Avinox, el innovador del mercado de bicicletas eléctricas, presenta siete nuevas bicicletas asociadas en Eurobike 2025

Dieciséis socios asegurados desde la presentación de Avinox Drive System en Eurobike 2024

FRANKFURT, Alemania, 25 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Avinox, la marca de sistemas de transmisión para bicicletas eléctricas que permite a los ciclistas encarar recorridos complejos con facilidad, está presentando ocho emocionantes marcas de bicicletas eléctricas en Eurobike 2025, la plataforma central para el mundo de bicicletas y ecomovilidad en Fráncfort, Alemania. Amflow, Commencal, Crestline, Forbidden, Megamo, ROTWILD, Unno y VELO DE VILLE, exhibirán sus últimas bicicletas eléctricas para que los visitantes las vean en el espacio a cielo abierto 12.0, G06, Messe Frankfurt desde el miércoles, 25 de junio hasta el domingo, 29 de junio.

"Desde su introducción al mercado en Eurobike 2024, Avinox Drive System ha ganado rápidamente premios de la industria y elogios de marcas de bicicletas OEM, usuarios, medios de comunicación de primer nivel y organizaciones", dijo Ferdinand Wolf, director de Experiencia de producto de Avinox. "Con la incorporación de siete fabricantes nuevos, estamos emocionados de ver a los ciclistas de eMTB de máxima potencia, eMTB enduro, eMTB de montaña y hasta ciclistas de bicicletas urbanas, probar este innovador sistema de transmisión para bicicletas eléctricas."

Fabricantes con las bicicletas eléctricas en exhibición1

Amflow (eMTB All Mountain): El experto en eMTB que construye bicicletas eléctricas desde el corazón hasta el cuerpo https://www.amflowbikes.com/emtb

https://www.amflowbikes.com/emtb Commencal (eMTB Enduro): Una marca andorrana especializada en bicicletas de montaña de aluminio. Sus modelos y ciclistas patrocinados han ganado varios Campeonatos mundiales de ciclismo en ruta. www.commencal.com/en/bikes/

Crestline (eMTB Enduro): Una marca estadounidense que está perfectamente posicionada para romper con el status quo en lo que respecta a las bicicletas para descensos. www.crestlinebikes.com

Forbidden (eMTB todoterreno): Empresa canadiense de bicicletas de montaña conocida por su diseño único de suspensión de pivote alto dedicada a las bicicletas de trail y enduro. www.forbiddenbike.com

Megamo (eMTB Enduro): Comenzó a dar sus pasos en 1987, estableciendo su base en Girona. Pronto comenzó a ser conocida gracias a sus éxitos en las competiciones de biketrial y BTT de más alto nivel en los años '90, convirtiéndose en la marca de referencia y precursora del MTB en Europa. www.megamo.com

ROTWILD (eMTB Enduro): Una marca que representa el más alto nivel de ingeniería y tecnología innovadora en bicicletas. www.rotwild.com

Unno (eMTB Enduro): A Unno, que surgió de la cultura de diseño única de Barcelona , le obsesiona el diseño innovador que inspira y transforma la industria de las bicicletas. www.unno.com

VELO DE VILLE (Bici eléctrica de ciudad): El crecimiento constante y la especialización en producción personalizada han hecho de VELO DE VILLE una empresa exitosa en toda Alemania y Europa. www.velo-de-ville.com

Se han asegurado un total de dieciséis socios de marca de bicicletas OEM desde la introducción del Avinox Drive System en Eurobike 2024. Además de las ocho marcas de bicicletas en exhibición en Eurobike 2025 este año, otros fabricantes impulsados por Avinox incluyen: Crussis, Kross, Paprika 53, Steppenwolf, Teewing, Velduro y otras marcas1.

Aspectos destacados de Avinox Drive System2

Una unidad de propulsión compacta y ligera de 2.52 kg que ofrece un impresionante torque de 105 Nm.

Algoritmo Smart-Assist que proporciona múltiples modos de asistencia para una experiencia de pedaleo personalizada.

Recargas rápidas en 1.5 horas del 0 % al 75 % mediante el uso de tecnología de carga rápida GaN.

Una pantalla de control OLED a color de 2 pulgadas como centro interactivo, que permite conectar la unidad de propulsión a un dispositivo móvil a través de la aplicación Avinox.

Premios del Avinox Drive SystemAvinox Drive System ha ganado recientemente los premios Design & Innovation Award 2025, iF Design Award 2025, así como el premio 'Best in Test' de la revista E-MOUNTAINBIKE Magazine .

El sistema de propulsión para bicicletas eléctricas Avinox generó un gran entusiasmo en 2024, gracias a su impresionante rendimiento, conectividad y aplicación fácil de usar que lo distinguen de los competidores. Este innovador sistema simplifica el mercado de eMTB, ya que ofrece un equilibrio perfecto entre potencia, densidad energética y peso.

Además, Avinox Drive System ha obtenido el premio de oro 'Producto Más Innovador del Año' por el medio alemán EMTB-News.de, el premio Standout Product of the Year 2024' al producto destacado del año 2024 de la revista británica Singletrack World Magazine, y el sello de prueba 'Best for Power' de la revista británica Mountain Bike Rider Magazine.

La potencia de Avinox conquista subidas sin esfuerzo y acelera con la fuerza de un supercoche eléctrico. Incluso en ascensos cortos, deja atrás rápidamente a los motores rivales por varios metros.

Para obtener más información, contacte con: pr@avinox-ebike.com

Acerca de AvinoxAvinox está a la vanguardia del avance de la movilidad eléctrica por desarrollar sistemas de propulsión innovadores que combinan un rendimiento superior con características centradas en el usuario. Nuestro compromiso con la excelencia nos impulsa a perfeccionar continuamente nuestros productos para asegurarnos de que los usuarios disfruten de la mejor tecnología de movilidad eléctrica posible. Gracias a nuestra experiencia en electromecánica, nuestro sistema de propulsión fusiona sin problemas tecnología de vanguardia y divertidas aventuras de pedaleo, lo que redefine la experiencia de las bicicletas eléctricas tanto para los entusiastas del todoterreno como para los exploradores urbanos. El sistema de propulsión de Avinox, que trata por lograr el equilibrio definitivo entre potencia, peso y autonomía, está destinado a influir significativamente en el futuro de las bicicletas eléctricas.

Para más información, por favor visite nuestro: Sitio web: www.avinox-ebike.com

1 En orden alfabético. Para más detalles, consulte los sitios web oficiales. 2 Todos los datos fueron probados en condiciones controladas. La experiencia real puede variar. Para más detalles,consulte www.avinox-ebike.com .

