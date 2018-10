COMUNICADO: Bestseller mejora la inteligencia empresarial y la innovación con Centric Software

Publicado 14/02/2018 14:32:05 CET

CAMPBELL, California, February 14, 2018 /PRNewswire/ --

Centric Software se complace en anunciar el lanzamiento de un video sobre la historia de éxito de su cliente Bestseller.

"Antes de usar Centric, los equipos almacenaban los datos en distintas ubicaciones", explica Dan Friis, Director General de Bestseller Fashion Group China (BFGC). BFGC vende ropa y accesorios en más de 6.000 tiendas de China, a través de cinco marcas pertenecientes a Bestseller (Only, Jack & Jones, Vero Moda, Selected y Name IT), así como la marca independiente J. Lindberg.

"La consistencia de los datos era un gran problema para nosotros. Después de usar Centric durante un par de temporadas, la situación ha cambiado por completo. La comunicación entre los equipos se ha vuelto más fluida. Los usuarios pueden confiar en la información que obtienen y centrar sus energías en ser más eficientes y creativos.

"Lo que más nos gusta de Centric es su configurabilidad. "Esto aporta un gran valor, reduciendo los costes de desarrollo y el tiempo de lanzamiento", explica Liu Ming, Asistente Ejecutivo del Director General y Responsable de Proyectos en Bestseller. "También nos gusta que la solución esté basada en la nube. Esto implica que la plataforma está accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo, sin afectar a su rendimiento".

Ver el vídeo para más información. [https://www.centricsoftware.com/es/references ]

Bestseller Fashion Group China (www.bestseller.com [http://www.bestseller.com ])

Bestseller Fashion Group China (BSFG), miembro del grupo Bestseller, con sede en Dinamarca (bestseller.com), es una empresa de ropa y accesorios perteneciente a la familia Holch Povlsen, desde Dinamarca, y a sus dos socios daneses Dan Friis y Allan Warburg, desde China. El grupo diseña colecciones para más de 6.000 tiendas en China. Merete Bech Povlsen y Troels Holch Povlsen fundaron Bestseller, empresa familiar de ropa y accesorios, en Dinamarca en el año 1975. Bestseller proporciona moda rápida a precios abordables para mujeres, hombres, adolescentes y niños. Con sede social en Brande, Dinamarca, Bestseller comercializa sus productos online, en más de 3.000 cadenas comerciales y en 12.000 grandes superficies multimarca de todo el mundo.

Centric Software (www.centricsoftware.com) [http://www.centricsoftware.com ]

Desde su sede central en Silicon Valley y sus oficinas en las capitales más importantes de todo el mundo, Centric Software proporciona una plataforma de transformación digital para las marcas más prestigiosas de moda, venta al por menor, calzado, artículos de lujo, material deportivo y bienes de consumo. Centric VIP es una colección de paneles visuales completamente digitales para dispositivos táctiles como iPad, iPhone o las televisiones táctiles de gran tamaño. Centric VIP transforma la toma de decisiones y automatiza la ejecución, reduciendo radicalmente el tiempo de lanzamiento. Su plataforma insignia de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), Centric 8, presta servicios de plan de colecciones, desarrollo de productos, abastecimiento, plan de negocio, calidad y gestión de colecciones, adaptándose a distintos segmentos de la industria de los bienes de consumo. El paquete de Centric SMB para PYMES incluye tecnología innovadora y conocimientos clave del sector adaptados a las pequeñas empresas.

Centric Software ha recibido una gran cantidad de premios de la industria, incluyendo el premio internacional Frost & Sullivan 2016 a la Excelencia en la Diferenciación del Producto para PLM de Retail, Moda y Ropa y el premio internacional Frost & Sullivan 2012 a la Excelencia en la Diferenciación del Producto para PLM de Retail, Moda y Ropa. Red Herring incluyó a Centric en su lista Top 100 Global en 2013, 2015 y 2016.

Centric es una marca registrada de Centric Software. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

