BioFlag presenta soluciones probióticas innovadoras en Vitafoods Europe 2025

BARCELONA, España, 20 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- BIOFLAG CO.,LTD.(Bioflag), una empresa líder en probióticos ubicada en China, presentó con orgullo sus soluciones probióticas funcionales validadas científicamente en Vitafoods Europe 2025, atrayendo gran atención de los medios globales.

En el evento, BioFlag presentó sus productos de vanguardia, incluyendo cepas probióticas clínicamente probadas y productos probióticos terminados enfocados en la salud intestinal, la regulación inmunitaria, la salud metabólica, el control de peso, el cuidado bucal y el bienestar emocional. La compañía también presentó soluciones probióticas personalizadas, diseñadas para cumplir con los estrictos estándares europeos y estadounidenses.

Entre las innovaciones clave se incluyen:

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BL-99, proveniente de su biblioteca china de cepas probióticas materno-infantiles. BL-99 posee 12 patentes de invención chinas que abarcan la salud intestinal, la regulación inmunitaria y la salud ósea, y se utiliza ampliamente en fórmulas infantiles, yogur y suplementos dietéticos.

Lactobacillus paracasei K56, aislado del intestino de bebés chinos sanos, clínicamente probado para reducir la grasa corporal, la grasa visceral y la circunferencia de la cintura[1]. Esta cepa ha recibido 9 patentes de invención chinas y está respaldada por 12 estudios de investigación publicados.

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CP-9, derivado de la leche materna de madres chinas sanas, patentado en China por sus efectos antiobesidad y el tratamiento o prevención de la ictericia.

Como representante de la industria de China de probióticos, BIOFLAG CO., LTD. ha demostrado su capacidad para abarcar toda su cadena industrial:

Una biblioteca propia con más de 3.500 cepas y más de 30 plataformas de cribado funcional

Más de 130 patentes concedidas y más de 100 artículos científicos publicados

Certificaciones internacionales, como GMP, FSSC22000 y HALAL

Capacidad de producción que abarca polvos, comprimidos, cápsulas y otras formas farmacéuticas

Durante la exposición, BIOFLAG CO.,LTD. firmó acuerdos de cooperación con decenas de empresas e instituciones de Europa, Norteamérica y otros países. Un portavoz de la compañía declaró: "Con casi dos décadas de experiencia en probióticos funcionales, mantenemos nuestro compromiso de impulsar la innovación en I+D y la fabricación inteligente para ofrecer soluciones de salud superiores a nuestros clientes globales".

Para más información, visite: https://en.bioflag.com/

[1] Kadeer G, Fu W, He Y, et al. Effect of different doses of Lacticaseibacillus paracasei K56 on body fat and metabolic parameters in adult individuals with obesity: a pilot study[J]. Nutr Metab. 2023, 20 May. (1) - : 16.

