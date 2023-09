Aristocrat Gaming™ presentará una nueva línea de enlaces europeos para la venta

For information about Aristocrat Technologies, visit https://www.aristocratgaming.com/

For information about Aristocrat Technologies, visit https://www.aristocratgaming.com/ - ARISTOCRAT TECHNOLOGIES INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 19 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Aristocrat Gaming ™ presenta en Europa una emocionante colección de nuevos juegos For Sale Link, que aportarán un nuevo nivel de energía a las salas de juego de toda la región.

Se unen a la creciente lista de For Sale Links, que ofrecen a los clientes la propiedad de los contenidos de Aristocrat con envoltorio central opcional, los siguientes:

Jin Cai Hao Yun™: Un For Sale Link que engrana al popular personaje Choy™ con 5 Dragons™ en dos escenarios distintos: Ediciones Roja y Amarilla, cada una de las cuales ofrece bonificaciones de juego gratuito Lucky Zone con wilds expansivos y deslizantes. La popular función Hold 'n Spin desbloquea progresivamente más espacio para fichas Cash-on-Reels, además de presumir de una mecánica de repetición de ganancias, con una Super Feature que desbloquea todas las filas desde el principio.

Scorchin' Fortune™: El primer multijuego For Sale Link de Aristocrat introducido en Europa, cuenta con tres ardientes juegos base de 25/50 líneas: Prosperity of the Nile™, Tiki Blast™ y Sky Temple , así como una función Hold 'n Spin. Hay disponibles rangos de denom bajos y medios seleccionables por el jugador, que complementan una selección de grandes valores de inicio progresivos configurables por el operador.

"Marcel Heutmekers, vicepresidente de ventas y operaciones en EMEA de Aristocrat Gaming, explicó: "Nuestro enfoque en el segmento de For Sale Link está impulsado por los comentarios de nuestros clientes y su deseo de poseer algunos de los mejores juegos de Aristocrat para ampliar su oferta a los jugadores. Con esto, estamos en una misión continua para ampliar nuestra cartera y cumplir con la promesa de invertir en la región EMEA".

A principios de este año, Aristocrat Gaming lanzó los títulos For Sale Link - Flamin' Fortune™ y Mo' Mummy™ en Europa. Flamin' Fortune 50 Lions™ y Queen of The Nile™, aparecen en el gabinete MarsX Portrait™ y entretienen a los jugadores con las tradicionales funciones de bonificación de juegos gratis y una nueva función Hold 'n Spin con repetición de ganancias.

Mo' Mummy™: alojado en el gabinete de doble pantalla MarsX™, ofrece a los jugadores la posibilidad de elegir entre dos temas de juego base: Mighty Pyramid™, inspirado en las grandes pirámides de Egipto, y Valley of Riches™, inspirado en los Incas. Mo' Mummy combina una triple metamorfosis con una innovadora mecánica Hold 'n Spin a través de su función de recogida de efectivo. En esta función, los jugadores pueden aumentar la "zona de pagos" consiguiendo fichas de Cash-on-Reels, o activar metamórficamente partidas gratuitas o una función de Jackpot Pick'em.

Estos juegos y otros más para EMEA se presentarán en el stand de Aristocrat Gaming en The Global Gaming Expo (G2E) en Las Vegas del 9 al 12 de octubre de 2023.

ACERCA DE ARISTOCRAT TECHNOLOGIES INC.

Aristocrat Technologies Inc. es una filial de Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), una empresa global de entretenimiento y creación de contenidos con más de 7.500 empleados que trabajan en más de 20 ubicaciones en todo el mundo. Aristocrat Gaming es el principal diseñador, fabricante y distribuidor de juegos de Clase III, así como de Innovaciones de Clase II para casinos nativos y mercados emergentes. La misión de la empresa es dar vida a la alegría a través del poder del juego. Sus valores están arraigados en la creatividad y la tecnología, y la empresa cuenta con una rica historia de innovación que ha dado forma a la industria del juego durante muchas décadas. Para más información, visite el sitio web de la empresa en www.aristocratgaming.com

ENLACE A LAS IMÁGENES AQUÍ

Contactos:Oriana BranonOriana.branon@aristocrat.com

Chelsea Eugenio chelsea.eugenio@aristocrat.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1373400...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aristocrat-gaming-presentara-una-nueva-linea-de-enlaces-europeos-para-la-venta-301931903.html