Archer gana; derrota a la petición de Wisk de una medida cautelar (1)

- El juez deniega la petición de Wisk de una medida cautelar contra Archer

- El juez considera que las pruebas de Wisk son demasiado inciertas y equívocas

PALO ALTO, Calif., 23 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Un juez federal de San Francisco ha denegado hoy la solicitud de Wisk de una orden judicial preliminar contra su rival Archer. El tribunal determinó que Wisk no pudo presentar su caso: "Wisk no ha demostrado una probabilidad de éxito en el fondo de que el demandado Archer Aviation Inc. se haya apropiado indebidamente de sus secretos comerciales particulares afirmados". Haga clic aquí para leer la sentencia. La sentencia refuerza lo que Archer ha dicho todo el tiempo - Wisk no tenía una base de buena fe para presentar esta demanda y no presentó el litigio para defender o proteger cualquier derecho legítimo de propiedad intelectual.

"El expediente deja claro que Wisk no ha aportado ninguna prueba, ni un solo documento, ni un solo testigo, de que Archer haya recibido o utilizado algún secreto comercial de Wisk", destacó el consejero general adjunto de Archer, Eric Lentell. "Las acusaciones de Wisk de robo masivo se basan enteramente en teorías de conspiración y en tergiversaciones absolutas del registro real."

"Contrariamente a la historia que Wisk elaboró, las pruebas en este caso también han dejado claro que Archer, con la aportación de su consultor de diseño experto externo, evaluó y seleccionó el diseño de 12-tilt-6 de su avión demostrador Maker de forma independiente, y mucho antes de cualquier esfuerzo de Wisk para desarrollar un avión eVTOL similar", comentó. "De hecho, Wisk no evidenció ningún interés en desarrollar una aeronave de este tipo hasta después de conocer el diseño de Archer en una reunión de reclutamiento de Archer en diciembre de 2019. Entonces, Wisk se apresuró a presentar una solicitud de patente provisional que representaba, pero no afirmaba haber inventado, la configuración de 12-tilt-6 que Archer le reveló. Wisk argumentó -tanto a las autoridades policiales como al Tribunal- que la solicitud de patente aportaba pruebas de que Archer había actuado mal. Pero la sentencia de hoy rechaza ese argumento, sosteniendo en cambio que "Wisk no ha demostrado una probabilidad de éxito en cuanto al fondo de que la demandada Archer Aviation Inc. se haya apropiado indebidamente de sus secretos comerciales particulares afirmados". Las pruebas de Wisk eran "demasiado inciertas y equívocas".

Lentell añadió: "Lo que está igualmente claro es que los nefastos intentos de Wisk de pintar a su antiguo ingeniero, el Dr. Jing Xue, como el niño del cartel del robo encubierto de los secretos comerciales de Wisk han fracasado en todos los aspectos. La realidad no podría estar más lejos de la realidad."

"El objetivo de la empresa emergente Wisk, respaldada por Boeing, con su demanda siempre ha sido un intento impropio y malicioso de interrumpir el impulso de Archer, como medio de compensar su propia falta de éxito. Wisk no se ha centrado en sacar al mercado aviones que fueran comercialmente viables.

Reconociendo que Archer y otros se propusieron hacer de las aeronaves eVTOL una realidad del transporte urbano, Wisk abusa ahora del sistema judicial y penal con la esperanza de que un tribunal le ayude a frenar el ritmo de la innovación mientras Wisk lucha por mantener el ritmo. En un momento en el que nuestro Presidente está apuntando precisamente a este tipo de tácticas anticompetitivas por parte de las grandes empresas, esto nos parece profundamente preocupante", añadió Lentell. "Seguiremos defendiendo enérgicamente a Archer y a nuestros empleados contra estas acusaciones infundadas".

