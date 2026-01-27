(Información remitida por la empresa firmante)

-Arcos y OverIT anuncian una asociación de integración y distribución para agilizar las operaciones de campo de los servicios públicos

COLUMBUS, Ohio y MILÁN, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Arcos LLC, un proveedor líder de software de ejecución de trabajo y gestión de recursos de servicios públicos, y OverIT, líder mundial en soluciones de gestión de servicios de campo (FSM), anunciaron hoy una asociación estratégica de integración y distribución diseñada para ayudar a las empresas de servicios públicos a simplificar las operaciones, reducir la fragmentación del sistema y mejorar la ejecución de campo en el trabajo diario y la respuesta a eventos.

La asociación reúne la plataforma FSM de nivel empresarial de OverIT con las soluciones especialmente diseñadas de Arcos para la coordinación del personal de servicios públicos, la ejecución del trabajo y las comunicaciones de campo. Juntas, las empresas ofrecerán un flujo de trabajo operativo de extremo a extremo más conectado, desde la solicitud y la planificación del trabajo inicial hasta la ejecución en el campo, la restauración y la resolución del cliente.

Hoy en día, las empresas de servicios públicos se enfrentan a una presión cada vez mayor para modernizar las operaciones de la red, responder más rápido a los cortes y brindar una experiencia consistente al cliente, al mismo tiempo que administran una infraestructura obsoleta, limitaciones de la fuerza laboral y tipos de trabajo cada vez más complejos. Al mismo tiempo, muchas empresas de servicios públicos dependen de sistemas desconectados en la gestión del trabajo, el servicio de campo y las operaciones del personal, lo que genera ineficiencias, puntos ciegos y traspasos manuales.

Al integrar sus plataformas, Arcos y OverIT pretenden reducir estas brechas operativas mejorando la visibilidad, la coordinación y el flujo de datos entre el personal de campo, los contratistas y los equipos administrativos. Las soluciones integradas admiten una amplia gama de flujos de trabajo de servicios públicos, mantenimiento de redes, gestión de vegetación y activos, y respuesta a eventos; ayudar a las empresas de servicios públicos a ejecutar el trabajo de manera más eficiente y segura, al tiempo que mejora la confiabilidad y la satisfacción del cliente, lo que en última instancia ayuda a las empresas de servicios públicos a lograr casos de tarifas exitosos.

"Las empresas de servicios públicos necesitan plataformas modernas y flexibles que funcionen juntas, no más herramientas desconectadas", afirmó Paolo Bergamo, consejero delegado de OverIT. "El liderazgo de Arcos en Norteamérica, combinado con el de OverIT en EMEA, crea una oportunidad para ampliar nuestro impacto y ofrecer un valor significativo a los clientes de servicios públicos a medida que se enfrentan a crecientes desafíos operativos y ambientales."

"Arcos y OverIT comparten un enfoque común en respaldar a las personas y los procesos que mantienen la infraestructura crítica en funcionamiento", dijo Paul Bernard, consejero delegado de Arcos. "Al integrar nuestras soluciones de ejecución de trabajo y gestión de personal con la plataforma FSM de OverIT, estamos permitiendo que las empresas de servicios públicos conecten mejor la planificación, el despacho y la ejecución de campo, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos, mayor seguridad y una experiencia más consistente para los clientes".

Además de desarrollar integraciones, Arcos también actuará como socio de distribución de las soluciones de software de OverIT en los Estados Unidos y Canadá, ampliando el acceso a las capacidades FSM de OverIT para las empresas de servicios públicos de América del Norte a través de las relaciones industriales establecidas de Arcos y su experiencia centrada en los servicios públicos.

Para obtener más información sobre la asociación y las soluciones integradas, visite www.arcos-inc.com o www.overit.ai.

Acerca de OverITOverIT es un proveedor líder de software de gestión de servicios de campo con más de 25 años de experiencia, resolviendo casos de uso complejos en empresas de todo el mundo. Más de 200 clientes están aumentando la eficiencia diaria en industrias de activos lineales (energía y servicios públicos, telecomunicaciones, petróleo y gas y transporte), con más de 200.000 trabajadores de campo enviados diariamente y aprovechando las capacidades de colaboración geoespacial y de campo en sus operaciones de misión crítica. Su tecnología de vanguardia y nuestra capacidad de realizar entregas a escala están respaldadas por Bain Capital y Renaissance Partners. OverIT es reconocido por las principales organizaciones mundiales de asesoría y consultoría (Gartner, IDC) como proveedor líder de FSM y Mobile WFM. Para obtener más información, visite www.overit.ai.

Acerca de ArcosArcos es la plataforma líder diseñada específicamente para la ejecución de trabajos de servicios públicos y la gestión de recursos, que ayuda a las organizaciones de infraestructura crítica a planificar, movilizar y coordinar las personas y el trabajo que mantienen a las comunidades en funcionamiento. A través de Arcos OnCommand Suite, las empresas de servicios públicos conectan las operaciones diarias y la respuesta a emergencias, reuniendo la evaluación y restauración de daños, el manejo de la vegetación, la coordinación de la tripulación y los contratistas, y la ejecución de campo desde la planificación y el despacho hasta la ejecución, los informes y la recuperación.

Con la confianza de más de 200 empresas de servicios públicos, Arcos permite a las organizaciones gestionar operaciones de cielo azul y cielo gris integrándose con sistemas dispares para impulsar el conocimiento de la situación en tiempo real en todos los sistemas conectados. Al conectar la ejecución del trabajo con la disponibilidad de recursos y el conocimiento de campo en tiempo real, Arcos ayuda a las empresas de servicios públicos a operar de manera más segura, restaurar el servicio más rápido, reducir costes y actuar con confianza cuando más importa. Obtenga más información en www.arcos-inc.com.

Jenn Pratt Keeton PR404.655.2273

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2652007...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arcos-y-overit-anuncian-una-asociacion-de-integracion-y-distribucion-302671544.html