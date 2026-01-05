(Información remitida por la empresa firmante)

- AWOL Vision presenta la serie Aetherion: el proyector de alcance ultracorto con triple láser 4K más nítido del mundo que ofrece velocidad, escala y nitidez líderes en la industria

El primer proyector UST de triple láser que ofrece claridad 4K en tamaños de pantalla de hasta 200 pulgadas, diseñado para salas de estar inmersivas, cines en casa cinematográficos y juegos de última generación con capacidad de respuesta ultrarrápida.

LAS VEGAS, 4 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AWOL Vision anuncia hoy la serie Aetherion, que incluye Aetherion Max y Aetherion Pro. Esta línea representa la tecnología de proyección más avanzada de la marca hasta la fecha y es el sistema de proyección ultracorta (UST) triple láser 4K más nítido del mundo.

Desarrollado con tecnología patentada PixelLock™, un nuevo motor óptico de precisión y un conjunto de innovaciones líderes en su clase, Aetherion ofrece un rendimiento sin precedentes en velocidad, escala y nitidez, estableciendo un nuevo punto de referencia para la proyección cinematográfica, de estadios deportivos y de juegos.

Combinando claridad 4K hasta 200 pulgadas, baja latencia de 1 ms para juegos, VRR, ALLM, contraste nativo de 6000:1, 3.300 lúmenes ISO (2.600 lúmenes ISO para Aetherion Pro) y tecnología PixelLock™, que fusiona y sincroniza cada píxel a escala, Aetherion establece un nuevo nivel de rendimiento para la proyección de alcance ultracorto. Es el primer proyector UST del sector capaz de conservar detalles 4K completos en un tamaño masivo de 200 pulgadas.

"Aetherion es la culminación de todo lo que hemos aprendido al superar los límites de la tecnología UST", afirmó Andy Zhao, fundador y consejero delegado de AWOL Vision. "Está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en cada eje, velocidad para gamers, escalabilidad para aficionados al cine en casa y a los deportes, y una nitidez que supera a cualquier proyector UST 4K. Ya sea en la sala de estar, la cueva masculina o el patio, con Aetherion, la diferencia se aprecia hasta en el último píxel".

Aetherion Max y Aetherion Pro se exhibirán durante CES 2026 en el stand de AWOL Vision en el Hall Central, stand 20410.

ESCALA: 4K Preservado hasta 200 pulgadas

La increíble capacidad de Aetherion para mantener una fidelidad 4K a una escala sin precedentes es posible gracias a su tecnología patentada PixelLock™. Esta tecnología de alineación de píxeles está diseñada para garantizar que cada píxel de una imagen 4K se fusione, sincronice y se posicione perfectamente en la pantalla, sin franjas de color, desalineación ni borrosidad, incluso en pantallas de hasta 200 pulgadas. Los proyectores UST son especialmente propensos a la desviación de píxeles y la separación de color debido a su ángulo de proyección extremo y su compleja trayectoria óptica. PixelLock™ se creó específicamente para resolver estos desafíos.

Es un sistema integrado de alineación óptica, mecánica y digital que compensa las tolerancias de los elementos de la lente, la expansión inducida por la temperatura, la microdeformación de los ángulos de UST, las inconsistencias en la trayectoria reflectante y los artefactos de secuenciación DLP. Garantiza la sincronización óptica de cada trayectoria de luz, incluso ante cambios en las condiciones externas. Los elementos principales incluyen:

Lente de cristal de zafiro con revestimiento de tierras raras , que ofrece imágenes nítidas con una aberración cromática prácticamente nula, a la vez que mejora la transmisión de la luz, el contraste y la precisión del color.

, que ofrece imágenes nítidas con una aberración cromática prácticamente nula, a la vez que mejora la transmisión de la luz, el contraste y la precisión del color. Proceso de revestimiento planetario , que produce películas ópticas de alta precisión y perfectamente uniformes en una sala limpia de grado farmacéutico.

, que produce películas ópticas de alta precisión y perfectamente uniformes en una sala limpia de grado farmacéutico. Alineación de píxeles congruente , que garantiza cero franjas de color incluso a gran escala.

, que garantiza cero franjas de color incluso a gran escala. Cubierta de lente motorizada con sello antipolvo, que preserva la claridad durante años de uso.

