(Información remitida por la empresa firmante)

- AtomVie Global Radiopharma anuncia una alianza estratégica con Jubilant Radiopharma para fortalecer la logística y distribución de ensayos clínicos

HAMILTON, ON, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma ("AtomVie"), una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de radiofármacos, ha dado a conocer hoy una alianza estratégica junto a Jubilant DraxImage Inc., que lleva a cabo operaciones por medio del nombre comercial de Jubilant Radiopharma ("Jubilant Radiopharma"), para proporcionar servicios de logística, regulación y distribución de última milla en apoyo de la creciente cartera de programas de radiofármacos de AtomVie. La colaboración se rige por un Acuerdo de Servicios Logísticos y Normativos entre ambas organizaciones.

A través de esta alianza, Jubilant Radiopharma va a proporcionar apoyo en la recepción, manipulación, cumplimiento normativo y distribución de última milla de los radiofármacos fabricados por AtomVie a través de su red de farmacias en Estados Unidos. El acuerdo ha sido diseñado con el fin de optimizar la entrega a los centros clínicos, manteniendo al mismo tiempo los altos estándares de calidad, seguridad y cumplimiento normativo exigidos para los productos radiofarmacéuticos.

"A medida que el sector radiofarmacéutico continúa creciendo, establecer sólidas capacidades logísticas y de distribución es esencial de cara a garantizar que los pacientes y los centros clínicos reciban los productos de manera fiable y eficiente", afirmó Bruno Paquin, consejero delegado de AtomVie. "Nos complace asociarnos con Jubilant Radiopharma, cuya amplia red de farmacias, experiencia en regulación y compromiso para con la calidad lo convierten en un colaborador ideal para ampliar el apoyo a los programas de desarrollo clínico de nuestros clientes, construir la infraestructura necesaria para impulsar futuras terapias radiofarmacéuticas clínicas y avanzar en nuestro objetivo destinado a transformar la vida de los pacientes con radiofármacos de alta calidad".

"En Jubilant Radiopharma estamos comprometidos con el avance de la administración segura, conforme a la normativa y fiable de terapias radiofarmacéuticas en toda Norteamérica", declaró Harsher Singh, consejero delegado de Jubilant Radiopharma. "Como socio de confianza para ensayos clínicos terapéuticos y comercialización, hemos proporcionado la infraestructura especializada, la experiencia normativa, las capacidades de dispensación terapéutica y la red de distribución nacional necesarias destinadas a respaldar los radiofármacos a lo largo de su ciclo de vida. Nuestra colaboración con AtomVie refleja un compromiso compartido para acelerar la innovación y ampliar el acceso de los pacientes a la próxima generación de terapias radiofarmacéuticas".

Esta alianza fortalece aún más la oferta dedicada a los servicios integrados de AtomVie. Al aprovechar la infraestructura de distribución consolidada de Jubilant Radiopharma y sus capacidades especializadas en ensayos clínicos, dispensación terapéutica y comercialización, AtomVie y sus clientes consiguen beneficiarse de un mayor acceso a los centros de ensayos clínicos y una mayor flexibilidad operativa a medida que avanzan los programas de desarrollo.

Acerca de AtomVie Global Radiopharma

AtomVie Global Radiopharma Inc. es una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) dedicada a impulsar el desarrollo y la comercialización de radiofármacos. AtomVie proporciona soluciones integradas que abarcan el desarrollo de procesos, la fabricación bajo normas GMP, el control de calidad, el apoyo normativo y los servicios de distribución global para programas clínicos y comerciales. Desde sus modernas instalaciones de 6.700 metros cuadrados situadas en Hamilton, Ontario, AtomVie presta apoyo a empresas farmacéuticas y biotecnológicas que desarrollan radioterapias y diagnósticos innovadores en todo el mundo.

Para más información visite www.atomvie.com.

Acerca de Jubilant Radiopharma

Jubilant Radiopharma, una división de Jubilant Pharmova Limited, es una empresa líder en radiofármacos centrada en el desarrollo, la fabricación, la distribución y la comercialización de productos y servicios radiofarmacéuticos. Por medio de una de las redes de radiofarmacias más grandes de Estados Unidos, Jubilant Radiopharmacies apoya programas radiofarmacéuticos de diagnóstico y terapéuticos con logística para ensayos clínicos, apoyo normativo, dispensación terapéutica, activación de centros y capacidades de distribución a nivel nacional. Contando con más de 70 años de experiencia al servicio de la comunidad de medicina nuclear, Jubilant Radiopharma se centra en mejorar el acceso de los pacientes y promover la innovación en medicina nuclear. Jubilant Radiopharma se enfoca en "Mejorar vidas a través de la medicina nuclear".

Si desea más información visite:

https://www.jubilantradiopharma.com/ y https://jubilantradiopharmacies.com/.

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