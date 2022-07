Artmarket.com: el índice Artprice 100© sube un +36% en 2021 (2)

Artprice 100 vs. S&P 500 - Base 100 in January 2000

PARÍS, 11 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Ahora, el arte se considera ampliamente como una inversión alternativa, que no solo ofrece altos rendimientos sino también una correlación relativamente baja con otros activos financieros. Por lo tanto, invertir en los mejores artistas (como Pablo Picasso, Claude Monet o Georgia O'Keeffe) puede ser una cuestión de satisfacción personal y ventaja financiera, siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas especificidades del mercado del arte, como los plazos para vender piezas únicas. obras y los considerables costes asociados.

Thierry Ehrmann, director ejecutivo y fundador de Artmarket.com: "Estamos muy orgullosos de haber sido protagonistas durante 25 años, con Artprice, en el proceso de democratización del mercado del arte. Restringido a una élite de conocedores hasta finales del siglo XX, el mercado del arte ahora es accesible a un número mucho mayor de personas. Nuestros servicios ofrecen información asequible que se puede consultar en cualquier lugar, sin límites y que se actualiza cada hora. Con nuestros datos de valor añadido, los profesionales y aficionados al arte pueden comprar y vender obras excepcionales y familiares con total tranquilidad".

Con frecuencia, al parecer, el mundo del arte se ve sacudido por una historia sensacional. Desde el descubrimiento de un Turner en el desorden de una venta de garaje hasta el aumento repentino en el valor de un Banksy que se autodestruye al final de su venta... parece haber muchas maneras diferentes de obtener una ganancia sustancial en el mercado del arte. Pero en realidad, estas historias sensacionales siguen siendo excepcionales, y, para cada una de ellas, decenas de miles de obras cambian de manos cada año de una manera mucho más discreta y razonable.

Reducir la incertidumbre

En el sentido financiero, el riesgo es parte integral de cualquier forma de inversión, y el arte no es una excepción a esta regla; de hecho, todo lo contrario. Afortunadamente, este riesgo puede controlarse en parte de varias formas, en particular sabiendo reconocer el valor de una obra y comprando al mejor precio.

El comprador, que se atrevió a adquirir Untitled (1990) de Christopher Wool en 2000 por 35 250 dólares, completó una operación extraordinaria al revenderla quince años después por 2 405 000 dólares. No obstante, dicha inversión implicaba importantes riesgos financieros vinculados a un alto nivel de incertidumbre. La acumulación de valor de las obras de Christopher Wool comenzó esencialmente después de la crisis financiera de 2008, como lo revela el índice de precios calculado por Artprice para las obras originales de este artista. De hecho, un coleccionista que compró un lienzo (o un dibujo) de Christopher Wool inmediatamente después de unirse a las galerías Gagosian y Simon Lee en 2006, se habría beneficiado casi tanto del éxito de Wool, pero sin correr los mismos riesgos que el comprador que compró en 2000.

Estrategia de inversión

La segunda forma de reducir la volatilidad es, como con cualquier otra clase de activo, diversificar una cartera. Esta es la razón de ser práctica de Artprice100©: simular una colección que sigue una estrategia de diversificación simple y objetiva. Al igual que los principales índices bursátiles, el Artprice100© invierte en las cien firmas con mejor desempeño en el mercado secundario del arte.

Descripción del Artprice100© y su metodología: https://www.artprice.com/artmarketinsight/artprice-launches-its-blue-chip-art-market-index-artprice100-designed-for-financiers-and-investors-2

Sin embargo, los beneficios de la diversificación tienen ciertos límites. Mientras que el Artprice100© muestra un aumento del +36%, sustancialmente superior al del S&P 500 (+27% respecto al año 2021), el Artprice Global Index revela que el valor de una cartera general, es decir, relativa a todo el mercado del arte, habría caído un -1% durante el mismo año 2021.

La "división" de las obras de arte… inversión "fraccional"

Por naturaleza, el Artprice100© es un ejercicio puramente teórico ya que es prácticamente imposible constituir una cartera que reúna obras representativas de los mercados de los cien artistas más exitosos del mundo. Sin embargo, a muchos inversionistas les gusta la idea de instrumentos que les permitan participar en el mercado del arte de una forma flexible.

En este ámbito, recientemente se han realizado varias propuestas nuevas, en particular por parte de las empresas Masterworks y ARTBnk, que ofrecen a los inversionistas la oportunidad de adquirir acciones en colecciones para las que se han estimado los riesgos y los rendimientos. Estas ofertas incluyen una característica particularmente interesante: la libertad de comprar y revender sus acciones en cualquier momento. Este tipo de instrumento tiene la clara ventaja de obviar la necesidad que puede ser una operación larga y costosa cuando se trata de revender una obra única en el mejor lugar y en el mejor momento.

En este contexto, los NFT abren perspectivas muy originales. Con los NFT, puede intercambiar un título digital (de una obra única o de edición limitada) en cadenas de bloques públicas ultraseguras. Los costes de transacción son mucho más bajos (alrededor del 2% al 3%) en comparación con los que se practican en el mercado del arte tradicional. Sin embargo, estos bajos costos reflejan la ausencia de un trabajo experto de tasación y promoción proporcionado por los comerciantes de arte y las casas de subastas.

La información y los estudios econométricos vendidos o publicados por Artmarket.com brindan un análisis de las tendencias y la evolución estadística del mercado del arte y de ninguna manera deben considerarse como una solicitud, incentivo o consejo para invertir en el mercado del arte.

