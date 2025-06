Automation Anywhere colabora con Akshaya Patra para proporcionar 5 millones de comidas diarias

(Información remitida por la empresa firmante)

-Automation Anywhere colabora con Akshaya Patra para impulsar su misión de proporcionar 5 millones de comidas diarias con una logística de IA más inteligente

Esta alianza estratégica permite la automatización basada en IA para mejorar la excelencia operativa, optimizar la participación de los donantes y optimizar un programa nacional de comidas escolares que atiende a millones de niños.

BENGALURU, India, 26 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- En una colaboración histórica, Automation Anywhere, líder en Automatización de Procesos Agénticos (APA), y la Akshaya Patra Foundation, una de las principales organizaciones de impacto social de la India y socia implementadora del programa insignia del gobierno, PM POSHAN, están revolucionando las operaciones de las organizaciones benéficas en India. Gracias a la automatización basada en IA, los procesos de participación de los donantes se han optimizado hasta en un 70 %, reduciendo los plazos de entrega de más de 20 horas a tan solo 40 minutos, lo que acelera la misión de Akshaya Patra de proporcionar almuerzos a 5 millones de niños todos los días escolares.

Akshaya Patra, que actualmente llega a más de 2,35 millones de niños en 25.000 escuelas públicas y subvencionadas, ya ha visto beneficios tangibles gracias a esta colaboración. Con el apoyo de Automation Anywhere, la Fundación está transformando áreas operativas clave, como la gestión de donantes, la optimización de rutas y los flujos de trabajo de la cadena de suministro, para lograr una mayor eficiencia, transparencia y escalabilidad. Estas mejoras permiten a los equipos de la organización centrarse en la difusión estratégica y el desarrollo de relaciones.

En relación con la colaboración, Vinod Sudhakar, director de información,The Akshaya Patra Foundation, afirmó: "En Akshaya Patra, consideramos la tecnología como un factor que facilita una transformación con propósito. Nuestra colaboración con Automation Anywhere nos ayuda a aprovechar el potencial de la IA no solo para optimizar los sistemas, sino también para profundizar nuestro servicio a los niños de toda la India. Con herramientas más inteligentes, estamos generando un impacto significativo a gran escala de forma más rápida, eficiente y sostenible."

"En Automation Anywhere, creemos que la tecnología puede ayudar a amplificar el impacto social", afirmó Neeti Mehta Shukla, cofundadora y directora de Impacto Social. "Esta colaboración demuestra que la automatización impulsada por IA puede impulsar un cambio significativo: que cada rupia rinda más, que cada comida llegue más rápido y que cada niño reciba una mejor nutrición. Se trata de expandir la compasión con precisión y construir una India más fuerte y saludable. Nos sentimos privilegiados y comprometidos de trabajar con una organización con una misión como Akshaya Patra."

Con la primera fase arrojando resultados sustanciales, la colaboración está lista para avanzar hacia la adquisición impulsada por IA, lo que permitirá el abastecimiento directo de agricultores y molineros locales, y la introducción de mecanismos de producción basados en la demanda y liderados por Agentic-IA para minimizar el desperdicio de alimentos. Se espera que nuevas mejoras en la logística de entrega y la planificación de recursos aumenten la resiliencia operativa a medida que la Fundación amplía su alcance.

Akshaya Patra también aprovechará los datos en tiempo real y la automatización basada en IA para optimizar el rendimiento logístico de su flota de más de 2.200 vehículos de reparto que operan en más de 1.500 rutas diarias, optimizando la planificación de rutas, el consumo de combustible y la visibilidad operativa.

Esta colaboración refleja un compromiso compartido: aprovechar el poder de la automatización basada en IA Agentic y la innovación basada en datos para crear un futuro sin hambre y con educación para los niños de todo el país.

Pionero en automatización de procesos agénticos, Automation Anywhere permite a las organizaciones aprovechar el poder de los bots impulsados por IA que trabajan junto con los empleados para automatizar procesos comerciales complejos, lo que mejora la eficiencia, la precisión y el impacto en el mundo real.

Acerca de la Akshaya Patra Foundation

La Akshaya Patra Foundation es una organización de impacto social comprometida con la lucha contra el hambre en las aulas y el apoyo a la salud y la educación infantil. Como socio implementador del programa PM POSHAN del Gobierno de la India, Akshaya Patra sirve 2,35 millones de almuerzos a niños beneficiarios en más de 25.000 escuelas. Además, proporciona 800.000 raciones en el marco del Programa de Nutrición Matutina, lo que contribuye a mejorar la salud infantil, aumentar la matriculación, la asistencia y la retención escolar, y mejorar los resultados de aprendizaje.

Akshaya Patra ha establecido una sólida red operativa, que actualmente opera en 78 ubicaciones en 16 estados y 3 territorios de la unión. Ha instalado 76 cocinas centralizadas de última generación, reconocidas mundialmente por su escala, eficiencia y estándares de seguridad alimentaria, y ha adoptado el modelo descentralizado en dos ubicaciones donde la instalación de una infraestructura centralizada resulta difícil debido a las dificultades del terreno y la conectividad vial.

Akshaya Patra forja continuamente alianzas y aprovecha la tecnología para atender a millones de niños y ha servido más de 4 mil millones de comidas desde el año 2000. Este hito trascendental se conmemoró en un evento especial en la sede de la ONU en Nueva York el 2 de abril de 2024.

