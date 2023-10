BE OPEN Art felicita a los ganadores del Concurso Regional de Arte del Sudeste Asiático

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 13 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , una galería de arte en línea creada por el grupo de expertos BE OPEN, una iniciativa humanitaria fundada por la empresaria y filántropa internacional Elena Baturina, está organizando un nuevo concurso para artistas emergentes, destinado a apoyar a aquellos cuyo arte representa mejor su región, cultural y identidades étnicas – BE OPEN Regional Art.

Cada mes, entre julio y septiembre de 2023, se publicaron en la galería en línea obras de 20 artistas emergentes de los países del sudeste asiático: Brunei, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam para que el público seleccionase al Artista Regional del Mes.

En julio, agosto y septiembre los títulos fueron entregados a Maziyah Yussof , artista multidisciplinar de Brunei; Dabi Arnasa , artista de Bali; y otro artista de Bali con nombre artístico Awshitttttt , consecutivamente

Según la cantidad de votos del público y de los miembros de la comunidad artística de BE OPEN, el ganador de agosto, Awshitttttt , se ha convertido en el Artista de la Región para el Sudeste Asiático. El artista recibirá una subvención de 500 euros de BE OPEN.

Artista autodidacta nacido en 1996, siente pasión por el dibujo y la ilustración desde pequeño. Awshitttttt es ahora un artista profesional que se centra en la pintura digital y los murales públicos a gran escala. Los retratos, las ilustraciones y el arte urbano son sus campos artísticos de especialización. Su marca registrada es la incorporación de la delicada e icónica flor de margarita como representación de paz, amor y positividad.

La fundadora de BE OPEN Elena Baturina también seleccionó a su artista favorito de la región: Chau le Thai Huyen, una pintora digital de Vietnam, que describe su propio estilo como "impulsivo y como el de una niña ingenua, con colores constructivos y armoniosos y una composición audaz".

El 1 de octubre, el foco de la competición se trasladó a África Central.

El concurso regional se realiza paralelamente al trabajo habitual de BE OPEN Art, cuyos expertos seleccionan cada mes 20 nuevos artistas para la galería y el público nombra al Artista del mes y del año.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/be-open-art-felicita-a-los-ganadores-del-concurso-regional-de-arte-del-sudeste-asiatico-301956204.html