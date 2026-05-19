(Información remitida por la empresa firmante)

- Avid Bioservices nombra a Maria Ebro Andreasen como directora de Recursos Humanos para impulsar el crecimiento continuo y la estrategia de talento

La compañía amplía su equipo, alianzas con universidades y programas de prácticas para crear una sólida cantera de talento en el sector de los productos biológicos a largo plazo.

TUSTIN, Calif., 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, una importante CDMO de productos biológicos, anunció hoy el nombramiento de Maria Ebro Andreasen como directora de Recursos Humanos.

Este nombramiento se produce en un momento en que Avid continúa expandiendo sus operaciones para satisfacer la creciente demanda de sus clientes y respaldar el crecimiento a largo plazo. La compañía está ampliando su equipo en áreas clave del negocio, manteniendo los altos estándares de calidad, experiencia y colaboración que caracterizan a Avid.

Paralelamente, Avid está fortaleciendo sus alianzas con universidades y programas de formación en el sur de California e invirtiendo en programas de internado para crear una sólida cantera de talento emergente para la fuerza laboral de fabricación de productos biológicos.

"Las personas y el propósito son el centro de todo lo que hacemos", afirmó Kenneth Bilenberg, presidente del Grupo y consejero delegado de Avid Bioservices. "En nuestro camino para ayudar al doble de pacientes en el futuro con medicamentos innovadores y el suministro diario de medicamentos aprobados, es fundamental que crezcamos de manera intencional, incorporando talento excepcional y preservando la cultura y la experiencia en las que confían nuestros clientes. Maria Ebro Andreasen aporta el liderazgo necesario para ayudarnos a lograrlo".

Como directora de Recursos Humanos, Maria liderará la estrategia de recursos humanos de Avid, con un enfoque en:

Ampliar los procesos de reclutamiento e incorporación

Expandir los programas universitarios y de prácticas profesionales

Fortalecer el desarrollo y la retención del personal

Apoyar el crecimiento organizacional manteniendo la cultura de Avid

"Lo que me atrajo de Avid es la clara conexión entre su gente, su propósito y los pacientes a los que sirve", dijo Maria Ebro Andreason. "La mejor inversión que podemos hacer siempre será en nuestra gente. Cuando creamos un entorno y una cultura donde cada persona puede aprender, crecer y prosperar, no solo liberamos su potencial, sino que también abrimos el camino para ayudar a aún más pacientes. Me entusiasma unirme al talentoso equipo de Avid y ayudar a Avid a avanzar con paso firme en el ambicioso camino que tenemos por delante".

La continua inversión de Avid en talento refleja su compromiso más amplio de apoyar a los clientes "en cada etapa del proceso", asegurando que, a medida que los programas crecen, los equipos que los respaldan también lo hagan.

Visite avidbio.com para obtener más información.

Acerca de Avid

Avid Bioservices es una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en la producción de cultivos celulares de mamíferos. Con sede en EE.UU. y un historial impecable ante la FDA, Avid goza de la confianza de empresas biofarmacéuticas innovadoras de todo el mundo por su agilidad, calidad y capacidad para desenvolverse en entornos regulatorios globales complejos. Con experiencia en el apoyo tanto a empresas biotecnológicas emergentes como a grandes farmacéuticas multinacionales, Avid ofrece soluciones integrales desde el desarrollo hasta el suministro comercial.

Avid en cifras:Más de 600 lotes fabricados.Más de 275 lotes comerciales entregados a nivel mundial.Más de 7 productos comerciales aprobados.10 inspecciones previas a la aprobación/licencia superadas con éxito por las principales agencias reguladoras.

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