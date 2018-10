COMUNICADO: Assan Alüminyum celebra su 30 aniversario con su expositor 'Infinite Harmony With Nature'

Publicado 16/10/2018 12:01:36 CET

ESTAMBUL, October 16, 2018 /PRNewswire/ --

- Assan Alüminyum celebra su 30 aniversario con su expositor 'Infinite Harmony With Nature' en la Aluminium 2018 Exhibition

Assan Alüminyum, una filial de Kibar Group y uno de los tres principales productores de plancha de aluminio de Europa, celebra este año el 30 aniversario de su creación. La compañía hospedó su reunión de socios empresariales durante Aluminium 2018, la mayor feria comercial de aluminio de todo el mundo, que se llevó a cabo del 9 al 11 de octubre en Düsseldorf, contando con cerca de 30.000 visitantes. Los elementos de diseño del expositor destacaron el objetivo de la firma centrando en lo sostenible a nivel medioambiental en sus procesos, encajando con el eslogan "Infinite Harmony with Nature". El diseño de bucle de aluminio "infinity" semi-verde simbolizó el ciclo infinito del aluminio, ya que es 100% reciclable y proporciona energía renovable. Assan Alüminyum produce energía renovable en su propia planta energética, a un ritmo equivalente al de su consumo de energía eléctrica. La compañía además ha integrado sus instalaciones de reciclaje integradas, contribuyendo a la estrategia de sostenibilidad de la energía.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/769557/Assan_Aluminyum_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/769558/Assan_Aluminyum.jpg )

Assan Alüminyum, que cuenta con 1.500 empleados y una capacidad anual instalada de 300.000 toneladas, ofrece su bucle de aluminio, plancha, hoja y productos de muelle pintados para una amplia variedad de sectores, como el empaquetamiento, distribución, construcción, duraderos de consumidor, automoción y HVAC. La compañía exporta aluminio plano enrollado a más de 70 países y 4 continentes, principalmente a Europa Occidental y Norteamérica.

Assan Alüminyum ha creado recientemente su filial de propiedad completa, Kibar Americas, en Chicago, donde busca prestar servicio a sus clientes de Norteamérica. La compañía está evaluando oportunidades para crecer en el mercado de Norteamérica. El responsable general de Assan Alüminyum, Göksal Güngör, que además es el director general de la Global Aluminium Foil Rollers Initiative (GLAFRI), declaró: "Nos diferenciamos a nosotros mismos por medio de nuestros valores centrales de fiabilidad, flexibilidad e innovación. Proporcionamos a nuestros socios empresariales soluciones a medida, como su socio de solución localizado. Es de ahí de donde surge nuestro lema: Creating the Future Together, as our business partners are an essential part of our team".

Assan Alüminyum ha instalado dos nuevas líneas de fundición y uno molino de plancha en el año 2017. La compañía podrá concentrarse más en los productos de alto valor añadido. De forma adicional, la compañía planifica un proyecto de inversión a gran escala, formado por un refrigerador directo (DC), instalación de rollo caliente, con un valor de 900 millones de dólares y que prevé acomodar a 650 empleados adicionales.

La compañía ha hecho una aclaración acerca de la industria por medio de su destacada I+D. Con el conocimiento de su centro de I+D, Assan Alüminyum busca reforzar su posición como uno de los pioneros mundiales dentro de la tecnología continuada de la fundición.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/769558/Assan_Aluminyum.jpg https://mma.prnewswire.com/media/769557/Assan_Aluminyum_Logo.jpg

CONTACTO: Derin Akersoy - derin.akersoy@assanaluminyum.com -+90-216-581-1640