ASTM amplía el acceso a la plataforma Compass

(Información remitida por la empresa firmante)

El cambio en la relación con los distribuidores permite el acceso directo a través de ASTM Compass.

W. CONSHOHOCKEN, Pa., 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para satisfacer la creciente demanda de los clientes de formatos y flujos de trabajo digitales sofisticados, ASTM International está ampliando sus esfuerzos de venta directa y no renovará su larga y fructífera relación comercial con Accuris (antes IHS).

"Hemos estado escuchando la voz de nuestros clientes y usuarios, y estamos entusiasmados por colaborar más directamente para innovar en la entrega de la información y los datos que necesitan hoy y en el futuro", señaló Andy Kireta, presidente de ASTM. "Accuris ha sido un socio excelente para ASTM a lo largo de los años, y les deseamos lo mejor en el futuro a medida que su negocio evoluciona".

ASTM ha completado recientemente una revisión plurianual de su infraestructura informática existente, lo que ha permitido introducir mejoras significativas en su producto estrella, ASTM Compass. Con la plataforma recientemente mejorada, ASTM se encuentra en una posición única para proporcionar a los usuarios de normas soluciones ampliadas, lo que les permite sacar más partido a sus normas.

Como parte de las mejoras, ASTM está bien posicionada para asociarse con los usuarios de normas con el fin de desarrollar e implementar las herramientas y conexiones que les permitan incorporar fácilmente las normas y el contenido técnico en sus flujos de trabajo cotidianos.

Las ventajas disponibles para los suscriptores de ASTM Compass incluyen:

Opciones de formato tanto HTML como PDF, para que los usuarios puedan utilizar el contenido de la forma más flexible posible.

Contenido adicional de AASHTO, AATCC, API, AWS, AWWA, CGA, IES, MOD, UOP y otros.

Resaltado con códigos de colores (ASTM Redlines) para identificar al instante los cambios en las normas, lo que ahorra tiempo, dinero y recursos.

Una nueva y potente herramienta de colaboración que permite compartir contenido seleccionado con otros usuarios, mejorando la comunicación técnica entre departamentos y entre divisiones. Con Compass Points, los usuarios pueden añadir requisitos, escenarios de uso u otros protocolos organizativos directamente a sus normas. Estas URL únicas, permanentes y compartibles actúan como marcadores personalizados, manteniéndole siempre conectado a los datos importantes de las normas cuando estas cambian. Compass Points funciona con todas las versiones de las normas, de todos los editores de ASTM Compass.

Función de favoritos para fijar las normas a las que se accede con frecuencia en el panel de control de Compass.

Función de seguimiento que avisa cuando se publican nuevas versiones.

Más de 300 vídeos ASTM creados por expertos en la materia, diseñados para incorporar rápidamente al personal nuevo, orientar sobre la ejecución adecuada de los métodos de ensayo y formar a los equipos existentes.

También hay disponibles normas traducidas seleccionadas.

"Como propietaria del contenido, ASTM se encuentra en una posición única para atender a los clientes proporcionándoles soluciones personalizadas con una mayor eficiencia", añadió Kireta. "Desde el acceso a versiones HTML de las normas y la asistencia para el uso responsable de la IA, hasta nuevas herramientas que funcionan en conjunto con diversas plataformas digitales y flujos de trabajo, ASTM proporciona a los clientes una fuente fiable, creíble y receptiva para sus necesidades de datos en esta era digital en rápida evolución. Ahora, más clientes podrán trabajar directamente con ASTM y sentirse orgullosos de que su inversión en Compass contribuya al desarrollo de futuras normas".

Para aquellos interesados en obtener más información, el equipo de representantes de ventas y responsables de formación de ASTM está altamente cualificado para adaptar los servicios y la asistencia a las necesidades específicas de los clientes de ASTM. Si tiene alguna pregunta sobre ASTM Compass, visite astm.org/compass o póngase en contacto con el departamento de ventas. (sales@astm.org; +1.877.909.2786).

Acerca de ASTM International

Al mejorar los estándares y transformar los mercados, llegamos a todos los aspectos de la vida cotidiana, contribuyendo a que nuestro mundo funcione mejor.

Más de 12.000 normas ASTM se aplican en todo el mundo. Definidas y establecidas por nosotros, mejoran la vida de millones de personas cada día. En combinación con nuestros innovadores servicios empresariales, mejoran el rendimiento y ayudan a que todos confíen en los productos que compran y utilizan.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978211...

Consultas de los medios de comunicación: Dan Bergels, tel +1.610.832.9602; dbergels@astm.org

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astm-amplia-el-acceso-a-la-plataforma-compass-302549603.html