Declaraciones de futuro

La información contenida en este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "protección" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "estimación", "plan", "proyecto", "previsión", "intención", "será", "continuará", "probablemente resultará", "sería", "espera", "anticipa", "cree", "busca", "objetivo", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "puede", "debería" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre acontecimientos futuros que se basan en las expectativas y suposiciones actuales y, en consecuencia, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, las declaraciones relativas a las estimaciones y previsiones de las métricas financieras y de rendimiento, las proyecciones de las oportunidades de mercado, la cuota de mercado y la línea de tiempo, las expectativas y el calendario relacionados con el lanzamiento de productos comerciales, las expectativas sobre los posibles ingresos de la transacción; la capacidad de Archer para completar la relación comercial con United y, en última instancia, entregar y vender aviones a United en virtud de los acuerdos, la capacidad de los aviones eVTOL de Archer para reducir las emisiones de carbono, los beneficios potenciales de la transacción y el éxito potencial de la estrategia de salida al mercado de Archer, así como las expectativas relacionadas con los términos y el calendario de la transacción. Estas declaraciones se basan en diversas hipótesis, identificadas o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la dirección de Archer, y no son predicciones de los resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hechos o probabilidades, ni deben ser consideradas por ningún inversor como tales. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales están fuera del control de la empresa.Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, entre los que se incluyen el carácter incipiente de la actividad de Archer y sus pérdidas pasadas y previstas en el futuro; la capacidad de Archer para fabricar y entregar aviones y su repercusión en el riesgo de inversión; la dependencia de Archer de United Airlines para sus actuales pedidos de aviones y su proceso de desarrollo, y el riesgo de que United Airlines cancele sus contratos con Archer; los riesgos relacionados con la incertidumbre de las proyecciones incluidas en el modelo; la eficacia de las estrategias de marketing y crecimiento de Archer, incluida su capacidad para comercializar eficazmente el transporte aéreo como sustituto de los métodos convencionales de transporte; la capacidad de Archer para competir en los competitivos sectores de la movilidad aérea urbana y de los eVTOL; la capacidad de Archer para obtener las certificaciones, licencias, aprobaciones y autorizaciones previstas o requeridas por las autoridades de transporte; la capacidad de Archer para alcanzar sus hitos empresariales y lanzar productos en los plazos previstos; la dependencia de Archer de los proveedores y socios de servicios para las piezas y componentes de sus aviones; la capacidad de Archer para desarrollar capacidades de fabricación a escala comercial; los requisitos reglamentarios y otros obstáculos ajenos al control de Archer que ralenticen la adopción de los aviones eléctricos por parte del mercado, como la incapacidad de Archer para obtener y mantener unas instalaciones e infraestructuras Vertiport adecuadas; la capacidad de Archer para contratar, formar y retener a personal cualificado; los riesgos relacionados con el negocio de viajes aéreos compartidos de Archer que opera en áreas metropolitanas densamente pobladas y en aeropuertos fuertemente regulados; la publicidad adversa de los accidentes que involucran a las aeronaves, los helicópteros o las células de baterías de iones de litio; el impacto de las actividades laborales y sindicales en la fuerza de trabajo de Archer; las pérdidas resultantes de las cláusulas de escalada de precios indexados en las órdenes de compra y los excesos de costes; los riesgos regulatorios relacionados con la evolución de las leyes y reglamentos en las industrias de Archer; el impacto de la pandemia de COVID-19 en el negocio de Archer y la economía mundial; la incapacidad de las partes para consumar con éxito o en el momento oportuno la combinación de negocios propuesta, incluido el riesgo de que no se obtengan las aprobaciones reglamentarias requeridas, se retrasen o estén sujetas a condiciones imprevistas que podrían afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficios previstos de la combinación de negocios propuesta; un descenso de los valores de Archer tras la combinación de negocios si no cumple las expectativas de los inversores o de los analistas de valores; la incapacidad de Archer para proteger los derechos de propiedad intelectual del uso no autorizado por parte de terceros; la necesidad y la disponibilidad de capital adicional por parte de Archer; los riesgos de ciberseguridad; la estructura de doble clase de las acciones ordinarias de Archer, que limitará la capacidad de otros inversores para influir en los asuntos corporativos. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o si las suposiciones de la empresa resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Archer no conozca en la actualidad o que considere inmateriales que también podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de Archer sobre acontecimientos futuros y sus opiniones a la fecha de este comunicado de prensa. Archer prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que las valoraciones de Archer cambien. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, y Archer no asume ninguna obligación ni tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma. Archer no garantiza que vaya a cumplir sus expectativas.

El 10 de febrero de 2021, Archer celebró un acuerdo de combinación de negocios con Atlas Crest Investment Corp. (NYSE: ACIC) y Artemis Acquisition Sub Inc.