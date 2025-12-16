BRP anuncia el nombramiento de Denis Le Vot como presidente y consejero delegado (1)

BRP Announces Appointment of Denis Le Vot as President and Chief Executive Officer - BRP INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

VALCOURT, QC, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- BRP Inc. (NASDAQ/TSX: DOO) se complace en anunciar el nombramiento de Denis Le Vot como presidente y consejero delegado ("CEO"), con efecto a partir del 1 de febrero de 2026. Tras esta fecha, José Boisjoli se jubilará como presidente y consejero delegado de BRP y dejará su cargo como presidente del Consejo de Administración ("Consejo"), como se anunció previamente. Le Vot también pasará a ser miembro del Consejo de Administración de BRP. Además, BRP anuncia el nombramiento de Pierre Beaudoin como presidente del Consejo de Administración, con efecto a partir del 1 de febrero de 2026, mientras que Barbara Samardzich seguirá siendo consejera principal independiente.

"En nombre del Consejo de Administración, deseo dar la bienvenida a Denis a BRP. Tras una exitosa trayectoria de 30 años en la industria automotriz, Denis está preparado para aprovechar su experiencia y generar valor para todos nuestros grupos de interés. La industria automotriz comparte dinámicas de mercado similares a las de los deportes de motor, y esperamos aprovechar su amplia experiencia en este sector", declaró Barbara Samardzich, directora independiente principal. "Confiamos en que Denis, junto con el experimentado equipo ejecutivo de BRP, impulsará el plan estratégico M28 de la compañía e impulsará el crecimiento a largo plazo para asegurar que siga consolidando su posición como fabricante líder mundial de equipos originales (OEM) en deportes de motor".

Le Vot es un líder dinámico con una trayectoria demostrada en múltiples puestos ejecutivos clave en diferentes países, impulsando el crecimiento internacional. Su capacidad para gestionar redes globales de distribuidores, junto con su enfoque visionario en el desarrollo de marca y la experiencia del cliente, serán activos clave para BRP.

"Agradezco la confianza que la Junta Directiva ha depositado en mí y estoy realmente entusiasmado por embarcarme en esta nueva aventura y liderar a BRP hacia una nueva etapa", declaró Denis Le Vot. "BRP es una empresa que se distingue como líder y ha construido una sólida base para el crecimiento futuro. Su reputación de experiencia tecnológica, visión de diseño audaz y productos innovadores es inigualable. Espero colaborar con los talentosos equipos para mejorar aún más la experiencia de los clientes y distribuidores de BRP, y seguir impulsando la industria de los deportes de motor".

Samardzich declaró: "La Junta Directiva desea agradecer a José por sus notables 36 años de trayectoria en BRP, incluyendo 22 como presidente y consejero delegado. Lideró la trayectoria de crecimiento de la Compañía, desde una empresa privada derivada hasta convertirse en un fabricante líder mundial de equipos originales (OEM) de deportes de motor que cotiza en bolsa. Queremos expresarle nuestra gratitud por todos sus logros a lo largo de estos años".

Le Vot añadió: "También es un privilegio continuar el camino que José inició hace más de 20 años, y quiero felicitarlo por su contribución al progreso de la industria".

"Al concluir mi etapa en BRP, me siento orgulloso de lo que hemos logrado. Confío en que BRP es el fabricante de equipos originales (OEM) mejor posicionado de la industria y es el momento perfecto para cederle el mando a Denis, quien trabajará junto a un sólido equipo ejecutivo", declaró José Boisjoli, presidente del Consejo de Administración y presidente y consejero delegado de BRP. "Quiero felicitar a Denis por su nombramiento y desearle, a él y a todos en BRP, una aventura llena de éxitos".

Biografía de Denis Le VotDenis Le Vot es ingeniero por la École des Mines de París (Francia). Se incorporó al Grupo Renault en 1990, donde adquirió experiencia y conocimientos durante los siguientes 30 años, ocupando diversos puestos de liderazgo en Marketing, Ventas, Servicios Posventa, así como en la gestión de Operaciones y la Cadena de Suministro, principalmente en Francia, Rusia, Bélgica, Turquía y Estados Unidos. En concreto, estuvo seis años al frente de la marca Renault en Rusia, antes de convertirse en vicepresidente sénior y presidente de la región de Eurasia en 2016, y posteriormente en vicepresidente sénior y presidente de Nissan Norteamérica. En 2019, regresó a Francia como vicepresidente sénior de la Unidad de Negocio de Vehículos Comerciales Ligeros de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y se convirtió en miembro del Comité de Dirección del Grupo Renault. En 2021, fue nombrado vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la marca Dacia. Le Vot decidió recientemente dejar el Grupo Renault y se incorporará a BRP como presidente y consejero delegado a partir del 1 de febrero de 2026.

