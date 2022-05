Aumentar la confianza en las capacidades de los líderes empresariales para gestionar la disrupción

LONDRES, 11 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Odgers Berndtson, una firma global de búsqueda de ejecutivos que opera en 33 países, descubrió que los ejecutivos de negocios de todo el mundo tienen más confianza en el liderazgo de su empresa que hace dos años.

El Índice de Confianza en el Liderazgo 2022 se llevó a cabo en conjunto con la firma de investigación y asesoría Forrester. El índice conjunto revela que el 42% de los ejecutivos de negocios en un espectro de sectores y geografías confían en que sus organizaciones están dirigidas por los líderes adecuados. Hace dos años, Odgers Berndtson publicó su primer Índice de confianza en el liderazgo, que en ese momento concluyó que solo el 24% de los ejecutivos confiaba en el liderazgo de su empresa.

En el Índice 2022, que encuestó a 1.100 ejecutivos, la mayoría de los encuestados (90%) afirmó que sus organizaciones se habían visto afectadas por la disrupción y también informaron que sus organizaciones experimentaron un crecimiento (71%). Los hallazgos indican que casi se duplicó la confianza en los últimos dos años es el resultado de que los líderes navegaron con éxito en sus organizaciones a través de la interrupción de la pandemia.

El Índice también revela varias tendencias que han desempeñado un papel en este aumento de la confianza. La tecnología, cuya adopción creció significativamente durante la pandemia, se considera cada vez más como un habilitador en lugar de un disruptor. El 44% de los ejecutivos ahora lo ven como una fuerza disruptiva; una reducción del 62% hace dos años.

Los sólidos ESG e I&D se convirtieron en sellos distintivos de las organizaciones exitosas durante la COVID-19, y el Índice muestra que una abrumadora mayoría (87%) de los ejecutivos cree que sus negocios han realizado cambios positivos en estas áreas. La mayoría (88 %) también confía en la capacidad de su liderazgo para seguir mejorando en estas áreas.

La mayoría (79%) de los ejecutivos también cree que el nivel de disrupción aumentará o se mantendrá al mismo ritmo. De todos los puestos de nivel C, el rol percibido como el más importante en la gestión exitosa de esta disrupción fue, categóricamente (85%) el consejero delegado.

Kester Scrope, consejero delegado de Odgers Berndtson, explicó: "La pandemia proporcionó una prueba de fuego para las capacidades de los líderes y más de lo esperado se desempeñó bien e inspiró confianza. Pero todavía hay muchos que no lo hicieron. Aquellos que no están en el 42% no se adaptaron y ni se realinearon con un propósito nuevo y claro, lo que les costará participación de mercado y, lo que es más importante, a su mejor personal. Esto debería servir como una advertencia para todos los líderes: dominar su mercado depende del talento y en el corazón de atraer y retener el mejor talento está la confianza en el liderazgo".

Si bien la confianza es mucho más alta que hace dos años, el 44% de los ejecutivos todavía informaron que su liderazgo se desempeñó regular o mal durante el punto álgido de la pandemia. Dado que se esperan más interrupciones, es probable que los líderes que caen en este grupo tengan dificultades para infundir confianza en sus equipos cuando llegue la próxima crisis.

