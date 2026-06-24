(Información remitida por la empresa firmante)

- BIWATT amplía su cartera de almacenamiento de energía de iones de sodio con baterías R5 e I3 basadas en NFPP con certificación UL

MÚNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BIWATT ha dado a conocer hoy en Intersolar Europe 2026 su nueva batería de almacenamiento residencial PowerNest R5 y la batería de almacenamiento comercial e industrial PowerLake I3, ampliando así su cartera de almacenamiento de energía de iones de sodio para aplicaciones residenciales y comerciales.

A diferencia de los enfoques convencionales de integración de baterías, BIWATT ha participado activamente en el desarrollo a nivel de celda, definiendo los requisitos de rendimiento, seguridad y fiabilidad de las aplicaciones de almacenamiento de energía desde las primeras etapas del diseño del producto. Este enfoque ha permitido a la empresa desarrollar una plataforma de baterías de iones de sodio optimizada específicamente para el almacenamiento de energía.

El lanzamiento de R5 e I3 se basa en el continuo avance de BIWATT en la comercialización del almacenamiento de energía de iones de sodio. La compañía ya había presentado sus baterías de iones de sodio PowerNest R2 para montaje en rack y PowerNest R3 apilables, las cuales ya se comercializan en mercados internacionales.

Desarrollado sobre la misma plataforma tecnológica, el nuevo PowerNest R5 ofrece escalabilidad modular, optimización inteligente de baterías y tecnología de balanceo activo para aplicaciones de almacenamiento de energía residencial. El PowerLake I3 extiende la plataforma a los mercados comerciales e industriales, ofreciendo opciones de implementación flexibles y capacidades de mantenimiento inteligente para proyectos de energía solar con almacenamiento, energía de respaldo y energía distribuida.

Para respaldar la futura expansión en los mercados internacionales, BIWATT también está avanzando en la certificación UL1973 y las pruebas UL9540A para sus productos de baterías de iones de sodio, reforzando así su compromiso con los altos estándares de seguridad.

"El almacenamiento de energía requiere más que simplemente seleccionar una química de batería", explicó Owen, consejero delegado de BIWATT, en su discurso durante el evento de lanzamiento. "Nos hemos centrado en participar activamente en la innovación a nivel de celda y en el desarrollo de baterías de iones de sodio diseñadas específicamente para aplicaciones de almacenamiento de energía. El lanzamiento de R5 e I3 refleja ese compromiso a largo plazo".

En la actualidad, los productos de iones de sodio de BIWATT se utilizan en más de 20 países, principalmente en Europa, lo que demuestra la creciente adopción comercial del almacenamiento de energía mediante iones de sodio.

Acerca de BIWATTBIWATT es una empresa innovadora en energía verde digital y pionera en tecnología de iones de sodio. Centrada en el almacenamiento de energía y la integración de sistemas, BIWATT ofrece un ecosistema completo de iones de sodio para aplicaciones residenciales, móviles y comerciales, que incluye sistemas de baterías, inversores optimizados para iones de sodio y soluciones propias de BMS, plataforma en la nube y aplicaciones inteligentes.

Para más detalles, contacte con:Rita OuyangTel: +86-755-86961716E-mail: Biz@biwattpower.com

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