El resultado es un lienzo del tamaño de un teatro, sin suavidad, sin desniveles y sin concesiones, ideal para cines en casa, salas de estar grandes y espacios de entretenimiento con proyecciones.

NITIDEZ: Imágenes impresionantes sin esfuerzo

Aetherion ofrece la imagen UST 4K más nítida hasta la fecha, ya sea que la disfrutes directamente desde el primer momento o con la precisión de los aficionados al cine en casa. Su avanzado motor óptico produce una claridad impresionante con una configuración mínima, gracias a la tecnología PixelLock™ de AWOL Vision y a un conjunto de mejoras cinematográficas de contraste y color, que incluyen:

Contraste nativo de 6.000:1 / 60.000:1 EBL (Nivel de Negro Mejorado) para imágenes profundas y dimensionales

para imágenes profundas y dimensionales Refinamiento de Sombras EBL™ con sistema IRIS de 7 niveles , que moldea el brillo y optimiza el detalle de las sombras escena por escena

, que moldea el brillo y optimiza el detalle de las sombras escena por escena 3.300 lúmenes ISO (Aetherion Max) y 2.600 lúmenes ISO (Aetherion Pro) para imágenes brillantes e impactantes que se mantienen en salas de estar reales

(Aetherion Max) y (Aetherion Pro) para imágenes brillantes e impactantes que se mantienen en salas de estar reales Tecnología Anti-RBE , que reduce el efecto arcoíris en un 99,99 % para una visualización en 2D y 3D sin distracciones

, que reduce el efecto arcoíris en un 99,99 % para una visualización en 2D y 3D sin distracciones Compatibilidad con Dolby Vision , IMAX Enhanced, HDR10+ y modo cineasta

, IMAX Enhanced, HDR10+ y modo cineasta Mapeo Tonal Dinámico (DTM) para optimización HDR en tiempo real

En conjunto, estas innovaciones producen imágenes increíblemente precisas con colores intensos, transiciones tonales suaves y una claridad excepcional en cada cuadro.

VELOCIDAD: Rendimiento ultrarrápido para juegos + acción a la velocidad de la vista

Aetherion ofrece una experiencia de juego y movimiento de nivel superior impulsada por hardware avanzado y control de movimiento inteligente:

Latencia de entrada de 1 ms a 240 Hz para una respuesta en juegos competitivos

para una respuesta en juegos competitivos VRR (frecuencia de actualización variable) para disfrutar de juegos y deportes fluidos y sin cortes

para disfrutar de juegos y deportes fluidos y sin cortes Modo automático de baja latencia (ALLM) para cambiar al instante a la configuración óptima de juego

para cambiar al instante a la configuración óptima de juego Dolby Vision Gaming : El primer proyector compatible con Dolby Vision Gaming, que ofrece un HDR realista con luces más brillantes, sombras más profundas y colores más ricos gracias a metadatos dinámicos

: El primer proyector compatible con Dolby Vision Gaming, que ofrece un HDR realista con luces más brillantes, sombras más profundas y colores más ricos gracias a metadatos dinámicos Gigabit Ethernet + Wi-Fi 7 para streaming de alto ancho de banda y juegos en la nube

para streaming de alto ancho de banda y juegos en la nube Equipado con MT9655, 8 GB de RAM y 128 GB de memoria EMMC: el chipset SoC más potente del mundo, el primero en proyectores GTV

Sistema operativo Google Android TV 14.0: el más reciente, rápido e inteligente

Disponibilidad

Los Aetherion Max y Pro de AWOL Vision estarán disponibles comercialmente en abril de 2026 a un precio de 4.499 dólares, y el Aetherion Pro a 3.499 dólares. Los precios anticipados, las ventajas de edición limitada y los paquetes exclusivos de Kickstarter estarán disponibles a principios de febrero de 2026, durante una campaña de siete semanas. Para más información, visite https://awolvision.com/pages/aetherion-new-launch .

Acerca de AWOL Vision

Fundada en 2020, AWOL Vision es un fabricante líder de soluciones audiovisuales innovadoras, especializado en el desarrollo de proyectores láser RGB. Con el objetivo de revolucionar la experiencia del cine en casa, AWOL Vision ofrece tecnologías de proyección de vanguardia que ofrecen una calidad de imagen, claridad e inmersión inigualables. Con sede en Delray Beach, Florida, AWOL Vision es la marca matriz de Valerion.

