BLUETTI presenta el sistema de almacenamiento de energía C&I ES125 en KEY 2026

RIMINI, Italia, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, un proveedor líder mundial de soluciones de energía limpia, presenta el sistema de almacenamiento de energía C&I ES125, que ofrece una solución ESS escalable e inteligente diseñada para la independencia energética comercial e industrial.

Respondiendo al cambiante panorama energético de Europa

A medida que la UE avanza en REPowerEU y sus objetivos climáticos para 2030, los usuarios comerciales e industriales se enfrentan al aumento de los precios de la electricidad y a las crecientes limitaciones de la red. Estas presiones están acelerando la demanda de almacenamiento de energía descentralizado para gestionar los picos de demanda y fomentar la integración de las energías renovables.

En este contexto, BLUETTI lanza el sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial ES125, diseñado para ayudar a las empresas a mejorar su resiliencia energética y gestionar los costes de la energía en un mercado energético cada vez más volátil.

Sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido ES125

El ES125 es un armario de almacenamiento de energía comercial e industrial totalmente integrado, diseñado bajo el concepto "Un armario = Un sistema". Con una capacidad de 125 kW / 257 kWh en una arquitectura de refrigeración líquida, integra batería + PCS + BMS + EMS en fábrica, lo que permite una implementación plug-and-play y reduce la complejidad de EPC y el tiempo de puesta en marcha.

Fabricado con una batería de LiFePO₄, el ES125 incorpora refrigeración líquida de precisión para mantener una temperatura equilibrada en las celdas y prolongar la vida útil del sistema. El paquete de baterías está protegido por un diseño de carcasa con clasificación IP67 y cuenta con un EMS y un BMS alimentados por IA que monitorizan continuamente el voltaje, la temperatura y el estado de carga para permitir la detección temprana de fallos y optimizar el funcionamiento del sistema.

Para mayor seguridad, el sistema integra un sistema de extinción de incendios basado en aerosoles, diseñado para responder automáticamente en la etapa más temprana de una anomalía en la batería.

Funcionamiento flexible y aplicaciones comerciales

El ES125 admite configuraciones conectadas a la red, aisladas de la red e híbridas, lo que proporciona una conmutación fluida a cargas críticas. Entre las principales aplicaciones comerciales se incluyen:

Reducción de picos de demanda: Reduce las facturas de electricidad entre un 20 % y un 50 % mediante la optimización de la carga por demanda.

Expansión de capacidad: Soporta equipos de alta carga sin la costosa actualización de transformadores de red.

Energía de respaldo: Mantiene la continuidad del negocio durante cortes de suministro o inestabilidad de la red.

Sustitución de diésel: Elimina los costes de combustible, las emisiones y la contaminación acústica.

Preparación para centrales eléctricas virtuales (VPP): Facilita la participación en servicios de red y programas de comercialización de energía.

Red global de fabricación y servicio

El ES125 cuenta con el respaldo de los centros globales de fabricación y servicio de BLUETTI. BLUETTI opera actualmente en más de 120 países y regiones, con 30 filiales, 55 almacenes en el extranjero y 22 centros de servicio globales que ofrecen logística local y servicio posventa.

Con 13 años de desarrollo tecnológico, 847 patentes globales y una base de fabricación de 130.000 m², BLUETTI tiene como objetivo proporcionar soluciones de almacenamiento de energía fiables y escalables para clientes comerciales e industriales de todo el mundo.

Conozca a BLUETTI en KEY 2026

Evento: BLUETTI C&I Energy Storage Launch

BLUETTI C&I Energy Storage Launch Fecha: 4 de marzo, 15:00 – 15:40

4 de marzo, 15:00 – 15:40 Lugar: Booth #0016, Pavilion D7, Rimini Expo Centre, Italia

