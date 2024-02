Beyoncé Knowles-Carter presenta Cécred:cuidado que honra el cabello, validado por la ciencia (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Cécred se lanza con Foundation Collection, que presenta una tecnología de recuperación de queratina pendiente de patente que fortalece y reaviva visiblemente la salud del cabello.

LOS ANGELES, 20 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Beyoncé Knowles-Carter anunció el lanzamiento de Cécred, una nueva línea de cuidado del cabello que rinde homenaje a las tradiciones globales y al mismo tiempo ofrece lo que el cabello anhela: acondicionadores ricos y proteínas fortificantes, tecnología y fermentación pendientes de patente, lujo sensorial y rendimiento excepcional para fuerza, humedad y brillo visibles. Inspirados en los rituales capilares de culturas globales, los productos contienen una variedad de mantecas, aceites, miel y agua de arroz fermentada para nutrir el cabello. Cécred lanza con Foundation Collection ocho productos que limpian, acondicionan y reparan visiblemente.

"El viaje para crear Cécred ha llevado años y estoy muy orgullosa de revelar finalmente en qué hemos estado trabajando", dijo la fundadora y presidenta de Cécred, Beyoncé Knowles-Carter. "Como fundadora de color, era importante para mí concentrarme en donde veía la mayor necesidad de un cuidado del cabello saludable y anteponer la innovación científica y el rendimiento del producto a todo lo demás. Empezamos priorizando las necesidades del cabello texturizado como el mío, junto con otros tipos y texturas que necesitan más humedad y fuerza. Durante toda mi vida y mi carrera, he usado mi cabello de muchas maneras diferentes: natural, planchado, trenzado, teñido, tejido, pelucas. Quiero que todos tengan la libertad de expresar su cabello de manera que los haga sentirse bien, así que comencé creando lo esencial para la salud del cabello y el cuero cabelludo. Mi visión es ser una fuerza inclusiva de excelencia en la industria del cuidado del cabello mientras celebramos los rituales del cabello en todas las culturas globales y ayudamos a disipar los mitos del cabello y conceptos erróneos por todos lados".

La pasión de Knowles-Carter por el cuidado del cabello nace de la experiencia vivida. Creció barriendo cabello en el salón de belleza de su madre Tina Knowles y vio de primera mano cómo mezclaba cuidadosamente fórmulas tecnológicas con mantecas y aceites naturales para cultivar un cabello sano. Knowles se une a Cécred como vicepresidenta, aportando sus 40 años de influencia como estilista, propietaria de un salón y empresaria. "En mi propia experiencia al atender a clientes, me encantó ser testigo de la alegría que sentían al ver cómo su cabello crecía más sano, más brillante y más vibrante", dijo Knowles. "He sido testigo personalmente de cómo estos productos han detenido la rotura. He visto las transformaciones al usar estos productos en todos los diferentes tipos y texturas de cabello y los resultados han sido sorprendentes".

La carrera de décadas de Knowles-Carter dio forma a su experiencia en el mantenimiento de la salud del cabello mientras navegaba por la coloración, los estilos de alta tensión, el adhesivo para el cabello, el sudor y la acumulación generados por su vida como artista. Sus experiencias inspiraron a Cécred a redefinir la ciencia de la recuperación de queratina con su fermento bioactivo de queratina: una tecnología pendiente de patente hecha de queratina, miel y fermento de lactobacilos derivados de la lana. Mejoradas por el antiguo proceso de fermentación, las proteínas de queratina son lo suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en la corteza de cada hebra, igualando y reemplazando estrechamente las proteínas agotadas para reparar y fortalecer visiblemente el cabello débil o dañado. Formulados sin siliconas que enmascaran el daño con una capa artificial, los productos Cécred brindan humedad y fuerza visible para una base saludable.

En cuanto a calidad y rendimiento, Cécred se negó a conformarse y dedicó años de investigación y pruebas a los desafíos de la restauración de la humedad, la fuerza y la salud del cabello. Realizaron extensas pruebas clínicas, de salón y de laboratorio, ignorando las normas de la industria y trabajando únicamente con laboratorios globales que priorizan las pruebas inclusivas. Esta investigación, desarrollo y evaluación exhaustiva dieron como resultado una gama de soluciones para el cabello validadas, examinadas por expertos y basadas en el rendimiento que son beneficiosas para texturas de cabello desde liso a rizado y estados de cabello -incluidos cabello virgen, teñido, procesado químicamente y tratado con calor- que necesitan humedad y fuerza adicionales. Esta filosofía es fundamental para la Foundation Collection y sigue siendo fundamental para las pruebas y el desarrollo de todas las líneas futuras de Cécred.

"Es una experiencia única en la vida trabajar con un fundador del alcance global y el talento en bruto de Beyoncé para cambiar la narrativa en el cuidado del cabello", dijo Grace Ray, consejera delegada de Cécred. "Es gratificante ayudar a construir una marca inclusiva que tenga beneficios para una amplia gama de tipos y texturas de cabello. Cécred es una unión de narración visual, educación y desempeño, y estamos en una posición única para proporcionar servicios a los consumidores con un prestigio y experiencia validados por la ciencia, que disipa las normas obsoletas en la industria del cuidado del cabello. Es un honor para mí unirme a otras marcas que trabajan para cambiar las conversaciones sobre el cuidado del cabello".

