El aumento de las amenazas exige un sistema eléctrico europeo probado en situaciones de crisis

BRUSELAS, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La guerra de Rusia contra Ucrania ha revelado una dura realidad: el sistema eléctrico europeo es ahora un objetivo prioritario. Incluso fuera de un escenario de guerra, las redes europeas ya están siendo puestas a prueba por ataques híbridos y cibernéticos. En este contexto, Eurelectric presentó hoy un nuevo informe en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que evalúa el nivel real de preparación del sector eléctrico y formula recomendaciones concretas para las empresas y los responsables politicos.

La estrategia militar rusa en Ucrania ha convertido la infraestructura eléctrica en un objetivo clave, poniendo de manifiesto el papel vital que desempeñan las compañías eléctricas para sostener a la sociedad bajo ataque. Las empresas de servicios públicos se han convertido en la segunda línea de defensa, manteniendo en funcionamiento los servicios esenciales durante las crisis.

Incluso sin estar directamente en guerra, Europa ya se enfrenta a amenazas híbridas que van desde el sabotaje y los ciberataques hasta la desinformación. En 2024, al menos 11 ataques dañaron infraestructuras críticas, mientras que desde 2022 se han registrado 23 ciberataques contra el sector energético europeo. Independientemente de los responsables, estos incidentes están aumentando en escala y frecuencia, ejerciendo una presión creciente sobre las empresas eléctricas para garantizar un suministro fiable.

Vivimos en una nueva realidad de amenazas crecientes. Esto requiere un cambio fundamental de mentalidad, afirmó Markus Rauramo, presidente de Eurelectric. La preparación, la respuesta y la recuperación frente a ataques físicos e híbridos deben convertirse en un elemento clave de las estrategias de las compañías eléctricas de cara al futuro

En este sentido, el nuevo informe de Eurelectric concluye que, si bien está aumentando la concienciación sobre los riesgos, la preparación del sector sigue siendo desigual. Con las infraestructuras críticas ya bajo presión, el informe advierte de que el momento de actuar es ahora.

Este informe transforma las duras lecciones de Ucrania en acciones prácticas para el resto de Europa, señaló Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric. Muestra lo que las empresas pueden hacer hoy mismo —desde mejorar la coordinación y la formación en crisis hasta reforzar los activos, asegurar las comunicaciones y almacenar equipos críticos— para prepararse mejor, responder y recuperarse de los ataques.

Para reforzar la preparación, el informe insta a las empresas a:

1. Mejorar el conocimiento de la situación y la preparación ante crisis, incluida la cooperación con las autoridades y la realización de ejercicios periódicos;

2. Proteger los activos críticos reforzando las infraestructuras, almacenando equipos, fortaleciendo las capacidades de reparación e integrando la ciberresiliencia desde el diseño.

