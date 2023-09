BOMBAY SAPPHIRE® y The Hoxton se asocian con artistas inspirados en sus ciudades locales (2)

Spirit of Resilience, from the team at Hoxton, Amsterdam

- BOMBAY SAPPHIRE® y The Hoxton se asocian con artistas inspirados en sus ciudades locales para la serie Saw This Made This

Como parte de la campaña BOMBAY SAPPHIRE Saw This Made This, artistas plásticos tomarán las galerías Hox de Ámsterdam, Barcelona, Londres, París y Roma, transformando los espacios con instalaciones artísticas creativas, complementadas con innovadores cócteles de ginebra, inspirados en su ubicación, de los barmans de Hoxton.

LONDRES, 5 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- BOMBAY SAPPHIRE y The Hoxton se unirán para llevar una emocionante adición a sus barrios de Ámsterdam, Barcelona, Londres, París y Roma como parte de la campaña Saw This Made This de la marca de ginebra. The Hoxton es una serie de hoteles que se enorgullece de apoyar a las comunidades locales, ya se trate de alimentos locales, creativos locales o las calles y escenas locales que llama hogar en todo el mundo. BOMBAY SAPPHIRE es una marca que celebra la creatividad dentro y fuera de la copa de cóctel, y ahora ambas se han unido para presentar una serie especial de instalaciones artísticas con sabor local. BOMBAY SAPPHIRE y Hoxton apoyarán a artistas de nueva generación en cinco lugares de Europa en forma de cinco instalaciones artísticas pop-up únicas, con el objetivo de animar a los clientes a descubrir la inspiración creativa que les rodea.

Esta última noticia se revela como parte de la campaña BOMBAY SAPPHIRE Saw This Made This; se lanzó en primer lugar con el icónico director de cine Baz Luhrmann como director creativo de la campaña, con el objetivo de inspirar a las personas a ver la creatividad y la belleza a su alrededor. BOMBAY SAPPHIRE continúa con su misión global, llamando a todos a inspirarse en sus áreas locales, involucrarse con su propia creatividad y liberar su potencial creativo.

El proyecto surge como una extensión de la Galería Hox; un área dentro de los espacios públicos de cada hotel dedicada a mostrar artistas locales interesantes y prometedores a través de programación de temporada, demostrando un apoyo significativo a largo plazo a las comunidades creativas en cada vecindario de Hox y sus alrededores. Partiendo de una amplia gama de medios, géneros e influencias, los artistas elegidos en cada ciudad están unidos por la inspiración que obtienen de la sensación y el carácter de su entorno local, apoderándose de vestíbulos, ventanas y tejados de toda Europa.

Con el perfil de sabor equilibrado y la versatilidad de la ginebra BOMBAY SAPPHIRE, es el lienzo ideal para la creatividad de los cócteles. La marca de ginebra de renombre mundial se ha asociado con los jefes de bartenders de los bares The Hoxton para crear una serie de cócteles Saw This, Made This de edición limitada, inspirados en la ciudad local. Cada instalación de arte y cóctel de ginebra único estarán disponibles para que los huéspedes puedan disfrutar de una bebida creativa mientras contemplan las maravillas de las instalaciones del artista.

Londres La alineación de talentos locales involucrados en las instalaciones comienza con la artista plástica nacida en Argentina y radicada en Londres, Sofia Clausse. Sofía pondrá en práctica sus habilidades entrenadas en la Royal Academy para celebrar la ciudad que ahora llama hogar en The Hoxton, Holborn, este agosto, creando un colorido mural estilo vidriera para reflejar las vibraciones de uno de los barrios más animados de Londres.

Sofía se sintió atraída por la serie de ventanas arqueadas del bar del vestíbulo del Holborn Hox, que dan a High Holborn, y las consideró como una reminiscencia de vidrieras, particularmente por la forma arqueada, por lo que las eligió como lienzo para su obra de arte. Gran parte del trabajo de Sofia utiliza líneas, y ella ha creado sus propios conjuntos de herramientas de pintura para crearlas, desde rasquetas de serigrafía personalizadas hasta herramientas impresas en 3D.

