- El beneficio neto de SERES en los tres primeros trimestres alcanza los 5.312 millones de RMB, convirtiéndose en el primer fabricante de vehículos eléctricos de lujo en obtener la cotización "A+H"

CHONGQING, China, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 30 de octubre, SERES publicó sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2025. Según el informe, SERES generó ingresos por valor de 110.534 millones de RMB y un beneficio neto atribuible a los accionistas de 5.312 millones de RMB en los tres primeros trimestres, lo que supone un crecimiento interanual del 31,56%.

La línea de productos de AITO continúa expandiéndose; el AITO M9 establece un récord de entregas en el segmento de 500.000 RMB

Este año, AITO ha acelerado el desarrollo de productos y lanzado varios modelos nuevos. Desde el nuevo AITO M5 Ultra hasta la edición 2025 del AITO M9, pasando por el AITO M8, ideal para familias, y el nuevo AITO M7, la diversa gama ha tenido una excelente acogida tanto por el mercado como por los clientes.

Hasta la fecha, las entregas totales de todos los modelos AITO han superado las 800.000 unidades. El AITO M9, por sí solo, ha entregado más de 250.000 unidades en tan solo 21 meses, estableciendo un récord para vehículos en el segmento de 500.000 RMB. El AITO M8 ha superado las 100.000 entregas, manteniendo su posición como el más vendido en el segmento de 400.000 RMB durante cuatro meses consecutivos. El nuevo AITO M7 alcanzó más de 20.000 entregas en tan solo 36 días desde su lanzamiento, convirtiéndose rápidamente en un referente del mercado.

Según el Estudio de Salud de Marca de Vehículos de Nueva Energía del Primer Semestre de 2025, realizado por Landroads Consulting, AITO ocupó el primer lugar en el Índice de Confianza en el Desarrollo de Marca del primer semestre de 2025. El AITO M9 también lideró la lista general del Índice de Recomendación Neta (NPS) para modelos de vehículos de nueva energía, con una puntuación de 85,2.

Impulsada por la innovación, SERES se convierte en el primer fabricante de vehículos eléctricos de lujo con cotización en la Bolsa de Valores de Australia y Nueva Zelanda (A+H)

El continuo éxito de AITO en el mercado es resultado del enfoque vanguardista de SERES hacia la innovación tecnológica. La compañía está firmemente comprometida con una estrategia de vehículos definidos por software, invirtiendo fuertemente en tecnologías clave como la electrificación y los sistemas inteligentes. Entre sus innovaciones más importantes se encuentran la plataforma tecnológica SERES MF, el extensor de autonomía SERES y el sistema de seguridad inteligente SERES, que impulsan la competitividad de sus productos.

Gracias a su renovada gama de productos, la innovación constante y la excelencia operativa, SERES recibió el premio "Golden Bull a la Inversión Más Valiosa de 2024". En la última clasificación de las 500 principales empresas de China, SERES ascendió 270 puestos hasta el 190, convirtiéndose en una de las compañías de mayor crecimiento en la lista.

Cabe mencionar que SERES inició su salida a bolsa en Hong Kong el 27 de octubre y tiene previsto cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Hong Kong el 5 de noviembre. Tras su cotización, SERES se convertirá en el primer fabricante de vehículos de nueva energía de lujo en cotizar tanto en China continental como en Hong Kong (cotización "A+H"), lo que impulsará aún más su crecimiento futuro.

