-Brandwatch nombrado líder en gestión de redes sociales y actor clave en marketing de influencers en los nuevos informes de analistas de 2025

Brandwatch recibe un doble reconocimiento de los analistas del sector IDC y QKS por sus capacidades basadas en IA en la gestión de redes sociales y el marketing de influencers.

BRIGHTON, Reino Unido, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, una empresa de Cision y líder mundial en inteligencia del consumidor y gestión de redes sociales, ha sido reconocida por dos firmas de analistas líderes por su innovación, capacidades de nivel empresarial e impacto en el ecosistema de marketing moderno.

Brandwatch ha sido nombrado un Líder en QKS SPARK Matrix™ para Plataformas de Gestión de Redes Sociales, 2025 y un Actor Principal en IDC MarketScape: Plataformas mundiales de marketing de influencers para grandes empresas, 2025.

Estos reconocimientos reflejan la posición de Brandwatch como una plataforma social unificada que conecta la escucha, la publicación, la interacción, el análisis y el marketing de influencers, gracias a su avanzada tecnología de Iris AI.

QKS SPARK Matrix™: Brandwatch reconocido por su gestión de redes sociales basada en IA

En el informe SPARK Matrix™ de 2025, QKS destaca el enfoque integral de Brandwatch en la escucha profunda, la publicación multicanal, la interacción y el análisis en tiempo real. Como señala QKS: "Brandwatch es reconocido por combinar capacidades de escucha profunda, flujos de trabajo unificados de publicación e interacción, y el análisis en tiempo real e inteligencia de contenido de Iris AI".

SPARK Matrix™ evalúa a los proveedores en términos de excelencia tecnológica e impacto en el cliente, posicionando a Brandwatch como la mejor opción para empresas que buscan una gestión escalable de redes sociales basada en IA.

IDC MarketScape: Brandwatch Influence, reconocida por su gestión de creadores y campañas a nivel empresarial

IDC MarketScape también reconoce la plataforma Influence de Brandwatch por su capacidad para respaldar programas globales de creadores, desde el descubrimiento y la evaluación hasta el seguimiento y la generación de informes de contenido. Según IDC, "la plataforma Influence de Brandwatch permite a las marcas y agencias descubrir, evaluar, gestionar y medir las colaboraciones con influencers a gran escala", con el apoyo de seguimiento automatizado, análisis y flujos de trabajo integrados.

IDC destaca la extensa base de datos de creadores de Brandwatch, las herramientas de descubrimiento basadas en IA y la conexión con la suite Brandwatch como factores clave para las grandes empresas y agencias que gestionan la actividad de influencers en múltiples mercados.

"Este reconocimiento, tanto de QKS como de IDC, refuerza la solidez de la estrategia que hemos estado implementando", afirmó Jim Daxner, director de producto de Cision, empresa matriz de Brandwatch. "Las empresas necesitan una visión clara, eficiencia operativa e IA que genere resultados tangibles. Brandwatch reúne todo esto en una plataforma unificada. Esta validación refleja el trabajo que nuestros equipos realizan para ayudar a los clientes a avanzar con mayor rapidez, tomar mejores decisiones e impulsar un impacto real en sus negocios".

Descargue los extractos del Informe de Analistas de 2025

Los equipos de marketing y comunicación pueden acceder a extractos gratuitos de ambos informes:

Descargar el extracto de QKS SPARK Matrix™Descargar el extracto de IDC MarketScape

Acerca de Brandwatch

Brandwatch es la suite líder en gestión de redes sociales e inteligencia del consumidor, que permite a las marcas ver y ser vistas, comprender y ser comprendidas por las audiencias que más les importan. Con la confianza de la mitad de las empresas de Forbes 100, Brandwatch proporciona a las empresas más innovadoras del mundo información y herramientas basadas en IA para aprovechar oportunidades, fortalecer la interacción y acelerar el crecimiento.

Nuestra suite integral abarca inteligencia del consumidor, marketing de influencers y gestión de redes sociales, lo que permite a las marcas y agencias ejecutar estrategias basadas en datos a gran escala.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos, lo que resulta en una única representación gráfica de la posición de cada proveedor en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro que permite comparar de forma significativa la oferta de productos y servicios, las capacidades y estrategias, así como los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones. El marco también ofrece a los compradores de tecnología una evaluación integral de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Brandwatch es parte de la familia de marcas Cision, junto con CisionOne y PR Newswire.