El equipo del bar de Londres se ha inspirado en el cruce de High Holborn y The Kingsway, un cruce casi perfecto de norte, sur, este y oeste. El Crosstown Traffic incluye BOMBAY SAPPHIRE, Claret Vermouth y miel ahumada con salvia y lúpulo, un juego de palabras con un Martínez servido en un vaso bajo. El gran bloque de hielo con una cruz estampada evoca el motivo del cruce, adornado con pinceladas, negro para la carretera, rojo para la Línea Central y azul para la Línea Piccadilly.

Barcelona La ilustradora y muralista nacida en Francia y residente en Barcelona, Perrine Honoré, difundirá alegría en The Hoxton, Poblenou, utilizando su estilo exuberante y toques de color impresionantes para reflejar el vibrante atractivo playero de la zona. Si bien Perrine trabaja con una variedad de medios que incluyen arte callejero, textiles, carteles e incluso joyería, todo su trabajo está unido a través de una estética festiva y colorida, construyendo una narrativa donde prevalece la espontaneidad.

Perrine decidió mudarse a Barcelona debido a la animada red de diseñadores e ilustradores dinámicos de la ciudad, y Poblenou es un centro para la comunidad creativa local. En los últimos años, la regeneración urbana ha visto antiguas fábricas textiles convertidas en estudios de artistas, salas de exposición de diseño y escuelas de arte, dando nueva vida al barrio y consolidándolo como uno de los distritos más culturales de la ciudad.

Inspirada en una playa típica de Barcelona, la Cala está hecha con BOMBAY SAPPHIRE, jugo de pomelo, sidra y jarabe de mantequilla salada y adornada con una hoja de plátano y una galleta de mantequilla, inspirándose en la atmósfera y el estilo de vida de España, mezclando sabores salados con amargos y notas florales.

Ámsterdam En The Hoxton, Ámsterdam, la artista holandesa autodidacta Frederique Matti utilizará gruesas capas de pintura para representar las acogedoras vibraciones de una fiesta en Ámsterdam en pleno desarrollo. Sus motivos táctiles y coloridos aparecerán en una pared de vidrio justo dentro de la entrada del hotel, capturando momentos locales en su estilo característico, expresado a través de objetos que puedes encontrar en una fiesta, contando una historia sobre los invitados, el entorno y la energía.

El arte de Frederique se inspira en su mundo interior, actuando como un diario visual de pequeños momentos de la vida traducidos en colores, formas y objetos, siendo los temas simultáneamente importantes e insignificantes. Utilizando gruesas capas de pintura para representar los momentos menores pero encantadores que llenan la vida cotidiana de las personas, su trabajo tiene una calidad muy táctil y se caracteriza por formas planas y abundancia de color.

El equipo del bar holandés ha creado Spirit of Resilience con BOMBAY SAPPHIRE, ginebra con infusión de estragón, Chartreuse verde, cordial de manzana y jugo de lima. El nombre fue elegido para representar los molinos de viento que se encuentran en Ámsterdam y que han sido una estructura familiar a lo largo de la historia de los Países Bajos. El cóctel está adornado con una hoja de plátano para representar las hélices de los molinos de viento.

Roma Para la instalación emergente en The Hoxton, Roma, el artista visual Luca Font ocupará un lugar central. Sus atrevidos gráficos geométricos con negros intensos y colores primarios cobrarán vida en el vestíbulo de Roma en forma de cuatro ilustraciones de pasión por los viajes impresas en Giclée.

Luca captura el espíritu local de Roma al absorber las muchas capas históricas y culturales artísticas de la ciudad y cuenta historias de la vida cotidiana. Su trabajo distintivo abarca desde tatuajes hasta ilustraciones y pinturas, centrándose en gráficos atrevidos, negros fuertes y colores primarios: una visión contemporánea del arte europeo de mediados de siglo y el futurismo italiano, con un toque retro.

