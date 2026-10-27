Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,05 millones de tokens (1)

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 6,05 millones de tokens, y que sus tenencias totales de criptomonedas, efectivo y valores negociables ascienden a 15.000 millones de dólares Bitmine recompró 2,04 millones de acciones la semana pasada Bitmine ha recomprado un total acumulado de 22,9 millones de acciones en lo que va de 2026, la mayor recompra de acciones de una empresa de tesorería criptográfica jamás ejecutada Bitmine posee el 4,95 % del suministro total de monedas ETH de 122,2 millones Bitmine ha recorrido el 99 % del camino hacia la 'Alquimia del 5 %' en sólo 15 meses Bitmine publicó el mensaje del presidente el 7 de octubre titulado "Crypto Bull en marcha: este ciclo probablemente sea el más grande" Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 de gran capitalización el 26 de junio de 2026 Las acciones preferentes Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) a través del símbolo BMNP Bitmine cuenta con 5.227.037 ETH en staking, lo que representa 12.300 millones de dólares a un precio de 2.356 dólares por ETH. MAVAN (Made in America VAlidator Network) es un destino líder para el staking de Ethereum para BMNR e inversores institucionales Bitmine posee acciones de Eightco (NASDAQ: ORBS) por valor de 76 millones de dólares, siendo ahora una de las pocas empresas cotizadas en bolsa a nivel mundial que ofrece a los inversores exposición indirecta a OpenAI Las criptomonedas de Bitmine, junto con el efectivo total, los valores negociables y los proyectos ambiciosos, suman un total de 15.000 millones de dólares, incluyendo 6,05 millones de tokens ETH, un total de 514 millones de dólares en efectivo y valores negociables, y otras criptomonedas Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

(Información remitida por la empresa firmante)

NORWALK, Conn., 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o "la compañía"), una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy que sus tenencias de criptomonedas Bitmine, efectivo total, valores negociables y proyectos ambiciosos ascienden a un total de 15.000 millones de dólares.

A 25 de octubre de 2026 a las 2:00 p.m. ET, las tenencias de criptomonedas de la compañía se componen de 6.051.933 ETH a 2.365 dólares por ETH (según Coinbase NASDAQ: COIN), 215 Bitcoin (BTC), una participación de 180 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 76 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y total de efectivo y valores negociables de 514 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,95 % del suministro de ETH (de 122,2 millones de ETH).

"Las criptomonedas fueron derribadas por las mismas fuerzas de "aversión al riesgo" detrás de la venta masiva de la IA. A diferencia de finales de 2025 y principios de 2026, los retrocesos de las criptomonedas han sido comparativamente superficiales. ETH ha caído un 13 % desde su pico reciente, mientras que los semiconductores estadounidenses ($SOXX) han bajado un 20 % en ese mismo período. Creemos que esto es una prueba más de que se está produciendo un mercado alcista de las criptomonedas", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Bitmine ejecutó recompras de acciones la semana pasada, adquiriendo 2,04 millones de acciones, recompradas a un precio promedio de 22,48 dólares. Cuando la dirección cree que las acciones de Bitmine están relativamente infravaloradas, la Compañía tiene la intención de recomprar acciones de manera acumulativa, sujeto a las condiciones del mercado y bajo la autorización de recompra existente. Optimizar el valor para los accionistas sigue siendo nuestro principal objetivo", continuó Lee.

En 2026, Bitmine recompró 22,9 millones de acciones ordinarias, a un precio promedio de 17,48 dólares o una cantidad total de 399,6 millones de dólares. "Esta es la mayor recompra de acciones ordinarias de una empresa de tesorería criptográfica jamás ejecutada y refleja nuestro compromiso con los accionistas", afirmó Lee.

"Creemos que Bitmine está posicionado para superar el mercado alcista de criptomonedas que esperamos, ya que la compañía ha fortalecido su posición competitiva durante el año pasado en medio de un invierno criptográfico (mercado a la baja)", comentó Lee.

Durante la última semana, llevamos a cabo la adquisición de 10.452 ETH. El historial de Bitmine de compra constante de criptomonedas no tiene igual entre las empresas cotizadas del mundo. Bitmine ha comprado ETH todas las semanas desde el inicio de la Estrategia de Tesorería de ETH el 30 de junio de 2025", dijo Lee.

El 7 de octubre, Bitmine publicó el último mensaje de su presidente titulado "El mercado alcista de criptomonedas está en marcha: este ciclo probablemente sea el más grande". La presentación está disponible en el sitio web de Bitmine (enlace de presentación).

A principios del año 2026, Bitmine lanzó MAVAN (Made in America VAlidator Network), la plataforma de staking de nivel institucional. A pesar de que MAVAN se desarrolló originalmente para prestar apoyo de cara a la propia tesorería de Ethereum de Bitmine, se ha expandido para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya está depositado en la plataforma MAVAN.

A fecha de 25 de octubre de 2026, Bitmine posee un total de ETH en staking de 5.227.037 (equivalente a 12.300 millones de dólares a 2.356 dólares por ETH). "Bitmine ha invertido más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A escala (suponiendo que el ETH de Bitmine esté totalmente invertido por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por staking de ETH sería de 368 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,58 %). Esto se compara con los ingresos anuales por staking de 318 millones de dólares, basados en 5,2 millones de ETH en staking (el 86 % de los 6,05 millones de ETH que posee Bitmine)", explicó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine se mantienen como la tesorería de Ethereum número 1 y la número 2 a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc., que, según se informa, posee 848.517 BTC valorados en aproximadamente 74.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo el mayor depósito de ETH del mundo.

