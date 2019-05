Binx health recibe el marcado CE para las pruebas rápidas de clamidia y gonorrea para mercados a gran escala (1)

Publicado 02/05/2019 0:02:33 CET

El panel de pruebas múltiple para la plataforma de punto de atención binx io®, preparado para reducir en gran medida el tiempo del tratamiento, amplía el acceso a la atención sanitaria

BOSTON, 2 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- binx health(TM), empresa pionera en atención sanitaria ubicua hoy en día, ha anunciado que sus pruebas patentadas para detectar la clamidia y la gonorrea han recibido el marcado CE europeo. El nuevo conjunto de pruebas múltiple compatible con la plataforma binx io, que ofrece resultados de laboratorio en unos 30 minutos, ha generado un nuevo modelo de "prueba-tratamiento" para dos de las infecciones de transmisión sexual (ITS) predominantes en el mundo.

https://mma.prnewswire.com/media/880236/binx_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/880236/binx_Logo.jpg]

Cada día más de un millón de personas se contagian de una ITS, y la clamidia y la gonorrea son las dos enfermedades más comunes(1). Los últimos datos publicados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) apuntan a un rápido aumento en los casos de gonorrea; más de un 17% entre 2016 y 2017 en todos los países de la UE/EEE de que se conocen datos, y algunos países observaron incrementos interanuales de más del 40%(2). De manera similar, las tasas de infección en EE. UU. han incrementado en un 67% desde 2013, aunque siguen siendo mayores en el rango de edad de 20-24 años(3).

Hoy en día, se suelen enviar casi todas las pruebas clamidia y gonorrea a laboratorios centrales, por lo que puede haber hasta siete días de espera desde la primera visita a la administración del tratamiento, periodo en el que los pacientes pueden sufrir la extensión de la infección. Además, hasta un 40% de los pacientes con un resultado positivo nunca vuelven para recibir tratamiento(4). binx está preparado para darle un giro radical a esta situación, permitiendo a los pacientes y consumidores salir de la farmacia, ambulatorio, puestos de atención continuada, urgencias, y cualquier otra ubicación física, con el tratamiento en la mano en una sola visita (aunque la plataforma instantánea de binx aún no está disponible en EE. UU., la compañía finalizó hace poco su estudio clínico multicéntrico para obtener la autorización 510 (K) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos o FDA). La plataforma binx io está diseñada para ser fácil de usar, lo que permite a los usuarios que no sean expertos realizar pruebas con la misma exactitud que si se hicieran en el laboratorio central, por lo que es ideal para diversos entornos médicos y de consumidores.

"Conseguir diagnosticar las dos infecciones de transmisión sexual más comunes en 30 minutos es un gran avance en sanidad pública", explica Howard Heller, médico y poseedor de un máster en Salud Pública, además de director médico de binx health. "Unos rápidos resultados facilitan un tratamiento igualmente rápido, y apropiado. Este nuevo panel de pruebas marca el camino para conseguir que las pruebas y el tratamiento se determinen, no solo el mismo día, sino en la misma visita, lo que eliminaría una gran barrera en la atención sanitaria y los tratamientos".

"La asistencia sanitaria moderna necesita instrumentos que satisfagan las necesidades de los consumidores allá donde vivan, trabajen o compren", expresó Jeffrey Luber, consejero delegado de binx health. "Conseguirlo de manera eficaz implica ofrecer soluciones rápidas, precisas y rentables en ubicaciones físicas, así como en centros de análisis en línea basados en directrices médicas por petición del facultativo, quien trabaja para que los pacientes dejen de preocuparse y se sientan bien en la ubicación más conveniente para ellos. Gracias al rigor científico, las pruebas basadas en directrices y al concepto "ubicuo" que pone al consumidor en el centro de nuestras operaciones, hoy nos embarcamos en un viaje para ofrecer una atención sanitaria de gran calidad en salud familiar omnicanal, empezando por los jóvenes y las ITS".

Acerca de binx healthbinx health(TM) es una empresas pionera en atención sanitaria ubicua para los consumidores, sin importar dónde vivan, trabajen y compren. Lo conseguimos gracias a (1) instrumentos de RCP rápidos y patentados para ordenadores de sobremesa en farmacias, ambulatorios, puestos de atención continuada, urgencias y otras ubicaciones físicas donde sea necesario realizar pruebas de laboratorio central y obtener resultados rápidos; y (2) soluciones móviles para las pruebas solicitadas por el facultativo y que se realizan en el domicilio, de forma que los pacientes dejen de preocuparse rápidamente y de manera eficaz. Al comenzar con las infecciones de transmisión sexual, esperamos revertir la tendencia del aumento de las infecciones entre los jóvenes, y dedicarnos a una asistencia familiar más amplia, al expandir nuestras soluciones inmediatas y en el domicilio. Algunos de los inversores de binx health son inversores financieros como Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, LSP Venture Capital, BB Biotech, RMI Investments y Technology Venture Partners, así como otros inversores estratégicos como Consort Medical (cuya filial de propiedad integral Bespak es el fabricante de los cartuchos múltiples patentados y de bajo coste de la empresa) y Wondfo Biotech de China.

(1) WHO Key facts 28 Feb 2019 (Datos clave de la OMS a 28 de febrero de 2019)(2) ECDC EUROPE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452460-1&h=3175882884&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452460-1%26h%3D398928791%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fecdc.europa.eu%252Fen%252Fnews-events%252Fgonorrhoea-cases-rise-across-europe%26a%3DEDCD%2BEUROPE&a=ECDC+EUROPE] (3) Division of STD Prevention [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452460-1&h=96150826&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452460-1%26h%3D1828350347%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fstd%252Fdstdp%26a%3DDivision%2Bof%2BSTD%2BPrevention&a=Division+of+STD+Prevention] (Dvisión de prevención de enfermedades de transmisión sexual), National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452460-1&h=1582088256&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452460-1%26h%3D1774383253%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fnchhstp%26a%3DNational%2BCenter%2Bfor%2BHIV%252FAIDS%252C%2BViral%2BHepatitis%252C%2BSTD%252C%2Band%2BTB%2BPrevention&a=National+Center+for+HIV%2FAIDS%2C+Viral+Hepatitis%2C+STD%2C+and+TB+Prevention] (Centro nacional para la prevención del VIH/sida, hepatitis viral, enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis), Centers for Disease Control and Prevention [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452460-1&h=3391552449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452460-1%26h%3D3579834158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252F%26a%3DCenters%2Bfor%2BDisease%2BControl%2Band%2BPrevention&a=Centers+for+Disease+Control+and+Prevention] (Centros para el control y prevención de enfermedades)(4 )Gift, Thomas L. et al. Sex Tran Dis: April 1999 - Volume 26 - Issue 4 - p 232-240 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452460-1&h=2225874375&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452460-1%26h%3D4095280197%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjournals.lww.com%252Fstdjournal%252Ftoc%252F1999%252F04000%26a%3DApril%2B1999%2B-%2BVolume%2B26%2B-%2BIssue%2B4%2B-%2Bp%2B232%25E2%2580%2593240&a=April+1999+-+Volume+26+-+Issue+4+-+p+232%E2%80%93240] (Enfermedades de transmisión sexual, abril de 1999, volumen 26, número 4, pág. 232-240)

