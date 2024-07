BE OPEN Art felicita a los ganadores del Concurso Regional de Arte en Oriente Medio

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 26 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria y filántropa internacional con sede en Austria Elena Baturina, está organizando un concurso para artistas emergentes, cuyo objetivo es apoyar a aquellos cuyo arte mejor represente sus identidades regionales, culturales y étnicas: BE OPEN Regional Art.

Cada mes del segundo trimestre de 2024, las obras de 20 artistas emergentes de los países de Baréin, Irán, Irak, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Yemen se publicaron en la galería en línea para que el público seleccionara al Artista Regional del Mes.

En abril, la joven pintora iraquí Samar Alzaidy fue seleccionada como Artista Regional del Mes y se convirtió en el primero de los tres candidatos al premio de Artista de la Región y al premio de 500 euros. Estudió en el Instituto de Cerámica y ha participado en varias exposiciones de arte a nivel internacional. Experimentar con acuarelas es algo importante en el trabajo creativo de Samar.

En mayo, el título pasó a manos de Anahita Zabehi, una artista afincada en Teherán; y en junio a Bahargol Ebrahimi, también pintora iraní.

El comité artístico encabezado por Aidan Salakhova, artista, escultora y activista azerí de renombre internacional, ha elegido a Samar Alzaidy como Artista de la Región de Oriente Medio. La artista recibirá una beca de 500 euros de BE OPEN.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, seleccionó a su propia favorita entre los jóvenes artistas de Oriente Medio: Sahar Alizadeh, una artista iraní contemporánea, por sus pinturas oníricas llenas de sombras, llenas de formas dislocadas y deformadas que aún cuentan historias de suspense. Actualmente afincada en los Emiratos Árabes Unidos, Sahar nació en 1995 en Teherán, donde se licenció en Arquitectura de Interiores en el Instituto de Educación Superior Rasam. Participó en la Bienal de Arte de Londres en 2021 y representó a la República Islámica de Irán. También participó en la Expo de Dubái ese mismo año.

La competición regional se desarrolla en paralelo al trabajo regular y continuo de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan cada mes a 20 nuevos artistas para la galería y utilizan una votación en línea para nombrar al Artista del Mes y al Artista del Año.

