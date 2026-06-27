BoomerangFX anuncia una alianza estratégica con Web Marketing Clinic (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- BoomerangFX anuncia una alianza estratégica con Web Marketing Clinic, impulsando el crecimiento de su software para clínicas y su plataforma de marketing con IA en Reino Unido y Europa

Esta alianza une a la agencia líder en marketing estético del Reino Unido con la plataforma tecnológica de BoomerangFX para la gestión de clínicas y el marketing, impulsada por IA, acelerando así la expansión de la compañía en Reino Unido y Europa.

LONDRES, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BoomerangFX, la empresa global de software para clínicas y automatización de marketing con inteligencia artificial, diseñada específicamente para el sector sanitario privado, anunció hoy el nombramiento de Web Marketing Clinic como socio de canal estratégico para el Reino Unido y otros mercados europeos. Esta alianza pone la plataforma unificada de BoomerangFX —que incluye gestión de consultas, automatización de marketing y el copiloto AUVIA™ AI Clinic— al alcance de clínicas de estética, cirugía y especialidades médicas de alta gama en toda la región, junto con la completa gama de servicios de marca, creatividad y agencia de Web Marketing Clinic.

Este anuncio se produce en un momento en que BoomerangFX está experimentando un rápido crecimiento en la región. La compañía inauguró recientemente su sede central de Reino Unido en Londres, tras un crecimiento interanual récord en Reino Unido durante 2025, con una adopción cada vez mayor en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y la región EMEA en general. La alianza con Web Marketing Clinic refuerza este impulso al combinar la tecnología de BoomerangFX con una de las agencias más consolidadas y respetadas del sector.

Una agencia especializada se une a una plataforma fundamental

Durante casi dos décadas, Web Marketing Clinic ha sido una de las agencias especializadas más respetadas en el sector de la estética en Reino Unido y Europa. Fundada por Mark Bugg, que ha trabajado en medicina estética desde 2007, la agencia ofrece una gama completa de soluciones de desarrollo de marca, diseño web, producción creativa y de vídeo, compra de medios y marketing digital a clínicas estéticas líderes, cirujanos plásticos y consultorios médicos especializados, contribuyendo a la creación de muchas de las marcas más reconocidas del sector.

Gracias a esta colaboración, los clientes de Web Marketing Clinic acceden a la plataforma BoomerangFX, que unifica toda la práctica en un único sistema a través de tres productos integrados:

RUN - Gestión y Operaciones Automatizadas de la Práctica. Una plataforma operativa de nivel empresarial que gestiona la clínica de principio a fin: programación inteligente, historial clínico electrónico (HCE) y prescripción electrónica, facturación integrada con financiación para pacientes, membresías y paquetes, un programa de fidelización y análisis personalizables. RUN funciona como el HCE y sistema de registro de la clínica, impulsado por IA, centralizando todos los datos clínicos, financieros y operativos de los pacientes. La plataforma permite la elaboración de historiales clínicos digitales, consentimientos informados, seguimiento de tratamientos, imágenes médicas, prescripción electrónica, gestión de inventario, membresías, pagos e informes, creando un flujo de trabajo unificado tanto para profesionales como para el personal.

LeadEngineAI - Marketing con IA y generación de leads llave en mano. Un motor impulsado por IA que potencia la publicidad de alto rendimiento y mayor intención en Google, Meta e Instagram, alimentando un panel de control de leads en tiempo real con seguimiento automatizado por correo electrónico y SMS, todo ello medido con atribución en tiempo real, seguimiento del ROI y análisis de conversiones para que cada euro invertido sea rentable.

AUVIA™ - Copiloto de IA para clínicas. El eje central que conecta la demanda digital con la atención clínica. AUVIA responde a cada nueva consulta al instante mediante voz y texto naturales y humanos, realiza consultas automatizadas, gestiona citas de forma inteligente, recupera pacientes que no se presentan y realiza seguimientos personalizados y oportunos, todo ello sin necesidad de personal adicional. Actualmente, AUVIA realiza más de 1.000 consultas y reservas de citas autónomas al mes en todo el mundo, cerrando el círculo entre marketing y recepción, aumentando la conversión y mejorando la experiencia del paciente.

Esta alianza cierra una brecha que ha existido durante mucho tiempo en el sector: las agencias generan consultas, pero las clínicas tienen dificultades para convertirlas y fidelizarlas. Web Marketing Clinic crea la marca y la demanda; BoomerangFX la capta, la convierte y la pone en marcha, proporcionando a las clínicas un motor de crecimiento conectado y automatizado desde el primer anuncio que ve un paciente hasta el tratamiento y cada visita posterior.

