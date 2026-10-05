Blokees presenta más de 90 nuevos productos en el Wonder Festival Shanghai 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 5 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 3 al 4 de octubre, la marca de juguetes de construcción Blokees ha participado en el Wonder Festival Shanghai 2026, presentando cerca de 500 productos en sus dos categorías principales: Blokees Model Kits y BLOKEES WHEELS. Se presentaron más de 90 productos nuevos, lo que demuestra la continua expansión de Blokees en diversas categorías de productos, propiedades intelectuales y segmentos de consumidores.

El catálogo de Blokees Model Kits abarca coleccionismo de héroes, maquetas, productos con temática animal y artículos de moda, contando con más de 10 franquicias internacionales como Ultraman, Transformers, Saint Seiya, Evangelion y DC. Los productos para coleccionistas mayores de 16 años fueron uno de los focos principales, abarcando casi 40 artículos exhibidos en las series Champion, Champion Lite, Fantastic y Legend, incluyendo más de 20 novedades. Cabe destacar que DC hizo su primera aparición comercial en la serie Legend.

Blokees sigue haciendo crecer su ecosistema de productos. También mostró los últimos productos de sus series Terraventure y DaaLaMode. La serie Terraventure presenta maquetas que cuentan con temática animal y que están basadas en Jurassic World, mientras que la serie DaaLaMode combina montaje, articulación y moda, ampliando la oferta de Blokees a diferentes segmentos de consumidores.

Dentro de la categoría Blokees Wheels, Blokees ha mostrado sus series C, E y S, con franquicias como Transformers, Ultraman y Batman. También se exhibieron por primera vez nuevos productos basados en Cyberpunk 2077, Fast & Furious Ford y Fast & Furious Dodge, ampliando aún más la oferta de la categoría dirigida a los entusiastas de los vehículos.

Además de los productos, Blokees también ha mostrado las obras ganadoras de las temporadas "Dawn" y "Awakening" del Concurso de Creación BFC 2026. A través de BFC, Blokees conecta a jugadores de todo el mundo mediante la creación y el intercambio, con una comunidad que en la actualidad abarca 21 países y regiones.

Blokees continuará fortaleciendo sus dos categorías principales y haciendo crecer su ecosistema global de productos y creadores bajo su estrategia de "Atractivo universal, precios escalonados, promoción global".

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