamente el número de pines y el consumo de silicio, ofreciendo una implementación rentable y con un consumo optimizado para plataformas SoC y MCU.

"Esta IP de modo dual permite a los clientes soportar sin problemas dispositivos eMMC y xSPI de próxima generación con una única IP de bajo número de pines, lo que reduce el coste del sistema y acelera el tiempo de comercialización. Con el lanzamiento de nuestra xSPI + eMMC Combo PHY IP, Arasan continúa ampliando los límites de la innovación en IP de interfaz de almacenamiento", afirmó Ron Mabry, vicepresidente de ventas de Arasan.

Arasan ofrece una suite completa de IP de almacenamiento móvil para interfaces de almacenamiento de estado sólido como UFS, eMMC, xSPI, NAND Flash y controlador I2C. Arasan ha vendido más de 200 licencias de su IP eMMC y es también el proveedor líder de IP xSPI, cubriendo así los mercados de NOR y NAND Flash de forma individual o con este producto, ofreciendo una solución combinada.

La xSPI y eMMC Combo PHY IP está disponible para licencia inmediata en fundiciones líderes en nodos de 28 nm a 3 nm.

Acerca de Arasan:

Arasan Chip Systems es un proveedor líder de IP para almacenamiento móvil e interfaces de conectividad móvil, con más de mil millones de chips distribuidos con nuestra IP. Nuestras Soluciones IP Totales de alta calidad y probadas en silicio abarcan IP digital, PHY IP de Señal Mixta Analógica, IP de Verificación, HDK y Software. Con un fuerte enfoque en SoCs móviles, hemos estado a la vanguardia de la evolución móvil desde mediados de los 90, dando soporte a diversos dispositivos móviles, incluyendo smartphones, automóviles, drones y dispositivos IoT, con nuestra IP basada en estándares.