El compromiso duradero de Knowles-Carter con la filantropía ha sido reconocido en varias comunidades. Desde el lanzamiento, es esencial que Cécred invierta en la comunidad de estilistas, que a nivel mundial sirve como un espacio sagrado para los viajes personales del cabello de las personas. Cécred se asociará con la fundación filantrópica de Knowles-Carter, BeyGOOD, para crear el Fondo BeyGOOD x Cécred, que honra el conocimiento y la influencia que tienen los estilistas profesionales en la salud del cabello y la importancia crítica de defender a la comunidad de salones de belleza. Una suma anual de 500.000 dólares financiará becas escolares de cosmetología y subvenciones para empresas de salones de belleza. Fomentar el talento, promover el profesionalismo y apoyar el espíritu empresarial dentro de la industria consolidará la dedicación duradera de Knowles-Carter y Cécred a la comunidad de estilistas profesionales.

Las fórmulas de Cécred, enriquecidas con la fragancia exclusiva de Temple Oud, no contienen crueldad animal y están formuladas bajo estrictas pautas globales para la seguridad de los ingredientes. La visión de Knowles-Carter es crear un nuevo estándar en el cuidado del cabello que derribe mitos y ayude a cambiar la narrativa en el cuidado del cabello. La Foundation Collection ya está disponible en www.cecred.com.

Gama de lanzamiento de Cécred Foundation Collection:

Champú clarificante y exfoliante para el cuero cabelludo (38 USD, 8 oz.)

Como cuidado de la piel para su cuero cabelludo. Este champú clarificante y exfoliante para el cuero cabelludo combina un equilibrio de exfoliantes, corteza de sauce púrpura fermentada y aceite de árbol de té para eliminar la acumulación y los residuos del cabello y el cuero cabelludo para una limpieza profunda revolucionaria.

Champú hidratante (30 USD, 8 oz.)

Este lujoso champú con ácido hialurónico hidrata profundamente y deja el cabello visiblemente nutrido, manejable y fuerte.

Acondicionador hidratante profundo (38 USD, 10 oz.)

Devuelve la vida al cabello deshidratado y sin brillo. Esta fórmula ultra rica contiene nuestra mezcla de aceites africanos y manteca de karité para hidratar, suavizar y mejorar la manejabilidad.

Mascarilla de tratamiento reconstituyente (42 USD, 10 oz.)

Reparador capilar en frasco. Desarrollado por nuestro fermento de queratina bioactivo pendiente de patente, este tratamiento está clínicamente probado para reducir visiblemente el daño, aumentar la fuerza y mejorar el brillo después de un uso.

Ritual de proteína de rosa y arroz fermentado (52 USD, 4 tratamientos)

El agua de arroz fermentada es adorada desde hace mucho tiempo en las culturas asiáticas por sus beneficios para fortalecer el cabello y conservar su longitud, pero la fermentación lleva días. Este ritual comienza con un polvo fermentado de arroz y rosas que se transforma instantáneamente en un tratamiento de enjuague fortificante para el cabello activado con agua, seguido de un delicioso enjuague de seda.

Loción selladora de humedad (38 USD, 8 oz.)

Este multitarea lo hace todo: sella, alisa y peina con una fijación ligera.

Aceite capilar nutritivo (44 USD, 1.7 oz)

Esta mezcla de 13 aceites y extractos de plantas sella la humedad y agrega un brillo suave, todo sin silicona.

Recipiente de ritual para agitar (20 USD)

Lleve el cuidado del cabello a niveles de lujo con el recipiente hecho a medida para mezclar nuestro polvo fermentado de arroz y rosas con agua para crear un tratamiento de enjuague fortificante para el cabello.

Fermento de queratina bioactiva pendiente de patente

Nuestra tecnología pendiente de patente, elaborada a partir de queratina derivada de la lana, miel y fermento de lactobacilos, iguala y reemplaza estrechamente las proteínas agotadas del cabello. Su peso molecular es lo suficientemente pequeño como para penetrar profundamente en la corteza y fortalecer visiblemente el cabello débil, dañado o muy manipulado.

Restaura el brillo del cabello

Hace que el cabello sea dos veces más resistente a la rotura

Deja el cabello dos veces más suave

Repara daños causados por procesamiento químico

Mejora la integridad estructural del cabello.

Acerca de Cécred:

Cécred crea un lugar para aparecer como elija y proporciona la base saludable para expresar su cabello en todas las formas que le hagan sentir bien. Sus productos honran el amor y la conexión de las tradiciones del cabello al tiempo que brindan lo que el cabello anhela: acondicionadores ricos y proteínas fortificantes, tecnología y fermentación pendientes de patente, lujo sensorial y rendimiento excepcional para fuerza, humedad y brillo visibles.

