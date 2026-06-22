(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies anuncia un dividendo en efectivo de 0,1056 dólares por acción de las acciones preferentes perpetuas Serie A al 9,50%

NORWALK, Conn., 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía") ha dado a conocer hoy que su Junta Directiva ha declarado un dividendo en efectivo de 0.1056 $ sobre las acciones preferentes perpetuas Serie A del 9.50% de la compañía (las "Acciones Preferentes Serie A"), que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo bursátil "BMNP".

El dividendo se pagará en efectivo de conformidad con los términos del Certificado de Designación que rige las Acciones Preferentes Serie A. El dividendo se pagará el 10 de julio de 2026 a los titulares registrados de las Acciones Preferentes Serie A al cierre de operaciones del 30 de junio de 2026.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para obtener más detalles, siga en X:

https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas con respecto a los pagos de dividendos de la compañía sobre las Acciones Preferentes Serie A. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto; las condiciones del mercado que afectan el precio de negociación de las acciones comunes de la compañía y las Acciones Preferentes Serie A; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; El rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la compañía; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto cuando lo exija la ley.

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