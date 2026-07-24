Aravind Eye Care System y Alcon inauguran un centro global para la formación en retina en Coimbatore, India

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aravind Eye Care System y Alcon inauguran un centro global de excelencia para la formación en retina en Coimbatore, India

El segundo Centro de Excelencia amplía la colaboración entre Alcon y Aravind para fortalecer la formación en el cuidado de la retina.

Este centro de formación especializado contribuirá a ampliar el acceso a la atención avanzada de la retina.

COIMBATORE, India, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Aravind Eye Care System y Alcon, líder mundial en el cuidado de la vista, anunciaron hoy la inauguración del Centro de Excelencia Global Aravind Alcon para la Formación en Cirugía Vitreorretiniana en Coimbatore. Tras el exitoso lanzamiento del Centro de Excelencia Global para Cataratas en 2024, este nuevo centro representa la segunda fase de la alianza entre Aravind y Alcon para abordar una de las carencias más importantes en la atención oftalmológica mundial: el acceso a la formación en retina. Este centro especializado en vitreorretina fortalecerá la capacidad quirúrgica al capacitar a oftalmólogos con formación avanzada en retina y ampliar el acceso a una atención oftalmológica de calidad en regiones con escasos recursos.

Si bien la atención de cataratas se ha expandido eficazmente, la atención de retina sigue siendo limitada debido a la escasez de especialistas capacitados, especialmente en África, Latinoamérica y algunas partes de Asia. Integrado en el Sistema de Atención Oftalmológica Aravind, el Centro está diseñado como un centro de formación global que combina la formación quirúrgica práctica con la educación virtual escalable, centrándose en la capacidad quirúrgica práctica y el desarrollo de capacidades a largo plazo. El Centro también cuenta con un laboratorio húmedo de última generación para la formación vitreorretiniana y capacitará inicialmente a aproximadamente 60 participantes al año, ampliando además su alcance mediante programas de becas virtuales.

En su intervención durante el acto, Raj Narayanan, vicepresidente sénior y presidente internacional de Alcon, declaró: "Durante más de dos décadas, Alcon y Aravind han colaborado para impulsar la formación quirúrgica y contribuir al fortalecimiento de la atención oftalmológica en todo el mundo. La inauguración de este nuevo Centro Global de Excelencia en Retina representa un paso importante en nuestro compromiso compartido de formar a la próxima generación de profesionales de la salud visual mediante formación de primer nivel y el desarrollo de capacidades. Nos enorgullece continuar una colaboración que contribuye a mejorar los resultados de los pacientes y a ampliar el acceso a una atención oftalmológica de alta calidad a nivel mundial".

El doctor Narendran, director médico del Hospital Oftalmológico Aravind de Coimbatore, declaró: "En el Sistema Oftalmológico Aravind, la formación ha sido fundamental para nuestra misión de erradicar la ceguera evitable desde el principio. Durante más de dos décadas, nuestra colaboración con Alcon nos ha permitido traducir este compromiso en una formación quirúrgica de primer nivel. Nos enorgullece que el Hospital Oftalmológico Aravind de Coimbatore albergue ahora el primer Centro Global de Excelencia en Retina de la India. Esto llega en un momento crucial, ya que las enfermedades de la retina son una causa cada vez más frecuente de pérdida de visión en la India y en todo el mundo, y la necesidad de cirujanos de retina altamente cualificados sigue creciendo. El centro ofrece a la próxima generación de oftalmólogos una formación práctica y estructurada para dominar procedimientos complejos con precisión y confianza. Junto con Alcon, esperamos fortalecer la atención oftalmológica, mejorar los resultados de los pacientes y ampliar el acceso a un tratamiento de calidad para todos los que lo necesiten".

El Sistema de Atención Oftalmológica Aravind es reconocido mundialmente por brindar atención oftalmológica de alta calidad, junto con educación médica de primer nivel y transferencia de conocimientos. El nuevo Centro impulsará la formación en vitreorretina, fortaleciendo las capacidades quirúrgicas y mejorando el acceso a la atención de la retina en regiones donde los servicios especializados en retina son escasos. Al combinar la formación práctica con la educación virtual escalable, la iniciativa busca desarrollar la capacidad de atención médica a largo plazo y contribuir a mejores resultados para los pacientes en todo el mundo.

Acerca de Alcon

Alcon ayuda a las personas a ver con claridad. Como líder mundial en el cuidado de la vista con una trayectoria de más de 75 años, ofrecemos la gama más amplia de productos para mejorar la visión y la calidad de vida. Nuestros productos quirúrgicos y de cuidado de la visión benefician cada año a más de 260 millones de personas en más de 140 países que padecen afecciones como cataratas, glaucoma, enfermedades de la retina y errores de refracción. Nuestros más de 25.000 colaboradores mejoran la calidad de vida a través de productos innovadores, alianzas con profesionales de la salud visual y programas que facilitan el acceso a una atención oftalmológica de calidad. Para más información, visite www.alcon.com.

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