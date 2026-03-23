Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,661 millones de tokens (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,661 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 11.000 millones de dólares

Bitmine tiene 3.142.643 ETH en staking, lo que representa 6.500 millones de dólares a un precio de 2.072 dólares por ETH. La solución de staking MAVAN se lanzará en el primer trimestre de 2026.

Bitmine ahora posee el 3,86% del suministro total de tokens ETH, superando el 77% del objetivo del 5% en tan solo 8 meses.

Bitmine posee 95 millones de dólares en ORBS, siendo una de las pocas acciones cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición directa a OpenAI.

Los mercados de predicción prevén un 68% de probabilidad de que la Ley de Claridad se promulgue en 2026, un catalizador positivo para ETH.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con sus reservas de efectivo y sus "Moonshots", suman un total de 11.000 millones de dólares, incluyendo 4,661 millones de tokens ETH, 1.100 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera el mercado de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de sus acciones BMNR.

Bitmine es la 101ª acción más negociada en Estados Unidos, con un volumen de negociación de 1.200 millones de dólares diarios (5 días de promedio)

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5% de ETH.

LAS VEGAS, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total y proyectos "moonshots" ascienden a un total de 11.000 millones de dólares.

A 22 de marzo de 2026 a las 15:00 (hora del este de Estados Unidos), las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 4.660.903 ETH a 2.072 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 95 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 1.100 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,86% del suministro total de ETH (120,7 millones de ETH).

"Como muchos han notado, las criptomonedas, y en particular ETH, han superado al mercado en general desde que comenzó la guerra con Irán. El ETH subió un 18% y superó a las acciones en 2.450 puntos básicos. Esto contrasta notablemente con el oro (un depósito de valor tradicional), que ha caído más del 15%. Las criptomonedas están demostrando ser un buen depósito de valor en tiempos de guerra", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La Ley de Claridad sigue avanzando en el Congreso y se espera que se promulgue antes de finales de abril. De hecho, mercados de predicción como Polymarket.com le otorgan más del 68% de probabilidad de aprobación antes de fin de año. Esto representa un catalizador fundamental positivo para Ethereum. Y otra razón por la que las probabilidades apuntan a que el criptoinvierno ya ha quedado atrás", añadió Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas tres semanas, ya que nuestro escenario base es que ETH se encuentra en las etapas finales del 'minicriptoinvierno'. La semana pasada adquirimos 65.341 ETH, en comparación con un promedio de 45.000 a 50.000 semanales anteriormente", explicó Lee.

A 23 de marzo de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendió a 3.142.643 (6.500 millones de dólares a 2.072 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine está totalmente invertido por MAVAN y sus socios), la recompensa por invertir ETH es de 272 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,83%)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 184 millones de dólares. Estos 3,1 millones de ETH representan aproximadamente el 67% de los 4,7 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta de Ethereum (CESR, administrada por Quatrefoil) es del 2,75%, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,83% en 7 días. Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la mejor solución de su clase, ofreciendo una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026. Bitmine colabora actualmente con tres proveedores de staking mientras la compañía se prepara para el lanzamiento de MAVAN en 2026", destacó Lee.

Bitmine, la criptomoneda que posee, se mantiene como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 761.068 BTC valorados en 52.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 1.200 millones de dólares (promedio de 5 días, a 20 de marzo de 2026), lo que la sitúa en el puesto 101 en Estados Unidos por detrás de American Express (puesto 100) y por delante de Thermo Fisher Scientific (puesto 102) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos gigantes de Wall Street y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del presidente está disponible en:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Acerca de BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la empresa líder mundial en gestión de tesorería de Ethereum, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, como el staking y los mecanismos de finanzas descentralizadas. Bitmine lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a sus activos, en el primer trimestre de 2026.

Si desea conocer más detalles visite X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrintern

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la compañía y los beneficios aplicables para la compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluida la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

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