Desarrollado por profesionales del sector, con eficacia probada a gran escala

BoomerangFX fue cofundada por Jerome Dwight, emprendedor de SaaS y fintech y ex consejero delegado de BNY Mellon Canada, junto con el Dr. Stephen Mulholland, cocreador de Morpheus8, pionero de la radiofrecuencia basada en energía, y cofundador tanto de InMode (NASDAQ) como de BoomerangFX, donde contribuyó a la salida a bolsa de InMode en NASDAQ en 2019. La plataforma presta servicios a más de 10.000 consultorios en 25 países, brindando soporte a más de 2 millones de pacientes y generando más de 5,2 millones de clientes potenciales anualmente. Además, es reconocida constantemente en los rankings Deloitte Technology Fast 50™ y Fast 500™ como una de las empresas de SaaS de salud de más rápido crecimiento a nivel mundial.

"Las clínicas están experimentando un cambio de plataforma: abandonan las herramientas aisladas y adoptan sistemas unificados que generan resultados medibles. Web Marketing Clinic lleva casi dos décadas desarrollando las marcas de las principales clínicas de estética y cirugía del Reino Unido. La combinación de su experiencia creativa y de agencia con nuestro software, la automatización del marketing y AUVIA AI proporciona a estas clínicas un sistema operativo único que conecta la demanda, la conversión y las operaciones de principio a fin". - Jerome Dwight, cofundador y consejero delegado, BoomerangFX

"BoomerangFX se creó desde la primera línea de la atención médica estética y privada. Las clínicas buscan ofrecer resultados excepcionales, pero la rentabilidad y la sostenibilidad requieren precisión operativa, una experiencia del paciente consistente y una conversión inteligente. Asociarse con una agencia del calibre de Web Marketing Clinic significa que las clínicas de Reino Unido obtienen la marca y la plataforma necesarias para crecer de forma responsable, sin perder calidad, control ni margen de beneficio." - Dr Stephen Mulholland, cofundador, BoomerangFX

"Nuestros clientes siempre han deseado que su marketing y las operaciones de su clínica se comunicaran entre sí. BoomerangFX es la plataforma más avanzada y mejor adaptada que hemos visto para el sector de la estética, y nuestra colaboración con ellos nos permite ofrecer una solución integral de crecimiento: marca, consultas, reservas y experiencia del paciente, todo en un mismo lugar." - Mark Bugg, fundador, Web Marketing Clinic

La alianza entra en vigor de inmediato, y las soluciones de BoomerangFX ya están disponibles para la base de clientes de Web Marketing Clinic en Reino Unido y se están implementando en los mercados europeos.

Acerca de BoomerangFX

BoomerangFX es una empresa global de software para clínicas y automatización de marketing impulsada por IA, diseñada específicamente para el sector sanitario privado, incluyendo medicina estética, spas médicos, cirugía cosmética, dermatología y otras especialidades. Su plataforma unificada integra la gestión de consultas, CRM, automatización de marketing, interacción con el paciente basada en IA y análisis de conversiones, lo que permite a las clínicas escalar de forma eficiente, convertir la demanda en ingresos y mejorar la rentabilidad. Con oficinas en Miami, Toronto, Londres y Sídney, y una creciente adopción en EMEA, Asia y Latinoamérica, BoomerangFX avanza en su misión de convertirse en la plataforma operativa fundamental impulsada por IA para el sector sanitario privado a nivel mundial. Más información en boomerangfx.com.

Acerca de Web Marketing Clinic

Web Marketing Clinic es una agencia especializada en marketing médico-estético con sede en Nuneaton, Reino Unido. Fundada por Mark Bugg, la agencia presta servicios a los sectores de estética, cirugía y medicina especializada del Reino Unido y Europa desde 2007, ofreciendo una gama completa de servicios que incluyen desarrollo de marca, diseño web, producción creativa y de vídeo, compra de medios y marketing digital. Para más información, visite webmarketingclinic.com.

Contacto para medios: BoomerangFX, Chris Kozak, Director de Marketing, ckozak@boomerangfx.com; Web Marketing Clinic, Mark Bugg • Fundador, Mark@webmarketingclinic.co.uk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000734...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3000733...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/boomerangfx-anuncia-una-alianza-estrategica-con-web-marketing-clinic-302812603.html