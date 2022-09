Artmarket.com: "The Merge", un éxito histórico y ecológico para Ethereum (2)

Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by Artmarket.com

PARÍS, 19 de septiembre de 2022/PRNewswire/ -- Artmarket.com: con una reducción del 99,95% en el consumo de energía, "The Merge" es un éxito histórico y ecológico para Ethereum, la criptomoneda de referencia para Artprice y para el mercado de los NFT de arte

Como ya anunciamos en nuestro anterior comunicado del pasado 12 de septiembre, "Artmarket.com añade Ethereum y Bitcoin a sus bases de datos Artprice multidivisa para satisfacer las necesidades de sus clientes y prepararse para el futuro en la Web 3.0"

En el contexto de una grave crisis energética mundial (que probablemente no haya hecho más que empezar), Artmarket.com ha seguido de cerca la transición hacia una blockchain totalmente libre de carbono. Esto ya es una realidad con Ethereum 2.0 tras su operación "The Merge". De hecho, según su fundador, Vitalik Buterin, tras 7 años de exitoso desarrollo y pruebas beta, "The Merge", un cambio de "Proof of Work" (PoW) a "Proof of Stake" (PoS), reducirá el consumo de energía de la Blockchain de ETH en más del 99,95%, (fuente: https://ethereum.foundation/).

La transición aún no había dados sus primeros pasos cuando Ethereum (ETH) ya había logrado una victoria inimaginable al conseguir atraer aún más el interés del gigante de la Web 2, Google, con un doodle mostrando la cuenta atrás para la transición a "The Merge". El movimiento de Google representa una magnífica victoria para la criptomoneda y una auténtica consagración para Ethereum 2.0.

En un contexto mundial en el que la preocupación por lo que podría llamarse "la guerra energética" y por el calentamiento global está alcanzando niveles paroxísticos, esta noticia es absolutamente vital. A raíz de esta iniciativa, el Banco Central de Noruega, país en el que las cuestiones ecológicas tienen absoluta prioridad, ha anunciado que construirá su MNBC (moneda digital del banco central) en Ethereum. Mientras tanto, el Bank of America ve ahora en Ethereum una inversión muy beneficiosa al referirse a ella como "gigante verde".

"The Merge" puede aportar solo beneficios al mercado del arte. El periódico francés Le Parisien recoge las palabras de Joe Lubin, cocreador de Ethereum: "muchos artistas digitales y coleccionistas de arte eran reacios a adquirir obras digitales que implicaban quemar tanto combustible fósil para producirlas...Con esta transición, estas preocupaciones van a desaparecer y van ha ponerse en marcha proyectos interesantes comenzando desde la producción de los primeros bloques de la cadena tras "the merge". Esto va a provocar una tremenda liberación artística".

Lubin añade: "No tendrá un impacto directo en los precios del gas ruso o de la gasolina, pero enviará un poderoso mensaje al mundo cuando sustituyamos una industria minera que consume mucha energía por una estructura que consume la electricidad necesaria para producir una taza de café. Es un profundo cambio que se desarrollará igual que la actualización automática de un smartphone".

Por ello, Artmarket.com espera un crecimiento exponencial de la creación artística y concretamente del mercado de los NFT. Un buen número de artistas famosos ya se han decantado por los NFT, al igual que muchos grandes museos de arte. En el último año, Artmarket.com ha dejado clara su preferencia por la blockchain Ethereum 2.0, en particular durante su Junta General de Accionistas y en sus diversos comunicados de prensa financieros, y ha puesto todos sus recursos informáticos y humanos para confirmar su éxito con los NFT y el Metaverso, que representan la columna vertebral de la web 3.0. El mundialmente famoso Museo de Arte Moderno (MoMA) está estudiando una próxima venta de obras de arte por unos 70 millones de dólares a través de Sotheby's, con la posibilidad de invertir en la compra de NFT, contando con el asesoramiento de un equipo de expertos encargados de seguir los mercados de los NFT e identificar a los artistas más prometedores.

Según el CEO y fundador de Artprice by Artmarket, thierry Ehrmann: "En la historia de las criptodivisas, este 15 de septiembre de 2022 con la operación The Merge, va a representar una fecha fundacional e irrevocable para la Web 3.0 y para los NFT, y bien podría generar un "flippening" en los próximos meses, con Ethereum superando a Bitcoin en términos de capitalización de mercado".

