El auge de la contratación de profesionales "de nueva generación": informe de SOFTSWISS-Pentasia

(Información remitida por la empresa firmante)

-El auge de la contratación de profesionales "de nueva generación": la experiencia supera a los títulos universitarios, según un informe de SOFTSWISS-Pentasia

VALLETTA, Malta, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Según un nuevo informe de SOFTSWISS, proveedor global de software para iGaming, y la consultora de reclutamiento Pentasia, las empresas están contratando a menos personas y priorizando el rendimiento demostrado sobre las credenciales académicas.

El informe destaca que hasta el 60 % de los nuevos empleos podrían no requerir un título universitario tradicional para 2030, lo que refleja el auge de los llamados roles de "nueva generación" que priorizan las habilidades demostrables, la experiencia práctica y los conocimientos especializados por encima de las cualificaciones formales. Los hallazgos se basan en un análisis de LinkedIn y datos de código abierto, encuestas a empresas y una revisión de las tendencias de contratación en el sector del iGaming para 2025.

Las empresas están dejando de lado las contrataciones masivas de personal de nivel inicial y, en cambio, priorizan a profesionales de nivel medio y superior que puedan generar un impacto inmediato. Tras la agresiva política de reclutamiento durante el auge tecnológico de la pandemia, muchas organizaciones ahora se centran en la eficiencia, la productividad y los resultados medibles en lugar del tamaño del equipo.

Alastair Cleland, director general de Pentasia, comentó:

"Los puestos de nivel inicial están perdiendo prioridad en favor de la contratación de profesionales con experiencia intermedia y superior, mientras que las habilidades en IA se han convertido en un requisito cada vez más importante para los candidatos en diferentes puestos. La IA está transformando los trabajos de nivel inicial al automatizar tareas rutinarias, basadas en procesos y administrativas, en lugar de eliminarlas por completo. Esto está provocando una disminución en la contratación de personal junior para puestos como entrada de datos, programación básica e investigación".

La inteligencia artificial (IA) y la automatización están reduciendo el trabajo rutinario, a la vez que aumentan la demanda de habilidades de análisis, monitorización y toma de decisiones. Muchas empresas consideran ahora la alfabetización en IA como una capacidad básica en un número creciente de puestos. Ante estos cambios, las empresas afirman que los puestos de alta responsabilidad siguen siendo los más difíciles de cubrir, especialmente en ingeniería, DevOps y ciberseguridad.

Denis Romanovskiy, director de IA de SOFTSWISS, comentó:

"En nuestra empresa, la mayoría de las vacantes de ingeniería son ahora para puestos de alta responsabilidad. Se espera que un empleado se incorpore y empiece a generar valor en pocas semanas. Todos los ingenieros pasan por una entrevista con evaluaciones de codificación y diseño de sistemas, y se examinan minuciosamente sus habilidades de pensamiento sistémico, así como sus habilidades interpersonales. La capacidad de utilizar herramientas de IA en el trabajo se da por sentada y ni siquiera se menciona".

El mercado laboral para puestos digitales es ahora global y prioriza el trabajo remoto, lo que permite a las empresas reclutar internacionalmente y acceder a profesionales independientemente de su ubicación.

Acerca de SOFTSWISS:

SOFTSWISS es una empresa tecnológica global que, desde 2009, ofrece soluciones de software galardonadas para el sector del iGaming. Con el respaldo de un equipo de más de 2.000 expertos, SOFTSWISS presta servicios a más de 1.000 marcas internacionales.

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