BOC Group líder en el Gartner Magic Quadrant para herramientas de arquitectura empresarial

MADRID, 22 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- BOC Group, el fabricante de software de modelación de BPM, EA y GRC, ha sido nombrado líder con su suite EA ADOIT en el Gartner Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools 20211.

Christoph Moser, product manager de ADOIT comenta: "hemos reafirmado ADOIT como una incubadora indispensable para la innovación y la transformación de empresas de diversos sectores. Nuestro reconocimiento como líder del Magic Quadrant solidifica aún más la posición de BOC Group en el nivel más alto del sector EA".1

ADOIT es un centro de colaboración de EA y fuente de información fidedigna (Single Source of Truth) de datos de arquitectura en un ecosistema de las mejores herramientas. Con la combinación de activos clave, el análisis de las dependencias organizativas y la generación de conocimiento basado en datos, ADOIT da soporte a los líderes empresariales y de TI en la toma de decisiones inteligentes al rediseñar continuamente su empresa digital.

Póngase en contacto con BOC para hablar de sus retos de transformación y cómo ADOIT puede brindarle el mejor apoyo.

1 Gartner," Magic Quadrant for Enterprise Architecture", Gilbert van der Heiden, Akshay Jhawar, Nolan Hart, November 9, 2021.

Sobre BOC Group

BOC Group ofrece un software de modelación de negocio de última generación para una gestión empresarial amplia y eficaz en la era digital. Las herramientas se basan en la interconectividad, se adaptan a sus necesidades y pueden colaborar con una amplia gama de aplicaciones.

Algunos clientes de ADOIT son Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, el Aeropuerto de Viena y más.

