Arçelik es nombrada entre las tres principales empresas en los Real Leaders Eco Innovation Awards

- Arçelik, empresa matriz de Beko y Grundig, nombrada entre las tres principales empresas en los Real Leaders Eco Innovation Awards por su primera lavadora con tecnología integrada FiberCatcher® en el mundo

LONDRES, 12 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Real Leaders® lanzó esta semana los Premios a la Innovación Ecológica inaugurales para su comunidad global de ejecutivos de impacto social. Arçelik, empresa matriz de 12 marcas líderes de electrodomésticos, incluidas Beko y Grundig, ocupó el tercer lugar en la lista Top 50 por su primera lavadora con tecnología FiberCatcher® integrada en el mundo.

Real Leaders® Eco Innovation Awards reconoce productos, proyectos e iniciativas que están contribuyendo activamente a un planeta más saludable y celebra los logros en tener un impacto ambiental. Las entradas fueron evaluadas por su creatividad, innovación, originalidad e impacto medible, así como por su capacidad para ayudar a resolver un desafío ambiental.

Un tema clave son las microfibras sintéticas, que son el tipo más frecuente de microplásticos que se encuentran en el agua y contribuyen a alrededor del 33% de los microplásticos en el océano1. Para combatir la creciente marea de desechos microplásticos, Arçelik desarrolló la innovadora tecnología FiberCatcher®. Las lavadoras con tecnología FiberCatcher® incluyen el primer sistema integrado de filtración de microfibras sintéticas del mundo que atrapa hasta el 90% de las fibras sintéticas liberadas de las prendas, lo que ayuda a proteger las vías fluviales, los océanos y la vida marina. Además, cada lavadora FiberCatcher® fabricada con una tina de PET reciclado contiene hasta 60 botellas recicladas para reducir el desperdicio de plástico.

"Nos sentimos honrados de que Real Leaders reconozca nuestra innovación y nos complace estar en compañía de nuestros compañeros ganadores de premios", explicó Hakan Bulgurlu, consejero delegado de Arçelik. "La crisis climática es el problema más apremiante de nuestros días, y necesitamos soluciones creativas e innovadoras, así como acciones de colaboración para garantizar un futuro sostenible. Nuestra tecnología FiberCatcher® es una innovación pionera en el mundo para evitar que los desechos de fibras sintéticas se filtren en las vías fluviales y demuestra nuestro compromiso de desarrollar soluciones efectivas y concretas para algunos de nuestros mayores desafíos ambientales, así como para alentar a otros a vivir un estilo de vida más sostenible".

Acerca de Arçelik

Con más de 40.000 empleados repartidos por todo el mundo, las operaciones globales de Arçelik incluyen filiales en 52 países y 28 plantas de producción en 9 países y 12 marcas (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Como la segunda empresa de electrodomésticos de línea blanca más grande de Europa por cuota de mercado (basada en volúmenes), Arçelik alcanzó una facturación consolidada de 6.500 millones de euros en 2021. Los 28 centros y oficinas de I+D y diseño de Arçelik en todo el mundo albergan a más de 2.200 investigadores y albergan más más de 3.000 solicitudes de patentes internacionales hasta la fecha. En 2021, Arçelik logró la puntuación más alta en la categoría de bienes duraderos para el hogar de DHP por tercer año consecutivo en el índice de sostenibilidad Dow Jones de la evaluación de sostenibilidad corporativa global de S&P. A través de su posición de liderazgo en sostenibilidad y hoja de ruta de descarbonización creíble para lograr el cero neto, Arçelik se convirtió en la primera y única empresa de su industria en recibir el Sello Terra Carta de SAR el Príncipe de Gales. La misión de Arçelik es 'Respetando el mundo, respetado en todo el mundo'. www.arcelikglobal.com/en

Acerca de Grundig:

La marca internacional de electrodomésticos de Arçelik, Grundig, es uno de los principales fabricantes mundiales de productos electrónicos de entretenimiento, pequeños electrodomésticos y grandes electrodomésticos. La marca se mantiene fiel a sus atributos de marca, que incluyen 77 años de experiencia en el mercado, diseño elegante y fácil de usar, conciencia ecológica, altos estándares y control de calidad. Grundig cree que un futuro sostenible comienza en casa. Para respaldar esta visión, Grundig ha lanzado la iniciativa 'Respect Food', cuyo objetivo es inspirar a todos a luchar contra el desperdicio de alimentos demostrando cómo lidiar con los desperdicios en las cocinas y a través de productos innovadores. Con sus asociaciones y comunicación sostenibles, el desarrollo de productos energéticamente eficientes y el enfoque de innovación centrado en la economía circular y otros pilares de sostenibilidad, Grundig cumple con su responsabilidad de prácticas comerciales sostenibles y realiza una importante contribución a los objetivos de sostenibilidad de su empresa matriz, Arçelik para el año 2030. Al mismo tiempo, Grundig empodera a sus clientes para que vivan de forma más sostenible.

Acerca de Beko

Beko es la marca internacional de electrodomésticos de Arçelik, que es un fabricante multinacional de electrodomésticos que opera con 12 marcas y emplea a más de 40.000 personas en todo el mundo. Beko es una de las tres principales marcas de electrodomésticos de Europa*. La marca es el socio de nombre del equipo de baloncesto masculino Fenerbahçe y proveedor oficial del Campeonato Europeo de League of Legends (LEC). Beko se ha centrado en la vida saludable durante años, creando conciencia y desarrollando productos que hacen posible y conveniente una vida saludable. La misión de la marca Beko es "una vida saludable solo es posible en un planeta saludable". Beko se compromete a proteger el planeta mediante el diseño y la fabricación de productos energéticamente eficientes y la inversión en la eficiencia de los recursos en la producción. www.beko.com/

*Fuente Euromonitor International Limited; Large Appliances as per "Major Appliances" in Consumer Appliances 2022, retail volume, datos de 2021.

Acerca de Real Leaders

Real Leaders es una comunidad de miembros para líderes de impacto con una plataforma de medios global dedicada a impulsar un cambio positivo. Tiene la misión de unir a los líderes con visión de futuro para transformar nuestro mundo miope. Fundada en 2010, Real Leaders reconoció desde el principio que las empresas tenían la responsabilidad de ser tan conscientes de su impacto en los empleados, la sociedad y el planeta como lo son en sus resultados. Real Leaders es una empresa B, miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es de propiedad independiente.

