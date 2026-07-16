Bitmine publica el mensaje del presidente de julio: ETH es la cura para el 'valle inquietante de la riqueza' (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) publica el mensaje del presidente de julio: "ETH es la cura para el 'valle inquietante de la riqueza'"

Bitmine posee el 4,8 % del suministro total de monedas ETH, que asciende a 120,7 millones

Bitmine está al 96 % del camino hacia la "alquimia del 5 %" en tan solo 12 meses

Bitmine se incorporó al índice Russell 1000 Large-cap el 26 de junio de 2026

Las acciones preferentes de Serie A de Bitmine cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo BMNP

Bitmine sigue contando con el respaldo de un selecto grupo de inversores institucionales, entre los que se incluyen Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor particular Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de

NORWALK, Conn., 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "compañía"), una empresa de redes de Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, anunció hoy la publicación del Mensaje del presidente de julio titulado "ETH es la cura para el 'Valle Inquietante de la Riqueza'".

Este mensaje del presidente explica la convicción de la empresa de que Ethereum es una interfaz fundamental para proteger a los humanos de las consecuencias negativas de las crecientes capacidades de la IA y la consiguiente influencia económica:

El 'Valle Inquietante de la Riqueza' es la idea de que los seres humanos terminarán sintiéndose incómodos ante el creciente poder económico y social de una economía cada vez más impulsada por la IA de agentes y, próximamente, por la comunicación máquina a máquina.

Esta es una variante de la teoría del robotista japonés Masahiro Mori, quien en 1970 publicó el ensayo 'El Valle Inquietante'. Su hipótesis describe la sensación de inquietud que suelen experimentar las personas al encontrarse con algo que parece casi humano.

En 2026, las criptomonedas se enfrentaron a obstáculos macroeconómicos, como la anticipación de una postura más restrictiva por parte de los bancos centrales globales en los mercados de bonos, el lento avance de la Ley de Claridad, el rendimiento superior de la IA (también conocido como FOMO o miedo a perderse algo) y el bajo rendimiento del sector financiero. Creemos que, a medida que avanzamos en 2026, muchos de estos obstáculos podrían convertirse en ventajas.

Si bien muchos atribuyen esto simplemente al "criptoinvierno", en 2026 se observaron importantes avances fundamentales, como la tokenización de activos por parte de numerosos bancos y el lanzamiento de nuevas plataformas Ethereum de capa 2 (L2), como Robinhood Chain. Esto contrasta con los criptoinviernos de 2018 y 2022, donde los obstáculos regulatorios y el colapso de las instituciones de criptomonedas marcaron sus caídas.

El presidente considera que Ethereum está bien posicionado para beneficiarse de dos factores exponenciales clave: la creación de infraestructuras en blockchain y la IA con agentes en Wall Street (como se mencionó anteriormente).

El presidente también explica cómo Bitmine se está posicionando estratégicamente para aprovechar los principales impulsores del próximo ciclo alcista de las criptomonedas, apoyando a socios clave de infraestructura y fortaleciendo el ecosistema Ethereum.

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, síganos en X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "tiene la intención", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) los objetivos de la compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "alquimia del 5 %" y la expectativa de que Bitmine alcanzará este objetivo en algún momento de 2026; (ii) las creencias y expectativas de la compañía con respecto al mercado de criptomonedas, incluida la creencia de que los vientos en contra macroeconómicos a los que se enfrenta la criptomoneda en 2026 podrían convertirse en vientos a favor; (iii) la creencia de la Compañía de que Ethereum es una interfaz crítica para proteger a los humanos de las implicaciones posteriores de las crecientes capacidades de la IA, incluida la tesis del "Valle Inquietante de la Riqueza" con respecto al creciente poder económico y social de una economía cada vez más impulsada por la IA con agentes; (iv) la creencia del Presidente de que Ethereum está posicionado para beneficiarse de dos impulsores exponenciales de Wall Street: la construcción de infraestructuras en blockchain y la IA con agentes; (v) la creencia de la Compañía con respecto al posicionamiento de Bitmine para los impulsores importantes del próximo ciclo alcista de criptomonedas, incluido el apoyo a socios clave de infraestructura y el fortalecimiento del ecosistema Ethereum; y (vi) el crecimiento y avance futuro de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las cambiantes necesidades del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones comunes y las acciones preferentes Serie A de la Compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la Ley GENIUS y otras leyes pendientes e iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la Compañía; los riesgos relacionados con los sistemas de IA y su impacto en los mercados de criptomonedas; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, excepto cuando lo exija la ley.

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