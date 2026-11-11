Armada y Johnson Controls lanzan Galleon Forge Two en Dublín (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Armada y Johnson Controls lanzan Galleon Forge Two en Dublín, llevando a Europa la producción de infraestructura para IA soberana

Galleon Forge Two, la segunda planta de fabricación de Johnson Controls que da soporte a Leviathan de Armada, ya se encuentra en producción continua en Irlanda.

Se está desarrollando una infraestructura de IA soberana en Europa, a cargo de una fuerza laboral europea, para clientes tanto en Europa como en otras regiones.

Las operaciones de Galleon Forge, de Armada, establecen un modelo de fabricación replicable que cualquier nación o región puede implementar dentro de sus propias fronteras.

Armada y Johnson Controls tienen como objetivo alcanzar una capacidad de al menos 500 MW para 2027, lo que incluye la primera unidad Leviathan destinada a Fossefall, en Noruega.

DUBLIN,, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Armada, empresa dedicada a la infraestructura de computación soberana, y Johnson Controls (NYSE: JCI) han anunciado hoy el inicio de la producción en Galleon Forge Two, la primera planta de fabricación de Armada en Europa, situada en unas instalaciones de Johnson Controls en Dublín. Se trata del segundo centro Galleon Forge establecido en una instalación de Johnson Controls, tras el primero, Galleon Forge One, ubicado en Gilbert (Arizona). En conjunto, ambos centros amplían la capacidad de fabricación de Armada y marcan el comienzo de la producción continua de infraestructura de computación soberana en Europa. Las empresas han celebrado este hito con la finalización del primer Leviathan fabricado en Dublín: un centro de datos modular a escala de varios megavatios con destino a Fossefall, en Noruega. Este primer Leviathan europeo fue diseñado, integrado y probado íntegramente en Galleon Forge Two, lo que demuestra que la infraestructura de IA soberana para Europa ya puede fabricarse en Europa.

Leviathan combina la infraestructura de computación soberana y el software de Armada con la tecnología de gestión térmica diferenciada y las capacidades de fabricación a escala industrial de Johnson Controls. La cartera de soluciones térmicas de Johnson Controls abarca toda la cadena de gestión del calor, incluyendo unidades de distribución de refrigerante, enfriadoras y sistemas de control de edificios, y permite la computación de alta densidad mediante tecnologías de refrigeración sin consumo de agua, diseñadas para reducir tanto el consumo energético como el ruido.

Un modelo de fabricación diseñado para crecer

Galleon Forge Two sucede a Galleon Forge One en el centro de fabricación de Johnson Controls en Gilbert, Arizona, donde se prevé que la producción continua comience a principios de 2027 en una superficie de hasta 400.000 pies cuadrados. Este proyecto generará más de 500 empleos directos, además de otros puestos de trabajo a lo largo de la cadena de suministro nacional. Asimismo, está prevista una mayor expansión de la capacidad de fabricación en una planta de Johnson Controls en Edmonton, Canadá. El modelo Galleon Forge está diseñado para establecerse en cualquier nación o región que desee contar con una infraestructura de IA soberana desarrollada localmente, con empleos locales, una cadena de suministro local y una capacidad que permanezca bajo control local.

Galleon Forge Two se encuentra en un centro de fabricación de Johnson Controls en Dublín, Irlanda. Con una superficie de 90.000 pies cuadrados, cuenta con el respaldo de cerca de 700 ingenieros, técnicos y otros trabajadores cualificados de Johnson Controls, además de generar puestos de trabajo adicionales en toda la cadena de suministro europea. Para los gobiernos y las empresas de Europa, las implicaciones van más allá de la mera capacidad: la infraestructura que sustenta su IA ya no tiene por qué ser importada ni alquilada. Se fabrica en Europa, es propiedad de los clientes y se opera según sus propias condiciones.

"La velocidad de la revolución de la IA soberana exige un nuevo enfoque para satisfacer la demanda", afirmó Dan Wright, cofundador y consejero delegado de Armada. "El modelo Galleon Forge mantiene la producción y está diseñado para seguir expandiéndose. Ahora podemos ofrecer soluciones a cualquier nación u organización que necesite una infraestructura informática avanzada fabricada dentro de sus propias fronteras; una infraestructura que sea de su propiedad y esté bajo su control, según sus propias condiciones".

"Llevamos casi dos décadas construyendo infraestructuras modulares. Lo que cambia hoy es la escala, la densidad y la velocidad que exige la IA", señaló Austin Domenici, presidente de Soluciones Globales para Centros de Datos en Johnson Controls. "Gracias a Armada, combinamos esa experiencia con nuestros conocimientos en gestión térmica y nuestra capacidad de fabricación a gran escala, lo que nos permite realizar gran parte del complejo trabajo de integración en la propia fábrica y poner en marcha los recursos informáticos de forma más rápida y predecible".

Leviathan funciona sobre la plataforma Armada, que gestiona la alimentación eléctrica, la refrigeración y la capacidad de procesamiento en cada unidad, permitiendo ejecutar tanto los modelos de código abierto más recientes como soluciones propietarias. Los clientes son propietarios de la infraestructura y controlan cada una de sus capas, sin depender de una nube externa. Como parte de la red Armada Sovereign AI Grid, las unidades Leviathan operan como una flota integrada, de modo que las cargas de trabajo críticas nunca dependen de una única ubicación.

