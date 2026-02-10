Baseus Security lleva a Amazon la cámara de seguridad inteligente con seguimiento dual por IA X1 Pro

(Información remitida por la empresa firmante)

- Baseus Security lleva la cámara de seguridad inteligente con seguimiento dual por IA X1 Pro, un éxito de Kickstarter, a Amazon

SHENZHEN, China, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras una exitosa campaña de Kickstarter y múltiples reconocimientos de la industria, la primera cámara de seguridad inteligente con doble seguimiento de IA del mundo se lanza en Amazon. Este hito facilita más que nunca que los consumidores de todo el mundo experimenten la galardonada innovación de Baseus y su visión de "Seguridad basada en la inteligencia, mejorada por la inteligencia, hecha para la vida cotidiana" a través de la Baseus X1 Pro.

X1 Pro ha demostrado una sólida validación en el mercado y la industria, consiguiendo el apoyo de más de 2.800 patrocinadores y recaudando 821.826 dólares estadounidenses en Kickstarter. Posteriormente, recibió el Premio Honoree en la categoría de Hogar Inteligente en IFA 2025 y el Premio a la Innovación Netzwelt en CES 2026, además de decenas de reconocimientos de los principales medios tecnológicos, lo que subraya su liderazgo en seguridad para el hogar de última generación.

Vea más, preocúpese menos

X1 Pro ha sido ampliamente reconocido por su avanzado diseño industrial y sus funciones inteligentes. Sus dos cámaras 3K independientes ofrecen un ángulo de visión máximo de 300°, lo que permite una cobertura efectiva de dos metros simultáneamente. Trabajando en conjunto, las dos cámaras con IA se transfieren el seguimiento entre sí sin problemas y pueden seguir dos objetos simultáneamente. Cada cámara ofrece una claridad 3K con un alcance de detección de 8 m, zoom digital 8x y focos de 100 lm para una monitorización nítida y detallada, tanto de día como de noche.

Diga adiós a las falsas alarmas

La detección con IA identifica con precisión rostros, personas, vehículos y mascotas, enviando alertas solo por actividad relevante y sospechosa cuando las notificaciones están activadas. Esto reduce significativamente las falsas alarmas causadas por pequeños movimientos como el viento o sombras, brindando a los usuarios una experiencia de seguridad más tranquila y fiable. Para eventos importantes, X1 Pro agiliza la revisión y la gestión: las etiquetas de IA integradas categorizan automáticamente cada clip grabado en una línea de tiempo con función de búsqueda, lo que permite a los usuarios ingresar una palabra clave y localizar al instante el incidente que necesitan.

Siempre alerta, bajo mantenimiento

Equipado con una batería integrada y un panel solar con seguimiento solar, X1 Pro ofrece una monitorización fiable y de bajo mantenimiento durante hasta 150 días. Tan solo 20 minutos de luz solar proporcionan 24 horas de autonomía. Diseñado para una mayor durabilidad, cuenta con certificación IP65, lo que lo hace impermeable y resistente a temperaturas extremas de -20°C a 50°C, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos exteriores exigentes. Las grabaciones se almacenan de forma segura localmente con cifrado dual AES + RSA y cumplimiento de la norma de privacidad EN 18031 sin coste de suscripción relacionado con la nube.

A partir de febrero, Baseus X1 Pro estará disponible en Amazon y en el sitio web oficial de Baseus. Experimente sus capacidades de protección avanzadas, funciones inteligentes y un rendimiento impecable, redefiniendo la seguridad inteligente.

Contacto para medios: pr@baseus.comPágina web oficial de Baseus: https://www.baseus.com/

