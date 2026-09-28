(Información remitida por la empresa firmante)

Arcadis profundiza su colaboración con Autodesk para acelerar la entrega de soluciones basadas en IA y datos para sus clientes

ÁMSTERDAM, 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Arcadis (EURONEXT: ARCAD), empresa líder mundial en soluciones de diseño, ingeniería y consultoría sostenibles basadas en datos para activos naturales y construidos, ha dado a conocer hoy una ampliación de su colaboración con Autodesk para acelerar el uso de la inteligencia artificial, los datos conectados y los flujos de trabajo digitales en el entorno construido y natural, manteniendo la experiencia y el criterio humanos como eje central de la prestación de servicios a los clientes. Gracias a la alineación de la experiencia sectorial y las ambiciones de crecimiento de Arcadis con la innovación de la plataforma de Autodesk, esta colaboración se ha diseñado con el fin de crear valor compartido y respaldar el éxito a largo plazo de ambas compañías.

Esta colaboración sirve para combinar la experiencia intrínseca de Arcadis en diseño, ingeniería, sostenibilidad y gestión de proyectos con la plataforma Design and Make de Autodesk y la IA de Autodesk, incluyendo Autodesk Assistant, que comprende la geometría, la intención de ingeniería y el historial del proyecto. Se trata de un acelerador de la estrategia de IA y Datos y Conocimiento de Arcadis, que ayuda a la empresa a integrar su propio conocimiento, estándares y experiencia con el cliente en los flujos de trabajo digitales donde se toman las decisiones del proyecto. Un ejemplo es See Through Walls, un proyecto conjunto que utiliza IA, datos de sensores y modelado predictivo para inferir el estado de lo que se oculta dentro de los edificios existentes, fomentando la reutilización de materiales, la economía circular y la descarbonización.

De cara a los clientes, este trabajo está diseñado para que la entrega digital y habilitada por IA sea más práctica, consistente y valiosa en proyectos complejos. Arcadis aplica su conocimiento de activos, criterio, estándares del cliente y experiencia sectorial necesarios para aplicar herramientas digitales y de IA a desafíos del mundo real. Este trabajo se ejecuta en la plataforma de Autodesk, donde los resultados de la IA se pueden comparar con datos reales del proyecto y las condiciones que debe cumplir un diseño. De forma conjunta, esto ayuda a los clientes a tomar decisiones mejor informadas, mejorar la calidad y la resiliencia, reducir el riesgo de entrega y aumentar la productividad.

La tecnología por sí sola no crea valor. Pero la adopción sí. El equipo de Arcadis sigue siendo fundamental para cómo las capacidades digitales y de IA se traducen en mejores resultados, revisados y verificados para los clientes, lo que permite a los equipos aplicar su experiencia de nuevas maneras, al tiempo que mejoran la velocidad, la precisión y la consistencia en la entrega. Esta alianza estratégica entre líderes de la industria, un enfoque de plataforma más sólido que aprovecha la experiencia sectorial de Arcadis, avances prácticos en IA y actividades de investigación conjuntas aportan un valor diferencial a los clientes de Arcadis.

Heather Polinsky, consejero delegado de Arcadis, declaró: "Nuestros clientes eligen Arcadis por el conocimiento, el criterio y la experiencia de nuestro equipo. Esa experiencia sigue formando la base de cómo creamos valor. Al trabajar con Autodesk, estamos integrando ese conocimiento directamente en los flujos de trabajo donde nuestros equipos diseñan y toman decisiones. Gracias a la combinación de nuestra experiencia junto a la IA, datos y capacidades digitales, podemos ayudar a nuestros equipos a trabajar de forma más inteligente, eficiente y precisa, lo que les permite dedicar más tiempo a los complejos desafíos que nuestros clientes necesitan que resolvamos".

Andrew Anagnost, presidente y consejero delegado de Autodesk, afirmó: "Arcadis y su sólido equipo directivo se están preparando claramente de cara al futuro, no simplemente adoptando nuevas tecnologías. Entienden que la IA genera el mayor valor cuando se basa en una profunda experiencia en el sector, datos fiables y un contexto del mundo real. Así es como la IA se convierte en inteligencia de proyectos, ayudando a las personas a tomar mejores decisiones y a obtener mejores resultados para los clientes".

Arcadis integra sus capacidades del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) con Autodesk Assistant, un enfoque flexible que permite aplicar el conocimiento, los estándares y la orientación de Arcadis en flujos de trabajo impulsados por IA, manteniendo al mismo tiempo la propiedad total de sus creaciones.

El ecosistema digital de Arcadis incluye alianzas junto a otras organizaciones líderes. De forma conjunta, estas capacidades respaldan el modelo de servicios de Arcadis, reuniendo a expertos en la materia, equipos de producto, especialistas en datos y equipos de clientes para rediseñar flujos de trabajo que generen valor repetible y escalable para clientes, sectores y regiones geográficas.

Las iniciativas de IA y automatización que Arcadis ya implementa en Norteamérica y Europa están generando mejoras de eficiencia cuantificables. Por ejemplo, la automatización ha reducido las revisiones de calidad de cinco días a aproximadamente medio día, demostrando su potencial para liberar capacidad, mejorar la consistencia y agilizar la entrega de proyectos.

Arcadis crea valor para sus clientes combinando un grupo selecto de socios tecnológicos digitales de primer nivel, como Autodesk, con socios emergentes de soluciones innovadoras y la experiencia en ingeniería de Arcadis. Este enfoque permite a Arcadis integrar plataformas probadas con innovaciones emergentes y conocimiento del sector, creando soluciones prácticas y conectadas que mejoran la entrega de proyectos, facilitan una mejor toma de decisiones y ofrecen resultados reales para los clientes.

ACERCA DE ARCADIS

Arcadis es la empresa líder mundial en soluciones de diseño, ingeniería y consultoría sostenibles basadas en datos para activos naturales y construidos. Contamos con unos 34.000 arquitectos, analistas de datos, diseñadores, ingenieros, planificadores de proyectos y expertos en gestión del agua y sostenibilidad, todos impulsados por nuestra pasión por mejorar la calidad de vida. Como parte de nuestro compromiso para acelerar un futuro positivo para el planeta, trabajamos con nuestros clientes para tomar decisiones de proyectos sostenibles, combinando la innovación digital y humana, e incorporando habilidades orientadas al futuro en los sectores de medio ambiente, energía y agua, edificación, transporte e infraestructura. Operamos en más de 30 países y registramos ingresos brutos de 4.900 millones de euros en 2025. www.arcadis.com

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