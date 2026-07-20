BOC Group presenta ADONIS 19.0 LTS: asistencia con IA más inteligente para el trabajo diario en BPM

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva versión mejora la documentación asistida por IA, la personalización de los paneles de control y el análisis de procesos mediante Process Mining.

MADRID, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- BOC Group ha anunciado hoy el lanzamiento de ADONIS 19.0 LTS, la última versión con soporte a largo plazo (Long-Term Support, LTS) de su suite de Gestión de Procesos de Negocio (BPM). Esta nueva versión incorpora mejoras prácticas que hacen que el trabajo diario con los procesos sea más inteligente, más ágil y más fácil de gestionar.

A medida que los entornos de procesos se vuelven más complejos, el reto para las organizaciones ya no consiste únicamente en documentar cómo debe realizarse el trabajo. También es necesario que las personas puedan acceder y aplicar ese conocimiento sobre los procesos justo en el momento en que toman decisiones, implementan cambios e impulsan mejoras. ADONIS 19.0 LTS responde a esta necesidad con mejoras que ofrecen una orientación más clara, vistas más relevantes y evidencias más sólidas, acercando toda esta información al trabajo diario de la gestión de procesos de negocio (BPM).

Una de las principales novedades es Refinamiento de Texto con IA, una función integrada en el Asistente de IA de ADONIS. Esta permite a los usuarios mejorar descripciones, notas y documentación directamente desde las propiedades de los objetos de ADONIS, donde se mantiene el contenido. Al optimizar la redacción, el tono, la estructura y el nivel de detalle, el Asistente de IA ayuda a los equipos a mantener una documentación de procesos más clara, coherente y fácil de gestionar.

La generación de procesos asistida por IA también se ha mejorado para ofrecer un punto de partida más sólido para el trabajo de modelado. Los modelos de procesos generados incluyen ahora carriles (Lanes) y numeración automática de objetos, lo que facilita una asignación más clara de las responsabilidades y proporciona un primer borrador con una estructura más organizada. Como resultado, los modelos generados son más fáciles de revisar, debatir y perfeccionar.

Además, ADONIS 19.0 LTS amplía las capacidades de los Paneles de Control Configurables (Configurable Dashboards) con nuevos widgets para procesos, activos, KPI y actualizaciones. Los usuarios pueden reunir en una única vista la información más relevante para su función, reduciendo el tiempo dedicado a buscar información y proporcionando un punto de partida más claro para el trabajo diario de gestión de procesos de negocio (BPM).

La nueva funcionalidad Análisis de Variantes (Variant Analysis) de ADONIS Process Mining Essentials mejora aún más la transparencia de los procesos al mostrar los distintos recorridos que siguen en la práctica. A partir de datos reales de ejecución, las organizaciones pueden identificar las rutas más frecuentes, detectar desviaciones y descubrir oportunidades de mejora con mayor confianza.

En conjunto, estas mejoras refuerzan a ADONIS como una plataforma que proporciona el nivel de transparencia de procesos necesario para respaldar la toma de decisiones. Al conectar el conocimiento estructurado de los procesos con vistas adaptadas a cada usuario y con información basada en la ejecución real de los procesos, ADONIS 19.0 LTS ayuda a las organizaciones a estandarizar sus operaciones, identificar oportunidades de mejora y construir una base sólida para iniciativas de automatización e inteligencia artificial.

Con ADONIS 19.0 LTS nos hemos centrado en hacer que el trabajo con los procesos sea más natural y relevante para cada usuario, afirma Tobias Rausch, Product Manager de ADONIS. La gestión de procesos de negocio (BPM) genera el mayor valor cuando las personas pueden pasar del conocimiento de los procesos a la acción sin obstáculos innecesarios. Esta versión acerca el soporte, el conocimiento y la orientación a los momentos en los que el trabajo realmente sucede.

ADONIS 19.0 LTS ya está disponible. Para obtener más información, visite el sitio web de BOC Group.

Acerca de BOC Group

BOC Group es una empresa global de software que ayuda a las organizaciones a transformar información empresarial compleja en conocimientos fiables para tomar mejores decisiones. Sus suites de modelado empresarial, ADONIS, ADOIT y ADOGRC, respaldan la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), la Arquitectura Empresarial (EA) y la Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), conectando procesos, aplicaciones, tecnologías, riesgos y controles en una única fuente de información confiable.

Con sus soluciones, BOC Group permite a organizaciones de todo el mundo impulsar la excelencia operativa, gestionar el cambio, fortalecer la gobernanza y construir una base de información sólida para la transformación digital, la automatización y la inteligencia artificial.

Entre los clientes de ADONIS a nivel mundial se encuentran Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, REWE, Telefónica y muchas otras organizaciones.

ContactoBOC Business Objectives Consulting Ibérica, S.L.U.David Orensanz Director General en EspañaOffice-BOC-IB@boc-group.comTel.: +34 91 781 18 80

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