Biografía de Pierre BeaudoinPierre Beaudoin es director corporativo, que se incorporó a la división de Productos Marinos de Bombardier Inc. en 1985. Durante los años siguientes, ocupó la vicepresidencia de la división Sea-Doo/Ski-Doo antes de ser nombrado presidente de Bombardier Inc. en 1994. En 1996, fue ascendido a presidente y director de operaciones de Bombardier Recreational Products. En 2001, se incorporó al negocio aeroespacial de Bombardier y ascendió hasta convertirse en presidente y director de operaciones de Bombardier Aerospace Services Limited. En 2004, además de sus funciones, fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Bombardier Inc. y miembro de su consejo de administración. En 2008 fue nombrado presidente y consejero delegado de Bombardier Inc., cargo que ocupó hasta 2015. En 2015, asumió la presidencia ejecutiva del consejo de administración de Bombardier Inc. y, posteriormente, la presidencia en 2017, cargo que aún ocupa. La biografía completa de Beaudoin está disponible en el sitio web de BRP.

PRECAUCIÓN SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, incluidas las declaraciones relacionadas con el nombramiento de un nuevo presidente y consejero delegado para BRP, el proceso de transición con el presidente y consejero delegado saliente, el nombramiento de un nuevo presidente de la junta directiva, el impacto previsto del nombramiento del nuevo presidente y consejero delegado en la estrategia y las operaciones de la empresa y el posicionamiento para el éxito a largo plazo, y las declaraciones relacionadas con el equipo ejecutivo y su capacidad para avanzar en el plan estratégico M28 de la empresa e impulsar el crecimiento a largo plazo para garantizar que continúe consolidando su posición como un fabricante líder mundial de equipos originales (OEM) de deportes de motor, constituyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Los términos "puede", "será", "debería", "podría", "espera", "pronostica", "planea", "pretende", "tendencias", "indicaciones", "anticipa", "cree", "estima", "perspectiva", "predice", "proyecta", "probable" o "potencial", así como sus variantes negativas u otras similares, se utilizan para identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas, por su naturaleza, conllevan riesgos e incertidumbres inherentes, se basan en diversas suposiciones y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres, tanto generales como específicos, asumidos por la Compañía en función de su experiencia y percepción de las tendencias históricas. No se puede confiar en las declaraciones prospectivas debido, entre otras cosas, a la evolución de los acontecimientos externos y a las incertidumbres generales del negocio. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos factores, muchos de los cuales escapan al control de BRP, incluyendo los factores de riesgo divulgados previamente y periódicamente en los documentos presentados por BRP ante las autoridades reguladoras de valores de cada provincia y territorio de Canadá y Estados Unidos, disponibles en SEDAR+ (sedarplus.com) o EDGAR (sec.gov), respectivamente. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha del comunicado (o a la fecha en que se indique su realización) y están sujetas a cambios posteriores a dicha fecha. La Compañía no tiene intención ni asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos futuros, cambios de circunstancias o de creencias, a menos que así lo exija la normativa de valores aplicable.

Acerca de BRP BRP Inc. es líder mundial en productos para deportes de motor, sistemas de propulsión y embarcaciones, con más de 80 años de ingenio y una intensa atención al cliente. A través de su cartera de marcas distintivas y líderes en la industria, que incluyen motos de nieve Ski-Doo y Lynx, motos acuáticas y pontones Sea-Doo, vehículos Can-Am para carretera y todoterreno, embarcaciones Quintrex y sistemas de propulsión marina Rotax, así como motores Rotax para karts y aeronaves recreativas, BRP abre las puertas a emocionantes aventuras y brinda acceso a experiencias en diferentes áreas de juego. La compañía complementa sus líneas de productos con una cartera especializada de piezas, accesorios y ropa para optimizar al máximo la experiencia de conducción. Comprometida con un crecimiento responsable, BRP está desarrollando modelos eléctricos para sus líneas de productos existentes. Con sede en Quebec, Canadá, BRP registró ventas anuales de 7.800 millones de dólares canadienses en más de 130 países y, al 31 de enero de 2025, contaba con aproximadamente 16.500 empleados motivados e ingeniosos.

www.brp.com@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Quintrex y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Para consultas de medios: Emilie Proulx, Relaciones con los medios, media@brp.com; Para relaciones de inversores: Philippe Deschênes, Relaciones con los inversores, Tel.: 450.532.6462, philippe.deschenes@brp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846285...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2846283...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/brp-anuncia-el-nombramiento-de-denis-le-vot-como-presidente-y-consejero-delegado-302643530.html