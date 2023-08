(Información remitida por la empresa firmante)

- Berlin Heals Holding AG da la bienvenida al doctor Felix Baader y Roland Diggelmann como nuevos miembros de la junta directiva

- Comienza la fase final del estudio de CE en curso

ZUG, Suiza, 22 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Berlin Heals Holding AG (Berlin Heals), una empresa suiza de tecnología médica, se complace en anunciar los nombramientos del doctor Felix Baader y Roland Diggelmann como nuevos miembros de la junta directiva. Desde 2014, la compañía ha desarrollado un método completamente nuevo e innovador para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y, luego de un exitoso primer estudio en humanos, actualmente está avanzando con un estudio CE para la aprobación de su tecnología patentada.

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida al doctor Baader y a Diggelmann, dos expertos en tecnología médica que cuentan con una gran experiencia y visión estratégica, a la junta directiva de Berlin Heals", destacó el doctor Ulf Berg, presidente de la junta directiva. "El momento no puede ser mejor. Nuestro objetivo es obtener la certificación CE pronto. Esperamos que el estudio de certificación CE en curso confirme los excelentes resultados del estudio piloto; los resultados del estudio correspondiente deberían estar disponibles aproximadamente a fines de 2024. Poder incorporar a la empresa a dos nuevos miembros de la junta directiva de alto perfil ahora es un paso importante para nosotros".

El doctor Felix Baader comentó: "El doctor Felix Baader comentó: "Me siento honrado de ser parte de la junta directiva de Berlin Heals en esta importante etapa. La compañía tiene un producto revolucionario que mejorará de manera masiva y sostenible la calidad de vida de muchos pacientes cardíacos". El doctor Baader ocupó varios puestos clave en los sectores de la salud y la tecnología durante los últimos 30 años, incluso en Roche Diagnostics, Biotronik y Philips, y en la actualidad ocupa mandatos en la junta directiva de Congenius, Valtronic Holding y Bibus Group AG, entre otras empresas".

"El dispositivo C-MIC de Berlin Heals es un cambio de juego para la terapia de miocardiopatía dilatada y tiene un potencial de mercado significativo; no solo reduce la duración de la estadía en el hospital, sino que también alivia la carga de las aseguradoras de salud y los hospitales", explicó Roland Diggelmann. Como ex director ejecutivo de Roche Diagnostics y de la empresa británica de tecnología médica, Smith & Nephew, Diggelmann aporta valiosos conocimientos a Berlin Heals. También ha aplicado con éxito su experiencia en desarrollo estratégico y fusiones y adquisiciones como inversor de tecnología médica muy respetado y director no ejecutivo en Sonova, Mettler Toledo y varias empresas emergentes.

Berlin Heals Holding AG es una sociedad anónima fundada en 2014 por el conocido cardiólogo y doctor, Johannes Müller, y el empresario Marko Bagaric. La empresa ha desarrollado una nueva terapia, "C-MIC" (microcorriente cardíaca), que utiliza una microcorriente constante para mejorar de forma rápida y sostenible los parámetros inflamatorios en el corazón de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Actualmente, el reclutamiento de pacientes en el ensayo de CE en curso es de aproximadamente el 60%. Hasta la fecha, se han implantado con éxito más de 35 dispositivos C-MIC y continúan mostrando resultados prometedores.

Contacto para medios: Marko Bagaric info@berlinheals. com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1843666...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/berlin-heals-holding-ag-da-la-bienvenida-al-doctor-felix-baader-y-roland-diggelmann-301905441.html