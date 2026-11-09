Asociación histórica entre unspun y Arvind Limited

(Información remitida por la empresa firmante)

Se prevé que para diciembre de 2026 haya dos máquinas industriales de tejido 3D operativas en las instalaciones de Arvind en Ahmedabad, con miras a incorporar más de 30 máquinas adicionales en la India y Estados Unidos.

AHMEDABAD, India y SAN FRANCISCO, 9 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- unspun, la empresa de tecnología de la moda con certificación B Corp creadora de la tecnología de tejido 3D OneWeave™, y Arvind Limited, uno de los principales conglomerados textiles y de venta minorista de la India, han anunciado hoy una alianza estratégica para incorporar el tejido 3D que transforma el hilo directamente en prendas a la fabricación de ropa a escala industrial.

Esta es la primera vez que la plataforma de tejido 3D de unspun pasará de su microfábrica al entorno de producción de un fabricante global de primer nivel.

El modelo operativo de la industria de la moda sigue dependiendo de la previsión de la demanda con meses de antelación, la realización de pedidos al por mayor y la corrección de los inevitables errores de cálculo mediante rebajas, acumulación de excedentes y eliminación de productos. A partir del 19 de julio de 2026, la nueva normativa de la UE prohíbe a las grandes empresas destruir ropa, accesorios y calzado no vendidos; un cambio de política que convierte la sobreproducción no solo en un problema de sostenibilidad, sino también en un riesgo para el cumplimiento normativo y el modelo de negocio.

En el marco de esta colaboración, Arvind instalará dos máquinas OneWeave™ en sus instalaciones de Ahmedabad, India, cuya puesta en marcha está prevista para diciembre de 2026. Esta alianza, que se desarrollará por etapas, contempla la incorporación de más de 30 máquinas adicionales en la India y/o Norteamérica entre 2027 y 2028. unspun se encargará de la instalación, la puesta en marcha, la formación, el software, así como del servicio y soporte técnico; por su parte, las marcas contratarán a Arvind para realizar su producción utilizando esta tecnología.

"Esta colaboración va más allá de la simple instalación de máquinas; se trata de escalar nuestra tecnología a nivel mundial junto a un socio de fabricación de primer nivel, desarrollando la capacidad de acercar la producción a los principales mercados de Estados Unidos y Europa. La integración de OneWeave™ en un entorno de fabricación industrial de primer nivel constituye un paso fundamental hacia el modelo de producción ágil y orientado a la demanda que nuestra tecnología busca hacer posible: un modelo en el que las marcas pueden responder a la demanda en cuestión de semanas en lugar de meses, reducir los residuos y la necesidad de aplicar rebajas, y avanzar hacia una dinámica en la que solo se fabrique lo estrictamente necesario." – Arne Arens, presidente del consejo, unspun

"La innovación siempre ha sido un eje central en la trayectoria de crecimiento de Arvind, y nuestra decisión de implementar OneWeave™ refleja nuestra convicción de que el futuro de la fabricación de prendas de vestir será más automatizado, ágil y sostenible. Esta tecnología tiene el potencial de reducir considerablemente la complejidad de la fabricación, mejorar el aprovechamiento de los materiales y permitir ciclos de reposición más rápidos para las marcas de moda a nivel mundial. A través de esta asociación con unspun, estamos desarrollando capacidades que contribuyen a satisfacer estas necesidades, al tiempo que reforzamos nuestro liderazgo en la fabricación textil avanzada." – Karan Ojha, consejero delegado - Wovens Business & COE, Arvind Limited

Acerca de unspun

unspun es una empresa certificada como B Corp que está revolucionando las cadenas de suministro de la industria textil mediante el tejido automatizado en 3D. Gracias a su sistema patentado OneWeave™, unspun permite fabricar productos textiles de forma local y con mayor capacidad de respuesta, generando muchos menos residuos; esto reduce los problemas de exceso de inventario, los largos plazos de entrega y la ineficiencia en el uso de materiales, aspectos que caracterizan a la producción textil tradicional.

La tecnología y la visión de unspun han sido reconocidas por iniciativas como World's Top Greentech Companies de TIME, Vogue 100 Innovators, Climate Change Innovators de Newsweek, Best Inventions de TIME y World-Changing Ideas de Fast Company. La compañía ha colaborado con socios como Walmart y Decathlon, y cuenta con el respaldo de inversores destacados en el sector de la tecnología climática, tales como DCVC, Lowercarbon, SOSV y Fifty Years, entre otros.

Acerca de Arvind Limited

Arvind Limited es un conglomerado que abarca desde el sector textil hasta el comercio minorista, centrado en los ámbitos de los textiles, la indumentaria, los materiales avanzados, las soluciones medioambientales, las telecomunicaciones y el comercio omnicanal. Arvind Limited es un proveedor de soluciones integrales en el sector textil, con sólidas capacidades que abarcan toda la cadena de valor, desde la fibra hasta la moda, para una base de clientes a nivel mundial. Asimismo, es un referente en diseño que implementa conceptos innovadores y genera propiedad intelectual. Se sitúa entre los principales proveedores de tejidos a escala global. Arvind fabrica productos para algunas de las marcas y cadenas minoristas más reconocidas del mundo, como GAP, PVH, Zara, H&M, Levi's, entre otras.

Contactos para medios:annika@unspun.iounspun@thenumber29.comcorpcomm@arvind.in

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