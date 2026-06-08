Bloomberg Media se asocia con Cision para integrar su periodismo en los flujos de trabajo de comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza amplía el acceso al contenido completo de Bloomberg directamente en CisionOne.

NUEVA YORK, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media anunció hoy una nueva alianza con Cision, líder mundial en inteligencia de consumidores y medios de comunicación, para ampliar el acceso al periodismo premium de texto completo de Bloomberg directamente dentro de CisionOne, la plataforma de inteligencia de medios de Cision.

Gracias a esta integración, los suscriptores elegibles de Bloomberg.com Group podrán ver, monitorear e interactuar con los reportajes de Bloomberg junto con las herramientas de la plataforma que ya utilizan para seguir las noticias, analizar la cobertura y fundamentar su estrategia de comunicación. Esta alianza brinda a los equipos de comunicación empresarial un acceso más fluido a los reportajes financieros y empresariales de alta calidad de Bloomberg dentro de sus flujos de trabajo existentes.

"La alianza con Cision lleva el periodismo de Bloomberg directamente a un entorno donde los ejecutivos de comunicación y negocios definen estrategias e interactúan con las noticias", afirmó Nick Pimm, director general de Ventas Empresariales de Bloomberg Media. "Existe una fuerte sintonía entre nuestras audiencias, y esta colaboración nos permite ampliar el alcance de Bloomberg Media a la vez que creamos una experiencia integrada y fluida para nuestros suscriptores compartidos".

"Para los equipos de comunicación, el periodismo confiable es fundamental para comprender las historias, los problemas y los cambios del mercado que son relevantes para sus organizaciones. Esta alianza ofrece a los clientes un acceso más sencillo a los reportajes financieros y empresariales de texto completo de Bloomberg Media dentro de su flujo de trabajo de CisionOne, lo que les ayuda a monitorear la cobertura, comprender el contexto y tomar decisiones mejor informadas", declaró Stuart Clark, vicepresidente sénior de Estrategia de Contenido y Alianzas de Cision.

Acerca de Bloomberg Media

Bloomberg Media es la empresa de medios multiplataforma líder a nivel mundial en negocios y finanzas, que cuenta con los recursos editoriales de más de 3.000 periodistas y analistas en más de 100 oficinas en todo el mundo. Bloomberg Media es la organización de medios de Bloomberg L.P. dirigida al consumidor final.

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, así como en soluciones de comunicación e interacción. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como CCisionOne, Brandwatch, Trajaan y PR Newswire, permiten a más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84 % de las empresas Fortune 500, ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias que más les importan.

Para consultas de prensa, póngase en contacto con: Relaciones Públicas de Cision. en CisionPR@cision.com

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