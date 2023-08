Avanzada tecnología de aire acondicionado de TCL: hogares más saludables, más inteligentes y más cómodos

(Información remitida por la empresa firmante)

-La avanzada tecnología de aire acondicionado de TCL hace que los hogares sean más saludables, más inteligentes y más cómodos

Las instalaciones y soluciones de aire acondicionado premium de TCL demuestran un compromiso con la sostenibilidad y ofrecen los aires acondicionados más innovadores a los consumidores de todo el mundo.

HONG KONG, 29 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- TCL, una marca líder en electrónica de consumo y la marca dos de televisores más importante del mundo, reiteró, durante su reciente conferencia de prensa global, los esfuerzos realizados para mantener los hogares en todo el mundo en condiciones ambientales y saludables, a través del desarrollo de tecnología de aire acondicionado capaz de atender a los consumidores en múltiples escenarios, gracias a las instalaciones de fabricación ecológicas y de última generación.

Tecnología de aire acondicionado para cada eventualidad, apoyando condiciones de vida más saludables, cómodas y convenientes.

La tecnología de aire acondicionado de TCL va mucho más allá de simplemente crear condiciones de vida cómodas. TCL se enorgullece de la capacidad de crear aire acondicionado que realmente beneficia nuestra salud, a través de su capacidad para purificar el aire que respiramos. Con la tecnología FreshIN+ 2.0 de TCL, el primer sistema bidireccional de reemplazo de aire fresco de la industria, se introduce aire rico en oxígeno del exterior, mientras que se descarga aire no saludable. Esto es perfecto cuando la calidad del aire es mala, ya que en realidad expulsa el aire contaminado, lo que significa que ayuda a eliminar partículas no deseadas como polvo, pelo de mascotas y contaminantes. Junto con un sistema de filtración de cuádruple capa, el aire que circula es mucho mejor para las personas sensibles a las alergias. Lo mismo se aplica a la eliminación de olores, ya que el sistema de respiración de aire fresco FreshIN+ puede ayudar a eliminar los malos olores donde los aires acondicionados tradicionales no pueden.

Incluso cuando el aire exterior está perfectamente limpio, FreshIN+ puede ayudar con la ventilación si el aire interior no circula adecuadamente y, por lo tanto, hace que la habitación se sienta congestionada, combatiendo la hipoxia al aumentar intuitivamente los niveles de O2.

Una corriente de aire fuerte y constante puede incluso resultar incómoda y causar irritación, como ojos secos y dolor de garganta. La tecnología Gentle Breeze de TCL puede resolver este problema facilitando más de 1.000 microagujeros para dispersar el aire frío y crear un flujo de aire suave y laminar, lo que significa que las fuertes corrientes de aire son reemplazadas por un frescor suave y envolvente.

Mejor aún, la tecnología TCL AC es intuitiva y está diseñada para hacerle la vida más fácil. El control por voz a través de una fácil conectividad con todos los dispositivos de asistente virtual significa que tiene el poder de controlar los niveles de temperatura y ser manos libres, perfecto para cuando está ocupado con las tareas del hogar, jugando o simplemente no puede ubicar el control remoto. Es más, con la conexión de la aplicación puede controlar el aire acondicionado incluso cuando no está en casa, lo que significa que puede encenderlos a tiempo para que la temperatura ambiente sea perfecta cuando regrese a casa y aliviar el pánico si se olvida de apagarlos antes de salir.

Compromiso de seguir avanzando en la tecnología de aire acondicionado con desarrollo de fabricación de última generación

TCL permite el avance de la tecnología de aire acondicionado líder gracias a su importante inversión en instalaciones de fabricación e I+D. A principios de este año, TCL anunció su compromiso con la fabricación inteligente mediante la facilitación de la producción de aire acondicionado premium, con la finalización de la Fase 1 de su vanguardista Parque Industrial Inteligente TCL en Wuhan.

En unas instalaciones de hasta 390.000 metros cuadrados, el parque comprende una cadena de suministro de aire acondicionado completa (I+D, fabricación inteligente y logística inteligente) desde donde TCL fabricará más de seis millones de unidades de aire acondicionado de alta gama al año, que se exportarán a más de 160 mercados en todo el mundo.

Fabricación sostenible para un entorno más ecológico

El parque funciona en gran medida con energía solar, monitoreado por EMS (sistema de gestión de energía) y alimentado por un sistema de hidratación inteligente para garantizar que tanto el consumo de energía como las emisiones de carbono se mantengan en un nivel sostenible.

El Parque ha conseguido una cobertura total de fotovoltaica, con una superficie total de tendido de 94.800 metros cuadrados y una generación eléctrica media anual de 9 millones de kWh, lo que equivale a ahorrar 2.583,11 toneladas de carbón estándar, reducir 7.804,12 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, reducir 234,82 toneladas de emisiones de dióxido de azufre y reducir las emisiones. Reducción de emisiones de 54,79 toneladas de polvo de carbono y 31,31 toneladas de óxido de nitrógeno.

Al mismo tiempo, el Parque también cuenta con una solución hídrica inteligente que recolecta, almacena y purifica el agua de lluvia superficial en el área de la fábrica y la reutiliza en el parque; así como soluciones integrales sostenibles en materia de gases, emisiones de carbono y residuos de fabricación.

TCL lleva más de 20 años fabricando productos de aire acondicionado de alta calidad con una red global establecida de 10 bases de fabricación en China, Brasil e Indonesia. Con una amplia gama de modelos de aire acondicionado como FreshIN, GentleCool, Elite y Q-Series disponibles en muchos países.

Acerca de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y líder en la industria mundial de la televisión. Fundada en 1981, actualmente opera en más de 160 mercados en todo el mundo. TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que van desde televisores, audio y electrodomésticos inteligentes. Visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com.

