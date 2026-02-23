Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.423 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.423 millones de tokens y un total de tenencias de criptomonedas y efectivo de 9.600 millones de dólares

Bitmine tiene 3.040.483 ETH en staking, lo que representa 6.000 millones de dólares a 1.958 dólares por ETH; la solución de staking MAVAN se lanzará en el primer trimestre de 2026

Bitmine ahora posee el 3,66% del suministro de tokens ETH, más del 73% del camino hacia la "Alquimia del 5%" en solo 7 meses

Bitmine cerró recientemente una inversión inicial de 200 millones de dólares en Beast Industries

Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + "Moonshots" totalizan 9.600 millones de dólares, incluidos 4,423 millones de tokens ETH, un total de 691 millones de dólares en efectivo y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo de criptomonedas por acción como por la alta liquidez comercial de las acciones de BMNR

Bitmine es la acción número 165 más negociada en Estados Unidos, cotizando 700.000 millones de dólares por día (promedio de 5 días)

Bitmine sigue con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH

LAS VEGAS, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de Bitcoin y Ethereum Network centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + "moonshots" por un total de 9.600 millones de dólares.

A 22 de febrero de 2026 a las 18:00 ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.422.659 ETH a 1.958 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 17 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 691 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,66% del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"En medio de este 'mini invierno cripto', nuestro enfoque sigue siendo ejecutar metódicamente nuestra estrategia de tesorería y adquirir ETH de forma constante y, a su vez, optimizar el rendimiento de nuestras tenencias de ETH", destacó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Analizamos esta estrategia operativa en el último mensaje de nuestro presidente (el enlace a su mensaje está aquí). Mientras los precios de las criptomonedas intentan alcanzar sus respectivos mínimos, los tres impulsores fundamentales de Ethereum siguen ganando terreno: (i) Wall Street y sus esfuerzos de tokenización; (ii) la IA y la IA-agentic que utilizan cadenas de bloques inteligentes tanto para la ejecución como para la recaudación de pagos; y (iii) la emergente economía de creadores y su deseo de utilizar cadenas de bloques para la verificación", comentó Lee.

"La semana pasada, adquirimos 51.162 ETH", añadió Lee. "Bitmine ha estado comprando Ethereum de forma constante, ya que consideramos atractiva esta caída, dado el fortalecimiento de los fundamentos. En nuestra opinión, el precio de ETH no refleja su alta utilidad ni su papel como el futuro de las finanzas".

A 22 de febrero de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 3.040.483 (6.000 millones de dólares a 1.958 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que otras entidades del mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine está completamente apostado por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa por staking de ETH asciende a 249 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,89% a 7 días)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden actualmente a 171 millones de dólares. Estos 3 millones de ETH representan aproximadamente el 69% de los 4,4 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa de staking de Ethereum compuesta, administrada por Quatrefoil) es del 2,81%, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,89% (anualizado). Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la solución líder en su clase, que ofrece una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026. Bitmine trabaja actualmente con tres proveedores de staking mientras la compañía avanza hacia el lanzamiento de MAVAN en 2026", continuó Lee.

Bitmine, el holding de criptomonedas, se posiciona como la mayor tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 717.131 BTC valorados en 49.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen promedio diario de 700 millones de dólares (promedio de 5 días, al 20 de febrero de 2026), ubicándose en el puesto 165 en Estados Unidos, detrás de Carnival Corp (puesto 164) y por delante de Northrup Grumman (puesto 166) entre 5.704 acciones que cotizan en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para estar informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