Primeras implementaciones en Noruega y Australia

Fossefall ha realizado un pedido inicial de cinco centros de datos modulares Leviathan, que suman más de 9 MW en total. El primero de ellos se ha completado hoy, y la entrega de las cinco unidades está prevista para el primer trimestre de 2027. Encontrar socios en Europa resultó especialmente importante para su visión de soberanía.

"Europa necesita una infraestructura informática más avanzada, y ahora el objetivo debe ser llevar a cabo la construcción de los proyectos", afirmó yvind L. Vesterdal, consejero delegado de Fossefall. "La colaboración con Armada y Johnson Controls nos proporciona un enfoque más estandarizado y modular para el despliegue. Esto puede ayudar a acortar los plazos y facilitar el desarrollo de proyectos en estrecha cooperación con las comunidades locales. Gracias al acceso a energía limpia, la estabilidad política y un clima adecuado, los países nórdicos están bien posicionados para albergar infraestructuras de inteligencia artificial a gran escala".

En Australia, WinDC planea desplegar 11 MW de capacidad de centros de datos modulares en emplazamientos de energía renovable, situando la capacidad de computación cerca de fuentes de generación eólica, solar y de baterías.

"La transición energética de Australia depende de construir infraestructura para IA en el lugar adecuado, donde se encuentra la energía renovable, en lugar de esperar a una red eléctrica que no puede adaptarse con la suficiente rapidez para transportarla", afirmó Andrew Sjoquist, fundador y consejero delegado de WinDC. "Leviathan nos permite llevar la capacidad de computación directamente a la fuente de energía limpia y escalarla en función de la carga de trabajo".

Acerca de Armada:

Armada es la empresa de infraestructura de integración de sistemas soberana. La red Sovereign SI Grid de Armada consiste en una infraestructura distribuida de centros de datos modulares fabricados en planta que las organizaciones poseen, operan y gestionan como un sistema unificado. Esta red abarca desde unidades Galleon (del tamaño de una maleta), destinadas a tareas de inferencia en el lugar donde se genera el trabajo, hasta unidades Leviathan de 10 MW, diseñadas para el ajuste fino y la inferencia a escala industrial. El sistema ofrece rapidez en la capacidad de cómputo, escalabilidad según la demanda y soberanía en cada nivel. Fundada en 2022 y con sede en San Francisco, Armada fabrica sus centros de datos modulares en las instalaciones Galleon Forge One (Gilbert, Arizona) y Galleon Forge Two (Dublín, Irlanda), en colaboración con Johnson Controls. Armada cuenta con el respaldo de inversores como Founders Fund, Lux Capital, Shield Capital, 8090 Industries y M12. Más información en: www.armada.ai.

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press@armada.ai

Acerca de Johnson Controls:

Johnson Controls, líder global en gestión térmica, sistemas para edificios de misión crítica, eficiencia energética y descarbonización, ayuda a sus clientes a utilizar la energía de manera más productiva, reducir las emisiones de carbono y operar con la precisión y resiliencia necesarias en sectores en rápida expansión, tales como centros de datos, atención sanitaria, industria farmacéutica, fabricación avanzada y educación superior.

Durante más de 140 años, Johnson Controls ha ofrecido resultados de alto rendimiento allí donde realmente importan. Gracias a nuestra tecnología avanzada, servicios para todo el ciclo de vida y una organización de campo líder en el sector, potenciamos el rendimiento de nuestros clientes, transformamos sus objetivos en resultados tangibles y contribuimos al progreso de la sociedad.

Más información en johnsoncontrols.com y siga a @JohnsonControls en redes sociales.

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media@jci.com

Declaraciones prospectivas de Johnson Controls International plc

Johnson Controls International plc ha incluido en esta comunicación declaraciones de carácter prospectivo que, por tanto, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Todas las afirmaciones contenidas en esta comunicación que no constituyan hechos históricos, incluidas aquellas relativas a la producción y capacidad previstas en Galleon Forge One y Galleon Forge Two, así como a los planes futuros de expansión de la capacidad de fabricación, son, o podrían ser, "declaraciones prospectivas" conforme a lo dispuesto en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. En algunos casos, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de términos como "perspectiva", "cree", "espera", "potencial", "continúa", "puede", "podría", "debería", "busca", "proyecta", "predice", "tiene la intención de", "planea", "estima", "anticipa", o sus formas negativas, así como otras expresiones equivalentes. No obstante, la ausencia de tales términos no implica que una declaración no sea de carácter prospectivo. Johnson Controls advierte que estas declaraciones están sujetas a numerosos riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores de gran importancia, algunos de los cuales escapan a su control, que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. En la sección titulada "Factores de riesgo" del Informe Anual (formulario 10-K) de Johnson Controls, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2025 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC") el 14 de noviembre de 2025, se incluye un análisis detallado de los riesgos relacionados con la actividad de Johnson Controls. Dicho documento está disponible en www.sec.gov y www.johnsoncontrols.com, en la sección "Inversores". La descripción de algunos de estos riesgos se complementa en el apartado 1A de la Parte II de los informes trimestrales (formulario 10-Q) presentados posteriormente por Johnson Controls. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se refieren únicamente a la fecha del mismo, salvo que se indique lo contrario; asimismo, salvo que la ley exija lo contrario, Johnson Controls no asume obligación alguna, y declina expresamente cualquier obligación, de actualizar dichas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha de esta comunicación.

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