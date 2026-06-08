Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,54 millones de tokens (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 5,54 millones de tokens, y que el total de criptomonedas y efectivo en tenencias asciende a 9.600 millones de dólares

Bitmine posee el 4,59 % del suministro total de monedas ETH, que asciende a 120,7 millones

Bitmine está al 92 % del camino hacia la 'Alquimia del 5 %' en tan solo 11 meses

Ethereum continúa beneficiándose del doble impulso que supone la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA con agentes

Bitmine tiene 4.718.677 ETH en staking, lo que representa 7.700 millones de dólares a 1.630 dólares por ETH

MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino de staking de Ethereum de primer nivel para BMNR e inversores institucionales, con un enfoque en la seguridad, el rendimiento y la resiliencia

Bitmine posee 88 millones de dólares en Eightco (NASDAQ: ORBS), que ahora es una de las pocas acciones cotizadas en bolsa en el mundo que proporciona a los inversores exposición indirecta a OpenAI.

Las criptomonedas de Bitmine, junto con el total de efectivo invertido y "Moonshots", suman un total de 9.600 millones de dólares, incluyendo 5,54 millones de tokens ETH, un total de 247 millones de dólares en efectivo y otras criptomonedas.

Bitmine lidera a sus pares de tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del valor liquidativo por acción como por la alta liquidez de negociación de las acciones de BMNR.

Bitmine es la 148ª acción más negociada en EE.UU., con un volumen de negociación de 829 millones de dólares al día (promedio de 5 días).

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH.

NORWALK, Conn., 8 de junio de 2026/PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine + efectivo total + "moonshots" ascienden a un total de 9.600 millones de dólares.

A 7 de junio de 2026 a las 3:00 p. m. ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 5.543.872 ETH a 1.630 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 88 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 247 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,59 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

El 11 de mayo de 2026, Bitmine publicó el último Mensaje del Presidente (enlace aquí) correspondiente a mayo de 2026.

"La semana pasada, Zcash se desplomó tras revelarse que había contratado a un investigador de seguridad para auditar el circuito Orchard y había encontrado una vulnerabilidad que potencialmente permitía la acuñación fraudulenta de Zcash. Esta vulnerabilidad se corrigió el 1 de junio. En nuestra opinión, la venta masiva generalizada de criptomonedas es una visión superficial. A medida que mejoren las capacidades de los sistemas de IA, es probable que aumente la demanda de soluciones descentralizadas y robustas, especialmente para proteger a los usuarios de los sistemas automatizados. Los sistemas de IA encontrarán fallos en las infraestructuras centralizadas de servicios financieros y en los protocolos descentralizados débiles. Creemos que esto, de hecho, refuerza la utilidad y la adecuación al mercado de las cadenas de bloques descentralizadas, robustas y fiables como Ethereum. Por lo tanto, creemos que los precios de ETH no deberían verse presionados", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Durante la semana pasada, adquirimos 126.971 ETH. Aumentamos nuestras compras porque creemos que este retroceso en los precios de ETH no refleja el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum. Esto no es sorprendente dado que estamos en las primeras etapas de la criptoprimavera. Se espera que Bitmine alcance la 'alquimia del 5 %' en algún momento de 2026", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 7 de junio de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 4.718.677 (7.700 millones de dólares a un precio de 1.630 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 270 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,99 %)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking se proyectan ahora en 230 millones de dólares. Y estos 4,7 millones de ETH representan más del 85 % de los 5,54 millones de ETH que posee Bitmine. Las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,99 % en 7 días", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que según se informa posee 843.706 BTC valorados en 52.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 829 millones de dólares (promedio de 5 días, al 5 de junio de 2026), lo que la sitúa en el puesto 148 en Estados Unidos, por detrás de Workday Inc. (puesto 147) y por delante de Pfizer Inc. (puesto 149) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.come investigación de Fundstrat).

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") transformarán los servicios financieros en 2025 tanto como lo hizo Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, cuando puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser mejores que el oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí:https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, siga a X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la Compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5 %" y la expectativa de que Bitmine alcanzará este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la Compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluido que Ethereum continúa beneficiándose de los vientos favorables duales de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA agentes que cada vez más necesitan cadenas de bloques públicas y neutrales; (iii) las expectativas de que la demanda de soluciones de cadena de bloques descentralizadas y robustas probablemente aumentará, particularmente a medida que mejoren las capacidades de los sistemas de IA; (iv) la creencia de la gerencia de que los sistemas de IA que encuentran fallos en los servicios financieros centralizados y los protocolos descentralizados débiles fortalecen el caso de uso y el ajuste del mercado de productos para cadenas de bloques robustas como Ethereum; (v) la estrategia de acumulación de activos digitales de la Compañía y las operaciones de staking, incluidas las recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de 270 millones de dólares (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente staking) y los ingresos anuales proyectados de staking de 230 millones de dólares; (vi) la expansión prevista de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking de su clase; (vii) la caracterización de la Compañía de las condiciones actuales del mercado como las "etapas iniciales de la criptoprimavera" y que los retrocesos del precio de ETH no reflejan el fortalecimiento de los fundamentos de Ethereum; (viii) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son tan transformadores para los servicios financieros como la acción de EE.UU. del 15 de agosto de 1971 que puso fin a Bretton Woods y al patrón oro del USD; y (ix) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones ordinarias de la Compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la Compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las que se detallan en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Puede consultar copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC en su sitio web: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que la ley lo exija.

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