La dirección de Bitmine cree que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) transformarán los servicios financieros en 2026 tanto como la decisión de Estados Unidos del 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y desvinculó el dólar estadounidense del patrón oro hace 55 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales.

El mensaje del presidente está disponible en:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Si desea estar informado suscríbase a: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), junto con sus filiales ("Bitmine" o "la compañía"), es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Desde 2025, la compañía ha ampliado sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en etapa inicial ("inversiones de alto riesgo") y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Si desea más detalles síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son puramente históricas y generalmente se pueden identificar por términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "cree", "anticipa", "estima", "puede", "podrá", "podría", "debería", "considera", "probable", "posicionado" o expresiones similares. Este comunicado de prensa contiene específicamente declaraciones prospectivas con respecto a: (i) el objetivo de la compañía de adquirir el 5 % del suministro total de ETH (la iniciativa "alquimia del 5 %") y su progreso hacia ese objetivo; (ii) la estrategia de acumulación de activos digitales y tesorería de la compañía, incluidas declaraciones con respecto a adquisiciones semanales continuas de ETH y el estatus de la compañía como la tesorería de ETH más grande del mundo; (iii) la intención de la Compañía de recomprar acciones ordinarias cuando la dirección crea que las acciones están relativamente infravaloradas, el momento, el importe y el efecto acumulativo de dichas recompras, y el objetivo de la Compañía de optimizar el valor para los accionistas; (iv) las operaciones de staking de la compañía, incluidas las recompensas anuales proyectadas de staking de ETH de aproximadamente 368 millones de dólares a escala, suponiendo que el ETH de la compañía esté totalmente en staking y los ingresos anuales proyectados actuales de staking de aproximadamente 318 millones de dólares; (v) la expansión de MAVAN para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema; (vi) las creencias de la gerencia con respecto a las condiciones del mercado de criptomonedas, incluidas las expectativas de un próximo mercado alcista de criptomonedas y que el ciclo actual es probablemente el más grande, y que la compañía está posicionada para superar el rendimiento del mercado alcista de criptomonedas; (vii) rendimiento relativo de ETH frente a las acciones de semiconductores de EE.UU. y otros activos de riesgo; (viii) la creencia de la gerencia de que la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC son transformadores para los servicios financieros; y (ix) declaraciones sobre el valor de las criptomonedas, el efectivo, los valores negociables y las participaciones de "alto riesgo" de la compañía.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, entre otros: la extrema volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales, incluidos ETH y Bitcoin; la dependencia de la compañía de fuentes de precios de terceros y valores de mercado informados, que pueden fluctuar materialmente; cambios en las condiciones del mercado que afectan el precio y el volumen de negociación de los valores de la compañía; la capacidad de la compañía para ejecutar con éxito su estrategia de adquisición de activos digitales y lograr sus objetivos de acumulación de ETH, incluido el objetivo "alquimia del 5 %"; el momento, el importe y la forma de cualquier recompra de acciones, que dependerán de las condiciones del mercado, el precio de negociación de las acciones ordinarias de la Compañía, el capital disponible y los términos de la autorización de recompra existente de la Compañía, y el hecho de que la Compañía no está obligada a recomprar ningún número particular de acciones y puede suspender o discontinuar las recompras en cualquier momento; la capacidad de la compañía para financiar sus operaciones comerciales y la expansión de MAVAN; riesgos operativos, de seguridad y tecnológicos asociados con las operaciones de staking y validación de la compañía, incluidos fallos de red, eventos de slashing, violaciones de ciberseguridad y cambios de protocolo; el riesgo de que los rendimientos, recompensas e ingresos reales del staking difieran materialmente de las cantidades proyectadas, incluso si el ETH de la compañía no está totalmente apostado; competencia en las industrias de tesorería, staking y minería de activos digitales; la dependencia de la compañía de personal clave; novedades normativas que afectan a los activos digitales, la tecnología blockchain y las actividades de staking, incluyendo la promulgación, implementación e interpretación de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes; acciones de la SEC, la CFTC y otros organismos normativos; riesgos relacionados con las inversiones de alto riesgo de la compañía, incluyendo Eightco Holdings y Beast Industries; factores macroeconómicos y geopolíticos, incluyendo inflación, tasas de interés, rendimientos de bonos, conflictos militares, elecciones y condiciones económicas generales; cambios en el protocolo Ethereum; el desempeño de proveedores de servicios externos, exchanges, custodios y socios de staking; y otros factores de riesgo descritos en los documentos presentados por la compañía ante la SEC.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para la gerencia a la fecha de este comunicado y reflejan las expectativas, estimaciones y creencias actuales de la gerencia con respecto a eventos futuros. Los resultados reales pueden variar sustancialmente de los expresados o implícitos en función de los factores descritos anteriormente y en la sección de Factores de Riesgo del Informe Anual de la compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2025, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, los Informes Trimestrales de la compañía en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados por la compañía ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de estos documentos están disponibles en www.sec.gov y en https://Bitminetech.io/investor-relations/. La compañía advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva, ya que estas solo son válidas a la fecha en que se realizan. Bitmine renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, salvo que lo exija la ley aplicable.

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