En Roma, la inspiración para la bebida proviene de la vid que se encuentra cerca del Coliseo: las antiguas uvas Pantastica que se encuentran en la colina Palatina, en el corazón de Roma. Para representar esto, el Colosseum Shadow está elaborado con "té" de vino romano, elaborado con sobras de vino local infundido con BOMBAY SAPPHIRE, manzanilla romana, jarabe de vino y jugo de limón.

París La artista parisina Caroline Derveaux utilizará una paleta alegre para crear una obra de arte de ensueño en el techo de cristal de The Hoxton, París. Caroline combina colores brillantes con formas geométricas y elementos abstractos, y una mezcla de formas arquitectónicas y orgánicas creando un microcosmos imaginado que explora sueños, emociones y recuerdos.

El diseño jugará con la luz natural que atraviesa el techo de cristal del hotel y está inspirado en los cócteles nocturnos a la hora dorada en la Ciudad de la Luz. Caroline quería que su instalación diera una sensación de inmersión, añadiendo elementos figurativos a su estilo abstracto, en alusión al final del verano en París, su época favorita para disfrutar de la ciudad.

Los bartenders franceses se han inspirado en el Grand Palais y para darle vida, su cóctel Le Palais Carré se sirve en un vaso de forma hexagonal con un cubito de hielo en forma de pirámide e incluye BOMBAY SAPPHIRE, Martini Riserva Special Rubino, jugo de limón, fresas, ralladura de pomelo e higos.

Acerca de The Hoxton The Hoxton es una serie de hoteles de puertas abiertas, arraigados en la cultura y la comunidad, ubicados en ciudades clave de todo el Reino Unido, Europa y Norteamérica. Cada hotel es un reflejo y una extensión de su barrio, inspirado en la diversidad y originalidad de las calles que los rodean. Los espacios públicos vibrantes y acogedores y los conceptos gastronómicos interesantes hacen que cada Hoxton sea un destino tanto para la comunidad local como para los huéspedes.

The Hoxton, Shoreditch abrió sus puertas en 2006, seguido de Holborn (2014), Ámsterdam (2015) y París (2017). La expansión global vio la llegada de The Hoxton, Williamsburg (2018), Portland (2018), Chicago (2019), Downtown LA (2019), Southwark (2019), Roma (2021), Poblenou y Shepherd's Bush (2022) y Charlottenburg y Bruselas (2023). The Hoxton es parte de Ennismore, una empresa hotelera creativa arraigada en la cultura y la comunidad, con un colectivo global de marcas emprendedoras y creadas por sus fundadores con un propósito en su corazón.

Acerca de BOMBAY SAPPHIRE ® Basada en una receta de 1761, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE se crea equilibrando perfectamente una combinación única de 10 ingredientes botánicos exóticos seleccionados a mano de todo el mundo. Cada gota de nuestra ginebra se destila en Laverstoke Mill, en el sur de Inglaterra, y se infunde 100% con vapor, un proceso en el que los sabores naturales de los ingredientes botánicos se capturan hábilmente, lo que da como resultado el sabor fresco y vibrante del que BOMBAY SAPPHIRE es sinónimo. BOMBAY SAPPHIRE es pionera en un futuro más sostenible: los 10 ingredientes botánicos se obtienen de forma sostenible, mientras que el diseño de la destilería BOMBAY SAPPHIRE recibió el premio "sobresaliente" de BREEAM; la evaluación medioambiental de edificios líder en el mundo. Más conocida por la icónica botella azul de BOMBAY SAPPHIRE, la marca ha ampliado su familia para crear una cartera de ginebras premium y súper premium que incluyen Bombay Citron Pressé y BOMBAY SAPPHIRE Premier Cru Murcian Lemon. La marca BOMBAY SAPPHIRE ha sido parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermuda, durante más de 25 años. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited.

