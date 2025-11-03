(Información remitida por la empresa firmante)

- ATTACK SHARK presenta el R11 ULTRA, un ratón insignia de fibra de carbono que redefine la precisión y la ligereza en los videojuegos

NUEVA YORK, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los videojuegos ya no son solo una prueba de reflejos y rendimiento. Han evolucionado hasta convertirse en una fusión de tecnología, visión y diseño. En consonancia con esta filosofía, ATTACK SHARK, marca de periféricos para videojuegos especializada en teclados mecánicos, ratones y accesorios asequibles y de alto rendimiento, ha presentado recientemente el R11 ULTRA, su nuevo ratón insignia de fibra de carbono. Este lanzamiento supone un gran avance al combinar la ciencia de materiales avanzada con la ingeniería de vanguardia, estableciendo un nuevo estándar de precisión, durabilidad y capacidad de respuesta en los periféricos para videojuegos profesionales.

La innovación más destacada del R11 ULTRA reside en su material: fibra de carbono seca forjada. Inspirado en la carrocería de carbono de los monoplazas de Fórmula 1, este material ofrece un equilibrio excepcional entre ligereza y resistencia. Con una resistencia a la tracción superior a 3.500 MPa —varias veces mayor que la del acero—, la fibra de carbono seca permite que el R11 ULTRA logre una construcción extremadamente ligera sin comprometer la rigidez estructural. Elaborado mediante un complejo proceso de varias etapas que exige una precisión artesanal, cada carcasa del ratón encarna la maestría en ingeniería y el arte del material.

Más allá de sus méritos técnicos, el R11 ULTRA también destaca por su estética. Su patrón superficial único se inspira en las hojas de acero de Damasco, fusionando la fluida elegancia del metal forjado con el atractivo de alta tecnología de los compuestos modernos. El resultado no es solo una herramienta de juego, sino también una pieza que marca tendencia, diseñada para ofrecer belleza y rendimiento.

En el corazón de este dispositivo insignia se encuentra un hardware líder en la industria. El R11 ULTRA está equipado con un sensor PixArt PAW3950MAX personalizado, que ofrece hasta 42.000 DPI, una velocidad de seguimiento de 750 IPS y una aceleración de 50G. Su arquitectura de doble motor, impulsada por el chipset Nordic 52840, garantiza una conexión inalámbrica ultraestable y prácticamente sin latencia. Gracias a una tasa de escaneo estático líder en la industria de 20.000 FPS y una frecuencia de sondeo ultrarrápida de 8.000 Hz, cada clic y movimiento se captura con precisión milimétrica, estableciendo un nuevo estándar de velocidad y precisión. El exclusivo "Modo Tiburón Cazador" mejora aún más la sensibilidad de seguimiento, permitiendo a los jugadores ejecutar hasta las maniobras más sutiles, lo que se considera una ventaja clave en entornos competitivos de esports.

El confort y la durabilidad alcanzan nuevas cotas con el R11 ULTRA. Su revestimiento Nano-Metal Ice se mantiene fresco incluso durante largas sesiones de juego, mientras que sus patas de doble capa garantizan un deslizamiento suave. Los interruptores ópticos Omron, con una vida útil de 70 millones de clics, y el codificador F-Switch de 2 millones de ciclos ofrecen una fiabilidad excepcional. La combinación de una ergonomía refinada y una durabilidad de grado industrial crea una experiencia a medida tanto para profesionales como para aficionados.

Detrás de este logro tecnológico se encuentra la filosofía perdurable de ATTACK SHARK: precisión, velocidad y potencia, cualidades simbolizadas por su emblema del depredador supremo. El lema de la marca, Enciende tu aventura de juego, construye tu imperio gamer, refleja su misión de empoderar a los jugadores mediante innovación y artesanía de vanguardia. El R11 ULTRA continúa el legado de la aclamada línea de productos de ATTACK SHARK, tras el éxito del ratón de fibra de carbono R5 ULTRA y los modelos de aleación de magnesio R2 y R3. Con una sólida presencia en Norteamérica, Europa, el Sudeste Asiático, Sudamérica, Oriente Medio, Japón y Corea del Sur, ATTACK SHARK sigue expandiendo su influencia en el panorama global del hardware para videojuegos.

La presentación del R11 ULTRA marca el inicio de la siguiente etapa en precisión para videojuegos. Gracias a los avances en ingeniería de materiales y la optimización del rendimiento, ATTACK SHARK establece nuevos estándares en la tecnología de los esports, donde la innovación se une al instinto y cada movimiento se convierte en maestría.

Para más información, visite https://attackshark.com/ o conecte con la marca en redes sociales y Discord. Para realizar un pedido, visite la tienda de ATTACK SHARK en Amazon para EE.UU., Reino Unido, Europa y Japón.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810122... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2811665...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/attack-shark-presenta-el-r11-ultra-un-raton-insignia-de-fibra-de-carbono-302602429.html