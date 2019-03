Bertelsmann acelera su crecimiento y obtiene ganancias millonarias en 2018 (Parte 1)

Publicado 26/03/2019 10:29:43 CET

· El volumen de negocio aumenta hasta los 17 700 millones de euros, el valor más alto desde 2007.

· Las plataformas de crecimiento consiguen un aumento orgánico del volumen de negocio del 10 %.

· Los ingresos digitales se sitúan casi al 50 %.

· En términos comparativos, el EBITDA operativo supera los niveles del año anterior.

· El resultado del grupo sobrepasa los mil millones de euros por cuarta vez consecutiva.

· La autobiografía "Becoming" de Michelle Obama lleva vendidos casi 10 millones de ejemplares.

· Creación de la empresa global de CRM Majorel; ampliación del área de formación.

· Casi 800 millones de euros invertidos desde 2012 a través de fondos; reflujos de más de 400 millones de euros.

· Gastos por valor de aprox. 6000 millones de euros al año en contenido creativo.

· Se espera un nuevo aumento del volumen de negocio y una elevada rentabilidad operativa.

Gütersloh, 26 de marzo de 2019 / News Aktuell. Bertelsmann aceleró su crecimiento el año pasado: impulsado por la evolución positiva de sus negocios digitales y por éxitos creativos como la autobiografía de Michelle Obama "Becoming", en 2018 el grupo registró el crecimiento orgánico más potente desde hace seis años. Entre sus logros estratégicos se cuentan la creación de Majorel, un grupo empresarial de CRM a nivel mundial, y la ampliación continuada del área de formación. La empresa internacional de medios de comunicación, servicios y educación espera seguir creciendo durante este año.

El año pasado, el volumen de negocio del grupo Bertelsmann alcanzó el valor más alto desde 2007. A pesar de los efectos negativos de las variaciones de los tipos de cambio, mejoró un 2,8 % hasta situarse en los 17 700 millones de euros (año anterior: 17 200 mill. de euros). Los principales motores fueron RTL Group, que registró un nuevo récord en su volumen de negocio, Penguin Random House, BMG, Arvato y el Bertelsmann Education Group. El crecimiento orgánico fue del 2,7 %; las plataformas de crecimiento del grupo —sobre todo las actividades digitales de RTL Group y Gruner + Jahr, Fremantle, BMG, Arvato SCM, Arvato Financial Solutions y Bertelsmann Education Group— experimentaron un crecimiento orgánico del 10 %.

Con 2590 millones de euros, el EBITDA operativo casi alcanzó el nivel récord del año anterior (2640 mill. de euros), en el que Bertelsmann se había beneficiado de las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles. En términos comparativos, el resultado operativo se incrementó un 4,5 % (112 mill. de euros). Además de Penguin Random House, BMG y Bertelsmann Education Group, la que evolucionó de forma especialmente positiva fue la filial de servicios Arvato, la cual registró un crecimiento significativo de sus resultados.

El resultado del grupo superó el umbral de los mil millones por cuarta vez consecutiva, aunque, debido a los efectos negativos de las circunstancias excepcionales, con 1100 millones queda ligeramente por debajo del valor del año anterior. Las actividades de los fondos, agrupadas en el área de negocio Bertelsmann Investments, volvieron a contribuir sustancialmente al resultado.

Thomas Rabe, presidente del Comité Ejecutivo de Bertelsmann, afirmó: "2018 fue un ejercicio lleno de éxitos para Bertelsmann; hemos reforzado nuestro crecimiento y somos más digitales e internacionales. Hace años que el crecimiento orgánico no era tan elevado, y casi la mitad de nuestro volumen de negocio proviene de las actividades digitales. Ambas cosas demuestran lo mucho que hemos ido avanzando con la transformación del grupo".

Rabe añadió: "Esta evolución positiva refleja las distintas decisiones fundamentales de los últimos años: RTL Group invirtió muy pronto en el negocio del vídeo en línea y la AdTech, y no para de ampliar su oferta de vídeo a la carta. Con la publicación coordinada a nivel global de 'Becoming', Penguin Random House, el mayor grupo editorial del mundo, ha demostrado su excepcional poder creativo y su extraordinaria capacidad de distribución y de marketing. Los sobresalientes resultados de Arvato en el último ejercicio confirman que la reorientación estratégica de esta área va por buen camino. Un logro estratégico del año pasado fue el anuncio de la asociación con el Saham Group en el área de CRM. Nuestra área de formación, que hemos vuelto a reforzar enormemente con la adquisición de OnCourse Learning el año pasado, también evolucionó de forma positiva. En 2019 seguiremos impulsando la transformación y el crecimiento de Bertelsmann".

El año pasado, la aportación al volumen de negocio de las empresas con un crecimiento fuerte fue del 34 % (2011: 20 %). En los próximos años se prevé que supere el 40 %. Por el contrario, la cuota de ventas de los negocios con problemas estructurales se redujo del 16 % a casi el 4 % desde 2011.

La cuota de ventas de las actividades digitales del grupo aumentó el año pasado hasta el 49 % (2011: 30 %). Por tanto, Bertelsmann generó digitalmente casi la mitad de sus ingresos totales.

El año pasado, la cuota de ventas generada fuera de Europa fue del 28 % (2011: 20 %). Además de en China, India y Brasil, la expansión regional de Bertelsmann se centra sobre todo en EE. UU., el segundo mercado más importante de Bertelsmann. Además, en el futuro Bertelsmann evaluará cada vez más sus inversiones en países de Latinoamérica, África y el Sudeste Asiático.

Thomas Rabe destacó que en 2018 Bertelsmann también progresó con respecto a sus cuatro pilares estratégicos: refuerzo de los negocios centrales, transformación digital, ampliación de las plataformas de crecimiento y expansión en las regiones de crecimiento.

Refuerzo de los negocios centrales: en su conjunto, las familias de canales de RTL Group mantuvieron su posición en los mercados publicitarios de televisión más importantes. Penguin Random House colocó 481 títulos en las listas de superventas del "New York Times". El libro con más éxito del año fue "Becoming" ("Mi historia") de Michelle Obama, que ha vendido casi diez millones de ejemplares hasta la fecha. Otros de los superventas fueron "The President is Missing" ("El presidente ha desaparecido"), de Bill Clinton y James Patterson, y "12 Rules for Life" ("12 reglas para vivir") de Jordan B. Peterson. El grupo adquirió la editorial de audiolibros DAV en Alemania y Rodale Books en EE. UU. Gruner + Jahr lanzó en Alemania cinco nuevas revistas, entre ellas, "Guido". La distribuidora publicitaria Ad Alliance, gestionada conjuntamente con Mediengruppe RTL Deutschland, evolucionó positivamente. A principios de 2019, Arvato llevó a cabo la fusión de sus negocios de CRM con los del Saham Group de Marruecos. El nuevo grupo empresarial Majorel opera en 28 países, emplea a 48 000 personas y genera un volumen de negocio anual de 1200 millones de euros. El Bertelsmann Printing Group renovó diversos contratos de impresión, entre ellos con el semanario "Der Spiegel".