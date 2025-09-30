BitMine anuncia tenencias de ETH que superan los 2,65 millones de tokens

(Información remitida por la empresa firmante)

-BitMine Immersion (BMNR) anuncia tenencias de ETH que superan los 2,65 millones de tokens y criptomonedas totals y efectivo ascienden a 11.600 millones de dólares

BitMine ahora posee más del 2 % del suministro de tokens ETH, a medida que avanza hacia la "Alquimia del 5 %".

BitMine lidera a las tesorerías de criptomonedas similares, tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo (NAV) de criptomonedas por acción como por la alta liquidez de las acciones de BMNR.

BitMine, en criptomonedas + efectivo + "Moonshots", totaliza 11.600 millones de dólares, incluyendo 2.651 millones de tokens ETH, 436 millones de dólares en efectivo libre de cargas y otras tenencias de criptomonedas.

BitMine es la 26ª acción más negociada en EE.UU., con un volumen de negociación de 2.600 millones de dólares por día (promedio de 5 días).

BitMine sigue con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de BitMine de adquirir el 5 % de ETH.

LAS VEGAS, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Compañía") una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy que posee una participación total de 11.600 millones de dólares en criptomonedas + efectivo + "moonshots".

Al 28 de septiembre a las 19:00 ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 2.650.900 ETH a 4.141 dólares por ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una participación de 157 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y 436 millones de dólares en efectivo sin gravámenes.

Las tenencias de criptomonedas de BitMine se posicionan como la principal fuente de tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc (MSTR), que posee 639.835 BTC valorados en 71.000 millones de dólares. BitMine sigue siendo la mayor fuente de tesorería de ETH del mundo.

"Al entrar en los últimos meses de 2025, las dos narrativas de inversión del superciclo siguen siendo la IA y las criptomonedas. Ambas requieren cadenas de bloques públicas neutrales. Naturalmente, Ethereum sigue siendo la opción preferida debido a su alta confiabilidad y su 100 % de disponibilidad. Estos dos potentes macrociclos se desarrollarán durante décadas. Dado que el precio de ETH presenta un descuento respecto al futuro, esto es un buen augurio para el token y es la razón por la que el principal activo de tesorería de BitMine es ETH", declaró Thomas "Tom" Lee, de Fundstrat, presidente de BitMine. "Como mencionamos en nuestro mensaje del presidente de agosto, la ley de potencia beneficia a los grandes tenedores de ETH; por lo tanto, buscamos la 'alquimia del 5 %' de ETH."

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la acción estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón de oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

"Seguimos creyendo que Ethereum será una de las mayores operaciones macroeconómicas en los próximos 10 a 15 años", continuó Lee. "La transición de Wall Street y la IA a la blockchain debería conducir a una mayor transformación del sistema financiero actual. Y la mayor parte de esto se está produciendo en Ethereum".

BitMine es ahora una de las acciones más negociadas en EE.UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de 2.600 millones de dólares (promedio de 5 días, a 26 de septiembre de 2025), ubicándose en el puesto 26 en EE.UU., detrás de Marvell Technology (puesto 25) y por delante de Visa (puesto 27) entre 5.704 acciones que cotizan en EE.UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

"En BitMine, lideramos a nuestros pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción de criptomonedas como por la alta liquidez de nuestras acciones", afirmó Lee.

Acerca de BitMineBitMine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. BitMine opera en regiones con energía de bajo coste en Trinidad, Pecos, Texas, y Silverton, Texas.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son proyecciones futuras que conllevan riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente proyecciones futuras sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía, y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas proyecciones futuras, debe considerar diversos factores, como la capacidad de BitMine para adaptarse a las nuevas tecnologías y a las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de BitMine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de BitMine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales y de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de BitMine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de BitMine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 3 de abril de 2025, así como en todas las demás presentaciones ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de las presentaciones de BitMine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov . BitMine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

